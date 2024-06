The Beast Within: Kit Harington diventa un lupo mannaro nel trailer

Arriva un altro film incentrato sui lupi mannari! Il protagonista di questo film è il famoso Jon Snow del Trono di Spade e si chiama The Beast Within: ecco il primo trailer ufficiale del nuovo film horror!

Una delle creature del folklore più amate e popolari è proprio il lupo mannaro. Noi di tuttotek amiamo questa creatura, riteniamo che sia una delle più affascinanti. Per questo siamo felici di riferirvi questa notizia: arriva un nuovo film horror con i lupi mannari! Il protagonista del film tra l’altro è molto conosciuto e amato. Si tratta di Kit Harington, il famosissimo Jon Snow della pluripremiata serie originale di Sky, Il Trono di Spade, serie conclusasi anni fa e di cui il finale ha diviso il pubblico. Stavolta il famoso attore britannico, dopo aver combattuto creature del Nord e cavalcato draghi, si trasformerà in un lupo mannaro. Il nuovo film si chiama The Beast Within e si è mostrato nel primo trailer ufficiale.

The Beast Within, trailer e trama del film: Kit Harington è un lupo mannaro!

Il film parla di una serie di strani eventi a cui ha assistito una famiglia in un’area fortificata all’interno delle foreste inglesi. La piccola Willow, di 10 anni, segue i suoi genitori in una scampagnata notturna nel cuore dell’antica foresta. La bambina assisterà alla trasformazione di suo padre e verrà a scoprire di un oscuro segreto che la sua famiglia ha cercato a tutti i costi di nasconderle. Nel cast del film troviamo Alexander J. Farrell che debutta nel suo primo film. Troviamo poi ovviamente Kit Harington, Ashleigh Cummings, James Cosmo, Caoilinn Springall, Miriam Arabella Maslin e Adam Basil. Il film uscirà tra pochissimi giorni, precisamente il 27 luglio 2024.

Che ne pensate? Vi piacciono i lupi mannari? Il film vi incuriosisce? Diteci cosa ne pensate con un commento qui sotto. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e molto altro!

