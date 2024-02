Scopriamolo qualche nuovo dettaglio di The Beacon, film che vede Ralph Fiennes nelle vesti di regista e sceneggiatore

Ricordato soprattutto per la sua interpretazione di Voldemort, che lo ha reso uno degli attori più apprezzati da grandi e piccini, Ralph Fiennes può in realtà contare su una carriera di tutti rispetto. Nei prossimi mesi tornerà, stavolta anche nelle vesti di regista e, per la prima volta, anche di sceneggiatore, in una nuova pellicola dal titolo The Beacon. Ecco cosa sappiamo a riguardo.

Trama e cast | The Beacon: Ralph Fiennes firma la sua prima sceneggiatura

The Beacon si prospetta un film davvero intenso; una cruda riflessione sulla società e sulla famiglia, ambientato in Gran Bretagna. La sinossi recita:

Joshua Nyaga decide di lasciare Londra ed andare in campagna per trascorrere per la prima volta un weekend estivo con la sua fidanzata Cass e la famiglia di lei. Strappato, quando era solo un ragazzo, dalla violenza della guerra civile in Uganda e catapultato nella giungla d’asfalto di Londra, Joshua non ha mai avuto i privilegi di cui gode la famiglia di Cass. Circondata dal mare e da magnifici paesaggi naturali, la casa di campagna è un’oasi che trabocca alti ideali e conversazioni vivaci tra il padre e la matrigna di Cass e del loro amico di lunga data Michael. Joshua viene accolto calorosamente, ma un improvviso gesto di violento razzismo durante un concerto locale turba la pace generale, costringendo Joshua e le persone intorno a lui a confrontarsi con la scomoda verità sulle loro differenze.

Lo stesso Fiennes sarà il protagonista del lungometraggio. Al suo fianco Indira Varma, Charles Babalola e Alison Oliver.

I precedenti lavori alla regia

Siamo molto curiosi di scoprire cosa avrà in serbo Fiennes con la sua prima sceneggiatura. Possiamo invece già avere un’idea della sua mano registica, attraverso i suoi precedenti lavori in questo ruolo. Prima di The Beacon ha infatti diretto altri 3 film, tutti molto diversi fra loro. Ha esordito dietro la macchina da presa nel 2011, con Coriolanus, tratto da una tragedia di William Shakespeare. Nel 2013 ha lavorato su The Invisible Woman, mentre nel 2019 con il biopic dedicato al ballerino Rudolf Nureyev, dal titolo Nureyev – The White Crow. Chissà cosa ci regalerà questa volta. Siete curiosi?

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.