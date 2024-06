Tineco: la Serie FLOOR ONE S7 in offerta!

Novità in casa Tineco: da oggi la Serie FLOOR ONE S7 è disponibile in offerta con sconti fino al 20% su tutti i suoi prodotti

Fondata nel 1998 con il lancio del suo primo aspirapolvere, Tineco ha costantemente guidato l’innovazione nel settore degli elettrodomestici intelligenti. L’azienda si dedica alla progettazione di prodotti domestici di alta qualità, utili, facili da usare e smart. Grazie alla gamma di aspirapolvere PURE ONE e all’introduzione della prima linea di aspirapolvere lava/asciuga intelligente sul mercato – la serie FLOOR ONE – Tineco è rapidamente diventata un’azienda leader nel campo degli elettrodomestici intelligenti.

Tineco FLOOR ONE S7: promozioni sulla Serie di Punta

Tineco ha lanciato una serie di nuove promozioni per rendere i suoi prodotti più accessibili e diffondere la pulizia intelligente in un numero maggiore di case. Fino al 20 giugno, tutta la linea Tineco FLOOR ONE S7 sarà disponibile con sconti fino al 20% sul sito ufficiale Tineco.

Tineco FLOOR ONE SWITCH S7. Questo dispositivo 5-in-1 unisce una lavapavimenti di ultima generazione con un aspirapolvere dotato di vari accessori per raggiungere ogni angolo della casa. Ora disponibile a 759,00€, invece di 899,00€.

Tineco FLOOR ONE S7 STEAM. La versione a vapore della lavapavimenti wireless, perfetta per igienizzare a fondo ogni superficie. Disponibile a 559,00€, invece di 699,00€.

Tineco FLOOR ONE S7 FlashDry. Questa lavapavimenti include la funzione di autopulizia FlashDry, che igienizza e asciuga il rullo dopo ogni utilizzo. Disponibile a 679,00€, invece di 799,00€.

Questi prodotti saranno esposti nel primo pop-up store di Tineco in Italia, che sarà aperto dal 20 al 21 giugno dalle 10 alle 19, e il 22 giugno dalle 10 alle 13, presso Via Solferino 37, Milano.

