The Penguin: il teaser trailer ufficiale mostra la corruzione di Gotham

Nel nuovo teaser trailer ufficiale di The Penguin, il nostro caro e amato Oswald “Oz” Cobblepot cerca di prendere Gotham nelle sue mani ed è disposto a fare di tutto per raggiungere il suo obiettivo

La storia di The Batman, film che ha rilanciato il personaggio sul grande schermo in solitaria dopo la trilogia di Nolan e che abbiamo particolarmente amato come potete notare dalla nostra recensione, continua con The Penguin, che si mostra nel teaser trailer ufficiale. In questa serie torna per l’appunto il carismatico Oswald Cobblepot, meglio conosciuto dai molti come Il Pinguino. A tornare nel ruolo è Colin Farrell, attore molto talentuoso e candidato al premio Oscar. La serie sarà composta da otto episodi e potrete vederli tutti su Sky e NOW. La storia della serie tv ripartirà proprio da dove abbiamo lasciato il personaggio del Pinguino in The Batman, indicando quindi che sarà una serie tv sequel.

Il teaser trailer ufficiale di The Penguin: Oz contro i Falcone

La serie vedrà al centro la lotta per il potere tra Il Pinguino contro la famiglia Falcone. Dopo la morte di Carmine Falcone, Il Pinguino approfitta del momento per cercare di radere al suolo l’impero che i Falcone hanno costruito. Nel farlo Oz prende sotto la sua ala protettiva un giovane ragazzo per iniziare a costruire il suo di impero del crimine. Nel cast troviamo Cristin Milioti, che interpreterà Sofia Falcone, la figlia del boss mafioso Carmine Falcone. Clancy Brown invece interpreterà Salvatore Maroni, un altro pezzo grosso della mafia di Gotham City. Arrivano anche volti nuovi, come Rhenzy Feliz nei panni di Victor Aguilar e Michael Kelly in quelli di Johnny Viti. Nel resto del cast abbiamo Shohreh Aghdashloo, Deirdre O’Connell, James Madio, Scott Cohen, Michael Zegen, Carmen Ejogo e Theo Rossi.

La serie tv promette di espandere l’universo del Batman di Matt Reeves esplorando il lato oscuro di Gotham e raccontando le origini di uno dei suoi villain più famosi e iconici, per l’appunto Il Pinguino. I produttori della serie sono Matt Reeves e Dylan Clark, mentre la showrunner e sceneggiatrice è Lauren LeFranc. LeFranc non è nuova con gli universi supereroistici, infatti ha già lavorato a Agents of SHIELD. The Penguin arriverà in esclusiva su Sky e NOW TV a settembre, con un episodio in uscita a cadenza settimanale.

Che ne pensate? Curiosi di vedere la serie? Ditecelo con un commento qui sotto e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e delle serie tv e molto altro.

