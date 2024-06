Anime Breakfast: Haikyuu The Dumpster Battle, una recensione dal campo

Nuova settimana, nuovo Anime Breakfast: parliamo insieme, in questa recensione, di The Dumpster Battle, primo dei due film finali di Haikyuu: torniamo in campo!

TITOLO ORIGINALE: Gekijōban Haikyu!! Gomi Suteba no Kessen. GENERE: animazione, sportivo. NAZIONE: Giappone. REGIA: Susumu Mitsunaka. DURATA: 85 minuti. DISTRIBUTORE: Sony Pictures Entertainment Italia. USCITA: 2024.

La battaglia della discarica. Un sottotitolo alquanto particolare, se consideriamo che va a porsi subito dopo quello che è, a tutto tondo, uno delle serie animate sportive più apprezzate di sempre: Haikyuu!! L’anime, tratto dall’opera magna di Haruichi Furudate, è prodotto da Production I.G. (gli stessi di Kaiju no. 8, per capirci), ed è ormai, dall’anno della sua uscita, il 2014, un punto di riferimento per tutti gli appassionati degli anime sportivi, o spokon. The Dumpster Battle è l’ultimo film di Haikyuu, arrivato nelle sale dei cinema italiani grazie alla collaborazione tra Sony Pictures e Crunchyroll, e in questa breve recensione vogliamo parlarvene: sedetevi e gustatevi il match.

Una… discarica?

Battaglia all’ultimo rifiuto, o The Dumpster Battle, è il primo dei due film finali annunciati per chiudere l’epopea di Haikyuu. La pellicola, diretta da Susumu Mitsunaka, segue la prima partita ufficiale in assoluto disputata fra i licei Karasuno e Nekoma. E se siete curiosi del perché del titolo, è semplice: le mascotte delle due squadre sono, rispettivamente, il corvo (Karasu) e il gatto (Neko). I due animali spesso sono associati a concetti relativi alla spazzatura, per il rovistamento nei cassonetti o l’essere, per natura, spesso randagi.

Un ritmo… | Recensione Haikyuu The Dumpster Battle

Dopo l’approfondimento linguistico banale e scontato, avventuriamoci proprio nel film Haikyuu The Dumpster Battle e proseguiamo con questa recensione veloce… tanto quanto la pellicola stessa. Uno dei più grandi difetti che siamo riusciti a trovare, infatti, è nel ritmo narrativo. Come ben potete immaginare, uno dei punti forti degli anime sportivi è quello di dilungare, quanto basta da non risultare troppo prolissi, i vari match per approfondire, arricchire e dare spazio ai personaggi, veri protagonisti delle partite. Ed Haikyuu, la serie, non è decisamente da meno: nelle tre stagioni ad oggi uscite, abbiamo imparato a conoscere ed apprezzare ogni singolo giocatore che ha calcato i virtuali campi del mondo di Furudate.

… troppo affrettato | Recensione Haikyuu The Dumpster Battle

E allora qual è il problema di The Dumpster Battle? Quello di aver voluto condensare, in 85 minuti di pellicola, ben 33 capitoli del manga originale. Considerate che gli episodi della serie, lunghi come sempre 22 minuti ciascuno, inglobano spesso 4 o massimo 5 capitoli del manga. Un rapporto molto sbilanciato e che fa sì che, per tutta la durata del film, il ritmo narrativo sia eccessivamente veloce e frastagliato, nonché alcuni sviluppi e rapporti siano trattati molto superficialmente. Questo fa sì che i fan di Haikyuu siano scontenti del risultato finale, mentre chi si avvicina anche solo per curiosità alla pellicola (o, magari, non conosce a menadito il franchise) non ci capisca veramente nulla.

Questo va a contrapporsi molto alla cura e all’approfondimento presenti in pellicole come ad esempio The First Slam Dunk. La fretta è sempre stata cattiva consigliera e, forse, di base sarebbe stato meglio dividere il tutto in due film o, ancora meglio, creare direttamente una nuova stagione.

Karasuno VS Nekoma | Recensione Haikyuu The Dumpster Battle

Come detto, il film ruota attorno ad un singolo match: quello fra il liceo Karasuno e il liceo Nekoma nelle fasi nazionali del torneo. Un match che vede contrapporsi due personaggi molto amati del franchise, il protagonista della serie Shoyo Hinata e il suo amico-rivale Kenma Kozume. In realtà, in The Dumpster Battle, il vero fulcro è proprio Kenma, che parte già dall’inizio del film da un percorso di crescita, specialmente nei confronti dello sport della pallavolo. E nient’altro: il film racchiude la partita, qualche flashback inerente il passato di Kenma e il suo rapporto con Hinata, e una bella scena finale in soggettiva che registicamente è veramente bella da vedere.

Il preambolo narrativo è minimo, quindi se non conoscete la serie vi ritroverete sbattuti in medias res senza alcun tipo di riassunto o introduzione. E questo, per carità, va bene anche così: d’altronde si parla di un film che andrebbe visto dopo le tre stagioni dell’anime, o perlomeno dopo aver recuperato il manga. Tutto sommato, comunque, lo svolgimento della partita mantiene elevato il livello di hype e adrenalina che il franchise ci ha abituati a conoscere. Peccato per la velocità con cui vengono trattati alcuni momenti e alcune strategie, ma anche in questo caso possiamo e dobbiamo far riferimento alla breve durata della pellicola, rispetto ad una stagione composta da 25 e più episodi.

Production I.G. è sempre una garanzia | Recensione Haikyuu The Dumpster Battle

Tecnicamente parlando, non ci aspettavamo niente di meno da una Production I.G. che ultimamente è davvero in ottima forma. Il fatto che si stia poi parlando di 85 minuti di animazioni, e non di un’intera stagione, aiuta ulteriormente a incrementare la qualità tecnica complessiva. Sopra le righe in tutto e per tutto, dall’espressività dei volti alla velocità di alcune scene alla colonna sonora: tutto funziona, tecnicamente, e tutto rispecchia al meglio l’anima originale del franchise.

Conclusione

Chiudiamo questa veloce recensione di Haikyuu The Dumpster Battle consigliandone la visione quasi esclusivamente ai fan del franchise, che potranno trarne tutti gli spunti migliori e l’adrenalina che ne consegue. Chi non è appassionato o non conosce la serie originale, potrebbe godere delle ottime animazioni e del comparto tecnico messo in campo da Production I.G., questo è certo, ma si ritroverà di fronte anche ad un prodotto troppo veloce ed affrettato per essere gustato appieno.

6.8 Una partita troppo veloce Punti a favore La stessa carica di adrenalina della serie

La stessa carica di adrenalina della serie Tecnicamente ineccepibile Punti a sfavore Ritmo narrativo troppo affrettato

Ritmo narrativo troppo affrettato Non adatto ai non appassionati

Non adatto ai non appassionati 85 minuti sono davvero troppo pochi

