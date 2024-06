Ghost Rider: Ryan Gosling interpreterà il personaggio nell’MCU?

Secondo un report da una fonte molto affidabile, la Marvel avrebbe scelto l’attore per interpretare il personaggio di Ghost Rider e pare che sarà Ryan Gosling

Non ci sono ancora delle conferme ufficiali, ma uno scooper molto noto avrebbe confermato che Ryan Gosling interpreterà Ghost Rider nel Marvel Cinematic Universe. L’attore nominato all’Oscar per il ruolo di Ken in Barbie e recentemente apparso in The Fall Guy avrebbe già firmato un accordo con la Disney per interpretare il personaggio. Non è ancora nulla di ufficiale, ma la conferma dovrebbe arrivare al D23 di agosto. Sconosciuto anche il progetto in cui il personaggio apparirà per la prima volta, non sappiamo se in un film o in una serie a lui dedicata. Quello che sappiamo di per certo però è che sarà uno dei protagonisti del film Midnight Sons, il team di antieroi sovrannaturali dove ci saranno anche Moon Knight, Blade e Licantropus.

Quale Ghost Rider sarà Ryan Gosling?

Se le voci sono davvero vere e Ryan Gosling interpreterà il personaggio nell’MCU, c’è una domanda da porsi: quale Ghost Rider interpreterà? Se avete letto il nostro speciale su Ghost Rider, saprete che non ce n’è solo uno. Nella storia editoriale ce ne sono stati ben tre di maschili, ovvero Johnny Blaze, che è il più famoso, suo fratello Daniel Ketch e infine il messicano Robbie Reyes. Considerando la somiglianza tra il personaggio e l’attore, diremmo che Ryan Gosling interpreterà la versione di Johnny Blaze, interpretata già da Nicolas Cage nei primi anni 2000. Ghost Rider tra l’altro è un personaggio molto violento e oscuro, si tratta di un vero e proprio spirito vendicativo creato dal Diavolo in persona. Abbiamo tra l’altro anche l’attore che interpreterà proprio il villain, Mefisto, che sarà Sacha Baron Cohen, che apparirà nella serie tv di Iron Heart.

C’è da chiedersi quindi quando apparirà il personaggio, ma intanto le voci sulla scelta di Gosling per Ghost Rider si stanno rivelando confermate. Voi che ne pensate? Vi piacerebbe vedere l’attore nei panni del personaggio? Diteci cosa ne pensate con un commento e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e molto altro!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Hai già un abbonamento a Disney+? Scopri nuovi contenuti su Apple TV, Now TV o Prime Video.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo e GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.