Tekken 8: trucchi e consigli per trionfare nel torneo del Pugno d’Acciaio

Per non farvi fuggire come conigli, qui dispensiamo trucchi e consigli: trasformatevi in tigri come King e dominate il metagame di Tekken 8

Con il recente lancio, Tekken 8 sta già volando verso l’Olimpo dei migliori picchiaduro esistenti, e vista la presenza di non poche migliorie converrebbe una delle nostre classiche guide prodighe di trucchi e di consigli. Tra nuovi sistemi da apprendere, nuovi combattenti e sfide altrettanto inedite, d’altronde, è facile pure farsi mettere soggezione. Ogni membro del roster presenta le relative malizie, come ad esempio tecniche o interazioni con le meccaniche inedite, una su tutte Heat. Non mancano nella manica gli assi per assicurarvi una via per la vittoria, e avendoli riassunti qui sotto ci piace pensare di far parte delle frecce nel vostro arco… di… pugni. Scusate, ci siamo persi la metafora per strada.

Trovate il vostro personaggio | Trucchi e consigli per Tekken 8

Sembrerà ovvio, ma il primo dei consigli per qualsiasi picchiaduro è trovare il personaggio più adatto a voi, e con il roster che si ritrova Tekken 8, è assicurato che ciascun lottatore abbia i propri trucchi a cui acclimatarsi. A tal proposito, vista la presenza di Kazuya Mishima nella gang del Pugno d’Acciaio, vi rimandiamo alla guida a Super Smash Bros. Ultimate per parte del gergo che useremo. Detto questo, scegliete un personaggio e una modalità: allenamento, arcade o Super Battaglia Fantasma, a inizio gioco è indifferente. Abilitate lo Stile Speciale se volete vedere certe mosse in azione. Ora che avete preso confidenza con un personaggio o due, giocando “tanto per”, vediamo di approfondirli! (Se volete, abbiamo una guida a parte.)

Fate pratica con le combo e concepite i fotogrammi come unità di misura per il tempo | Trucchi e consigli per Tekken 8

Ah, le combo! Prima di passare a quelle complesse, abituatevi a gestire le catene più semplici. Potete eseguirle facilmente senza scervellarvi, come ad esempio con il pugno destro di Reina: premete a ripetizione △/Y e vi porterete già a casa quattro colpetti. Le combo di base sono perfette per quando state lavorando a nuove strategie, purché non diventiate prevedibili abusandone. Riflessi rapidi: il metagame verte su questo. Motivo per il quale abilitare i dati dei frame nella modalità allenamento può diventare un salvavita. Quest’opzione vi dirà quanti fotogrammi (intesi come unità di misura per il tempo) occorrono per dare il via a un attacco, oltre a fornire informazioni su collisioni e status (accucciato, in aria, ecc.) del vostro bersaglio.

Lanci e tecniche | Trucchi e consigli per Tekken 8

Con l’utilizzo di Super Smash Bros. Ultimate come esempio, pensereste che Mortal Kombat sia il solo altro picchiaduro a trarre vantaggio dal lanciare l’avversario in alto con i mitici montanti spaccaossa. E sareste in errore, visto che le migliori combo di Tekken 8 si celano dietro un nemico scaraventato in aria. Se potete, roster enorme permettendo, studiate i lanci dell’avversario per evitare che faccia il giocoliere con voi. I veterani della serie sapranno già come gestire l’elenco delle mosse, ma nel caso ne riassumiamo le due schede. La voce dedicata alle tecniche principali (Main Techniques) riassume le mosse peculiari di un personaggio. Altrimenti, alla voce generale (All Techniques) troverete anche combo ed Heat Moves altrimenti taciute. Ottimo per approfondire la vostra conoscenza del personaggio, manco a dirlo.

Allenarsi nel mettere a segno le combo… e nel punirle! | Trucchi e consigli per Tekken 8

La modalità allenamento comprende molteplici sfide dedicate alle combo. Vi consigliamo di dare un’occhiata, di provare e, eventualmente, di riprovare. Naturalmente potete anche vederle in azione, ma dovreste essere abbastanza a vostro agio nel metterle a segno senza guardare i comandi su schermo. Quando ci riuscite, levatevi i metaforici braccioli per spingervi nel mare aperto di un combattimento vero… e poi tornate ad allenarvi. Naturalmente, però, non si campa di solo attacco e la modalità allenamento lo sa bene. Nel gergo dei picchiaduro, approfittare di un punto debole sguarnito si definisce “punire” ed è ciò che dovrete fare, a difficoltà normale o alta, in questa branca dell’allenamento: subire una combo e punirla al momento giusto. Armatevi di pazienza, fate pratica e sviluppate il giusto tempismo.

