Che tu ci creda o no, è possibile comprare degli articoli gratis su Temu, vi spieghiamo come fare senza letteralmente sborsare neanche un centesimo!

Sembra una cosa impossibile, fin troppo bella per essere vera, ma intanto le cose stanno proprio così: è possibile comprare degli articoli gratis su Temu. Nel caso non sapessi ancora cos’è Temu, in poche parole è il sito di e-commerce più recente che ha fatto il boom sul web. Se vuoi scoprire di più a riguardo, puoi leggere la sua storia qui. Ora però sappi che su Temu ci trovi letteralmente di tutto e se hai la passione per la tecnologia, abbiamo stilato la lista dei migliori articoli di elettronica da acquistare. La cosa bella, però, è che questi prodotti, come tanti altri, puoi acquistarli senza spendere un centesimo. Ti sembrerà strano, ma è una cosa che si può fare e vogliamo spiegarti come.

Coupon e credito | Temu: come comprare articoli gratis (nel vero senso della parola)

Iniziamo col dire che Temu è un’app molto simile a Aliexpress, dove puoi acquistare davvero di tutto a basso prezzo (se sei cosplayer, Aliexpress è sempre uno dei siti e-commerce più gettonati per acquistarne uno già fatto). Stesso discorso vale per Temu, anch’esso disponibile sia tramite sito ufficiale che tramite app per iOS e Android. Ogni giorno escono sconti e promozioni e la spedizione è quasi sempre gratuita, anche se richiede dagli 8 ai 20 giorni. Ora, per acquistare articoli gratis su Temu, puoi sfruttare proprio questi coupon ottenendone quanto più possibile invitando gli amici a scaricare l’app.

Nei giochi dove puoi guadagnare monete, infatti, ti verrà chiesto di invitare gli amici attraverso il pulsante Refer 1 friend. Facendo questo puoi girare ancora la ruota e raggiungere il tuo obiettivo. Ovviamente per fare questo devi iscriverti a Temu. Ma non è tutto, puoi guadagnare monete anche giocando ad alcuni giochi. UY esempio è Farmland, anche se al momento0 è ancora in fase di sperimentazione e solo per alcuni utenti. Stesso discorso vale per Free Gifts, che ancora non è disponibile in Italia. Un gioco che puoi giocare per raccogliere monete, però, è Redeem e anche Lucky Flip.

Redeem | Temu: come comprare articoli gratis (nel vero senso della parola)

Per iniziare a giocare a Redeen su Temu devi cercare il gioco nella barra di ricerca, digitando per l’appunto il nome Redeem. A questo punto puoi avviare la ricerca premendo invio e ti comparirà la schermata relativa al gioco in questione. Con questo gioco puoi avere una vincita pari a 50 euro, divisi in 20 euro di credito e 30 euro di coupon valido su ordini superiori a 100 euro. Puoi raggiungere questa cifra accumulando monete e te ne serviranno per l’appunto 100. Con la ruota che hai davanti a te puoi vincere fino a 5 monete. Per giocare ti basta premere su SPIN e attendere che la ruota termini il suo giro per scoprire quante monete hai vinto.

Puoi girare la ruota finché hai abbastanza stelline per farlo. Ogni giro costa infatti 100 stelline.A proposito, mentre giochi tra l’altro puoi anche vincere più stelle scegliendo fra tre proposte. Puoi guadagnare delle stelle invitando degli amici, trovi il pulsante apposito che si chiama Refer 1 friend. Per accumulare le 90 monete richieste hai 24 ore di tempo, altrimenti le cose sarebbero davvero troppo facili. In caso di riuscita vedrai attivarsi il pulsante Redeem corrispondente a 50 euro. Ti basta premerlo per ottenere la tua ricompensa. Questo gioco però puoi giocarlo solo da app

Lucky Flip | Temu: come comprare articoli gratis (nel vero senso della parola)

Sempre tramite l’app, un altro metodo per vincere coupon è con Lucky Flip, che puoi sempre trovare tramite la barra di ricerca. Un altro ottimo metodo per comprare gratis su Temu. Il gioco funziona così: dovrai scegliere una tra sei carte con le quali vincerai un certo numero di diamanti. Ogni 100 diamanti puoi vincere 20 euro. Per accumulare i diamanti, devi usare il pulsante Flip Now, qui si tratta molto di fortuna, perché dovrai trovare la carta che nasconde il maggior numero di diamanti. Puoi ottenerli anche condividendo un link per invitare i tuoi amici su Temu. Quando infatti non potrai più girare le carte, ti comparirà il link da condividere con i tuoi amici.

In realtà Redeem e Lucky Flip collaborano insieme per aiutarti a raggiungere il credito di 20 euro in regalo. Anche in questo caso hai 24 ore di tempo per accumulare le 100 monete necessarie, ma puoi sommare le monete di Redeem e Lucky Flip, quindi non è un’impresa impossibile. Se fai in modo che i tuoi amici si iscrivano a Temu cliccando sul link che condividi, potrai ottenere 20 euro in regalo su Temu, anche se capirai che non è così facile.

Quanto si guadagna su Temu

Ora che ti abbiamo spiegato come comprare gratis su Temu, ti starai chiedendo anche quanto si può guadagnare su Temu e possiamo affermare che dipende dal caso. In maniera ufficiale ci sono in palio 20 euro al giorno. Tutto dipende molto da te e non possiamo fare previsioni su quanto si potrebbe guadagnare ogni mese. All’inizio potresti guadagnare anche più di 20 euro al mese, ma quando avrai terminato gli amici da invitare ovviamente sarà più difficile accumulare 100 monete per ottenere il credito in palio. Ricorda che hai a disposizione anche un coupon di 30 euro, ma per usufruirne dovrai spendere 100 euro totali, quindi fallo a tua discrezione.

Forse col tempo, se Temu renderà disponibili in Italia altri modi per guadagnare le monete, sarà più facile ottenere il credito per comprare articoli gratis. Ti invitiamo a restare aggiornato seguendoci su tuttotek.it per ulteriori aggiornamenti a riguardo e molto altro.