Samsung lancia il nuovo Galaxy Book4 Edge con prestazioni AI avanzate

Samsung Electronics ha annunciato il lancio del nuovo Samsung Galaxy Book4 Edge

Questo laptop, grazie alle avanzate prestazioni di intelligenza artificiale (AI) e alla sua integrazione intelligente, inaugura una nuova era nell’ambito dell’AI, offrendo agli utenti nuove possibilità per il lavoro, il gioco e la creatività senza interruzioni.

Il Galaxy Book4 Edge ridefinisce il concetto di laptop con integrazione intelligente e design innovativo

Il Galaxy Book4 Edge, un Copilot+ PC, ridefinisce radicalmente ciò che è possibile fare con un notebook. Equipaggiato con il processore Snapdragon X Elite, è dotato di un’unità di elaborazione neurale (NPU) da 45 TOPS per prestazioni AI senza pari. Colmando il divario tra laptop e smartphone, permette di accedere alle funzioni Galaxy AI su un display più ampio grazie alla nuova funzione Collegamento a Windows.

Inoltre, facilita operazioni quotidiane come recuperare numeri di telefono dalla rubrica o inviare messaggi tramite smartphone usando il linguaggio naturale grazie a Copilot.

“Il Galaxy Book4 Edge rappresenta l’inizio di una nuova categoria di laptop e sottolinea l’impegno di Samsung a espandere le capacità dell’AI Galaxy, offrendo l’ecosistema AI mobile più iperconnesso disponibile”, ha affermato TM Roh, Presidente e Capo del Mobile eXperience Business di Samsung Electronics. “Sviluppato in stretta collaborazione con i nostri partner, siamo convinti che questo laptop di nuova generazione ridefinirà il mercato e, soprattutto, offrirà modi innovativi per essere più produttivi e creativi nella vita quotidiana.”

Il Galaxy Book4 Edge incrementa la produttività e la creatività degli utenti con funzioni potenziate dall’AI, sia sul dispositivo che in cloud, garantendo l’accesso a numerose funzioni anche offline per la sicurezza dei dati. La funzione Cocreator crea opere d’arte partendo da suggerimenti testuali in tempo reale, mentre Live Captions abbattendo le barriere linguistiche durante le videochiamate.

Il display Dynamic AMOLED 2X, disponibile nelle versioni da 14 e 16 pollici, e Vision Booster rendono il Galaxy Book4 Edge ideale per lavorare ovunque. Il tutto in un design ultrasottile e leggero, con un’autonomia di batteria fino a 22 ore per la riproduzione video e ricarica Super-Fast.

Dal 18 giugno, il Galaxy Book4 Edge sarà disponibile in colorazione Sapphire Blue in mercati selezionati, tra cui Francia, Germania, Italia, Corea, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti.

In Italia, il Galaxy Book4 Edge sarà disponibile nelle seguenti configurazioni:

Galaxy Book4 Edge 16” 16 GB + 1TB a €2.099;

Galaxy Book4 Edge 16” 16 GB + 512 GB a €1.799;

Galaxy Book4 Edge 14” 16 GB + 512 GB a €1.699.

