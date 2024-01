Alla scoperta del viaggio in Formula E di Nissan

Scopriamo il viaggio all’interno delle competizioni di Formula E per Nissan. Ecco tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Il credo fondamentale di Nissan, fin dalla sua fondazione, è stato “osare in ciò che gli altri non fanno“. Prima azienda al mondo a commercializzare in massa veicoli elettrici e unica casa automobilistica giapponese nel campionato mondiale FIA di Formula E completamente elettrica, Nissan ha costantemente superato i limiti nello sviluppo della tecnologia EV. Di seguito andremo ad elencare una serie di episodi legati al mondo della Formula E e sul team di gara Nissan che si sta preparando per la prima gara in Giappone a marzo.

Tokyo E-Prix: la gara inaugurale della Formula E in Giappone

Il 30 marzo, le strade che circondano il centro espositivo Tokyo Big Sight ospiteranno le auto più veloci, leggere e tecnologicamente avanzate degli sport motoristici completamente elettrici. Il circuito stradale di 2,6 km presenta 18 curve impegnative e rettilinei ad alta velocità. Fino a 20.000 fan assisteranno all’azione sullo sfondo dello splendido skyline di Tokyo.

La gara: tutto in un giorno

Le gare di Formula E sono famose per il loro ritmo incalzante. La competizione si svolge su circuiti stradali temporanei, con prove, qualifiche e gare che si svolgono tutte nello stesso giorno. Poiché il margine di errore è minimo, le chiavi del successo sono l’abilità tecnologica, la preparazione e l’abilità di guida. Oltre all’azione emozionante, gli spettatori possono godere di cibo, musica dal vivo e giochi durante il festival dei fan.

L’unica casa automobilistica giapponese in Formula E

Determinata a mostrare la sua tecnologia EV all’avanguardia a un pubblico globale, Nissan ha fatto il suo debutto nelle corse completamente elettriche nella quinta stagione (2018/2019) del Campionato mondiale ABB FIA Formula E. È la prima casa automobilistica giapponese a partecipare alla serie. I dati e le conoscenze derivanti dai 16 miliardi di chilometri percorsi dai clienti LEAF hanno svolto un ruolo fondamentale nella progettazione della tecnologia di gara. Nel frattempo, le lezioni apprese in pista stanno contribuendo a formare la prossima generazione di veicoli elettrici da strada.

L’auto: Formula E Gen3

Le auto da corsa della Formula E Gen3 sono a trazione posteriore, ma hanno anche un motore anteriore per la rigenerazione. Almeno il 40% dell’energia utilizzata in una gara è generata dalla frenata rigenerativa, rendendo le Gen3 le auto da corsa più efficienti al mondo. Generano il 40% in più di potenza rispetto ai loro predecessori Gen2 e hanno una potenza massima di 350 kW e una velocità massima di 322 km/h. Inoltre, sono più leggere e più piccole delle Gen2, consentendo corse ruota a ruota più veloci e più agili.

La livrea: abbraccia il patrimonio giapponese e non solo

La livrea a fiori di ciliegio dell’auto da corsa Nissan è sia un cenno al patrimonio giapponese del team sia al nuovo e audace inizio rappresentato dalla tecnologia EV. Ma la decisione di riproporre l’iconico fiore giapponese per la Stagione 10 va oltre una scelta di design. Non poteva esserci scelta migliore per la prima gara casalinga di Formula E di Nissan davanti ai propri tifosi. Oltre a vincere le gare, Nissan vede nella Formula E una piattaforma ideale per condividere la sua decennale esperienza nell’elettrificazione e per rafforzare il suo impegno verso la sostenibilità. Ora allacciate le cinture e restate sintonizzati per la prossima puntata sulle curiosità della Formula E di Nissan.

Per ulteriori novità dal mondo dei motori e non solo continuate a consultare le pagine di tuttotek.it.