Suggerimenti per usare (e non abusare di) lo Stile Speciale | Trucchi e consigli per Tekken 8

Lo Stile Speciale vi semplificherà inizialmente la vita, in quanto la nuova aggiunta di Tekken 8 mappa diversi comandi (tra cui intere combo) ai tasti frontali, uniti alle varie direzioni in cui muoverete la leva analogica. In altre parole, di nuovo, gli attacchi speciali di Smash. Evitate però di essere ripetitivi, pena la ripetizione dell’animazione di sconfitta del vostro personaggio. Già che ci siamo, vi sconsigliamo anche di fare dello Stile Speciale le rotelle permanenti della vostra bicicletta. In altre parole, imparate a farne a meno. Semplificare mosse più elaborate limita anche il vostro accesso al resto dell’arsenale di un personaggio. Sapete già cosa intendiamo: modalità allenamento e otto giri di campo, scattare!

“Calor, calor” | Trucchi e consigli per Tekken 8

Che stiate premendo R1 su PS5 o RB su Xbox Series X/S, così facendo vi ritroverete nella dinamica inedita principale del gioco: l’Heat System. La pressione del tasto dorsale si traduce in un Heat Smash, un attacco potente con le proprietà di un Power Crush (durante il quale i danni ricevuti si possono recuperare). Heat Engager è invece legato a certe mosse, che prevedono l’avvicinamento dell’avversario. Quest’opzione vi farà usare maggiormente la barra apposita (Heat Gauge), ma potete cancellare il tutto con il relativo scatto (Heat Dash). Confusi? Allora allenatevi a dovere prima di usarlo, perché potrete sfruttarlo una volta per round. Scegliete la combo giusta durante la quale sfruttare la meccanica… e non intendiamo necessariamente una combo vostra. Farsi strada tra gli sganassoni del nemico con un (letteralmente) caloroso “Ebbasta!” può salvarvi la pellaccia.

Power Crush e Denaro Battaglia | Trucchi e consigli per Tekken 8

Si parlava di Power Crush, giusto? Si tratta di una mossa che vi dà un po’ di supercorazza (l’abbiam detto, noi, che il gergo di Smash serviva), incassando gli attacchi nemici permettendovi di rendere la pariglia. Utile per distanziarvi quando siete sotto pressione e, come già detto, per rigenerarvi con i danni assorbiti, a patto che sfruttiate la mossa al momento giusto. Ogni personaggio vanta diverse varianti, quindi evitate uno stile di lotta monotematico. Ora, a furia (e non usiamo il termine “furia” a caso) di menar le mani avrete notato un gruzzolo intento ad aumentare. Il Denaro Battaglia serve a sbloccare strumenti di personalizzazione per ogni personaggio, e basta giocare a qualunque modalità al di fuori dell’allenamento per averne tanto. Perché se siete arrivati a questo punto vi sarete allenati a sufficienza, vero? Vero?

Fantasmi!

Già che chi vi scrive si è concesso un po’ di autocelebrazione con la guida a Smash, tanto vale chiudere i trucchi e i consigli di Tekken 8 con un’analogia con Mario Kart. La Super Battaglia Fantasma a cui alludevamo nell’incipit si sblocca progredendo nella Quest Arcade e vi fornisce diversi avversari CPU da prendere a sberle. Le loro strategie si fanno più complesse man mano che progredite, rendendoli degli ottimi potenziali maestri. Ed è qui che vien fuori la similitudine con Mario Kart: potete scaricare i fantasmi altrui ed imparare dai loro punti di forza… o sfidare il vostro stesso fantasma apprendendo dai vostri errori. Non è bellissimo tirarsi un pugno sul grugno da soli, per poi scoprire che i fessi siamo noi stessi? Ah, i videogiochi…

Ora sta a voi dirci la vostra: vi siamo stati utili? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo.