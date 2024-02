Mitsubishi Colt: una francese in veste giapponese

All’interno, la Colt offre un abitacolo con sedili confortevoli e finiture curate . Il sistema di infotainment è gestito da un display verticale da 9,3″, mentre il cruscotto digitale è di 10″. La dotazione include di serie il navigatore, la piastra per la ricarica wireless dello smartphone e la connettività Android Auto/Apple CarPlay.

Accessori come l’impianto audio Bose , il riscaldamento dei sedili anteriori e del volante, e l’assistenza al parcheggio sono di serie nell’allestimento Instyle per la versione ibrida.

Il modello base della Colt ha un prezzo di partenza di 17.900 euro per arrivare alla full-hybrid con un listino di 29.500 euro, prezzi leggermente superiori rispetto alla Clio, ma con una dotazione di serie più ricca.

Non è prevista una versione diesel (al contrario della Clio), mentre la variante a Gpl , un 1.0 tre cilindri turbo da 101 CV, sarà disponibile nei prossimi mesi.

I modelli menzionati si distinguono esteticamente dalle origini Renault attraverso dettagli come la mascherina diversa , la scritta Mitsubishi sul portellone e il logo replicato sia all’esterno che all’interno, completano la gamma la Space Star e l’Eclipse Cross, di origine Mitsubishi.

Nel dicembre 2023, la Mitsubishi ha introdotto in Italia la Colt e la ASX, seguite nel 2024 dalla SUV Outlander, con l’aggiunta di un modello completamente elettrico nel 2025.

Piuttosto che sviluppare un’utilitaria da zero, Mitsubishi ha optato di adottare la piattaforma della Clio per la sua Colt, riducendo costi di sviluppo altrimenti insostenibili. La stessa strategia è stata applicata alla crossover compatta ASX, basata sulla Renault Captur, con minime modifiche estetiche.

