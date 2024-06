In questo nuovo episodio di Anime Breakfast parliamo di Godzilla – Il pianeta dei mostri! Un anime che racconta una storia inedita di Godzilla, mai vista prima. Una storia in cui Godzilla è il cattivo della storia e riesce a vincere contro l’umanità

Bentornati, fan del mondo degli anime e otaku! In questa nuova puntata di Anime Breakfast parleremo di Godzilla – Il pianeta dei mostri. Un film d’animazione della stessa Toho che ha deciso di raccontare una storia molto particolare. Se è vero infatti che Godzilla ultimamente è visto come un eroe, come visto nel più recente Godzilla e Kong: Il nuovo impero, che abbiamo anche analizzato nella nostra recensione, nella maggior parte delle storie Godzilla è sempre stato il cattivo della storia. Ma se in ogni storia il bene trionfa sempre sul male, qui le cose vanno un po’ diversamente. Continuate a leggere questo speciale per scoprirne di più!

Una Terra condannata | Anime Breakfast: Godzilla – Il pianeta dei mostri, Godzilla regna sulla Terra!

Come dicevamo poco prima, qualche riga sopra, qui la storia è un po’ diversa dal solito. Ancora una volta troviamo Godzilla che rappresenta una minaccia per la Terra e per l’umanità. Ora, in qualunque film in cui Godzilla è stata la minaccia da affrontare, la razza umana è sempre riuscita ad abbattere il mostro. E se vi dicessimo che qui la razza umana non riesce a ucciderlo? Questo è quello che succede nel film. O ancor meglio, questo è sì quello che succede nel film, ma è soltanto una premessa, qualcosa che ci introduce poi al vero fulcro del film.

Infatti qui la razza umana ha perso contro Godzilla. Nessuno è riuscito a trovare il modo di sconfiggere il re dei mostri e quindi sono tutti costretti ad abbandonare la Terra e di conseguenza trovare un altro pianeta su cui abitare. La dura verità, però, è che non c’è nessun altro pianeta abitabile come la Terra. L’umanità cerca di continuo, ma le ricerche sono tutte vane e le probabilità di sopravvivenza sono praticamente pari quasi allo 0%. L’unica cosa che rimane da fare per salvare l’umanità e permettere che continui a vivere è riprendersi la Terra. Per farlo, però, dovranno cercare di uccidere Godzilla.

Umani contro Godzilla | Anime Breakfast: Godzilla – Il pianeta dei mostri, Godzilla regna sulla Terra!

A proporre il piano di riprendersi il pianeta Terra affrontando di faccia il Re dei Mostri è il protagonista di questa storia, ovvero Haruo Sakaki. Sakaki è un giovane ragazzo che ha assistito da bambino all’attacco di Godzilla che ha spinto tutta l’umanità a battere in ritirata e imbarcarsi su delle navi spaziali per salvarsi. Sakaki non ha accettato questo destino e sin da subito propone di uccidere Godzilla e cercare di riprendersi la propria casa e restituire alla razza umana un futuro e un posto in cui vivere. Poiché. come abbiamo già detto, non c’è nessun altro pianeta abitabile come la Terra.

Ovviamente il piano all’inizio non è visto sotto buon occhio dal suo comandante, nonostante comunque si siano convinti almeno a fare un tentativo. Nell’attimo in cui le scialuppe rimettono piede sulla Terra, però, nel mentre riassaporano l’aria della loro amata casa, si rendono conto che la Terra non è più quella di un tempo. Non solo c’è Godzilla, ma ci sono anche altri tanti mostri che hanno anche attaccato la truppa e causato decine di morti e una trentina di feriti, costringendo così gli umani ad attenersi al piano e cercare di distruggere Godzilla.

La grande guerra | Anime Breakfast: Godzilla – Il pianeta dei mostri, Godzilla regna sulla Terra!

E si arriva quindi al fatidico momento tanto atteso, quello in cui la razza umana decide di affrontare la creatura mostruosa che gli ha strappato via la loro casa. La cosa curiosa però è che in tutti quei 20.000 anni in cui Godzilla ha regnato sulla Terra, la creatura non è cambiata di una virgola. Il suo aspetto è rimasto immutato, l’unica cosa che è cambiata è che è ancora più forte ed emette ancora più radiazioni attorno alle sue scaglie e al suo intero corpo. Ma questo ovviamente non ferma la truppa di Sakaki a provare a ucciderlo per riprendersi la loro casa.

I soldati collaborano tra di loro con molto coraggio e riescono ad essere uniti abbastanza da mettere in serie difficoltà Godzilla, merito anche delle loro attrezzature tra navicelle spaziali e sentinelle da battaglia. Per affrontare una creatura del genere ovviamente c’è anche bisogno di astuzia e ingegno. Cosa che fortunatamente il nuovo colonnello Sakaki ha e che sfrutta al massimo per bloccare Godzilla e farlo esplodere. Un obiettivo che in un primo momento sembra riescono a raggiungere. Peccato che tempo qualche minuto dopo e si ritrovano un Godzilla alto 300 metri, molto più potente e minaccioso. A questo punto il Re dei Mostri mette di nuovo in difficoltà la razza umana e costringe tutti di nuovo alla ritirata.

Chi vincerà?

La parte migliore però è che questo film è solo la punta dell’iceberg. Infatti Godzilla – Il pianeta dei mostri è solo il primo film di quella che Toho ha creato come trilogia. La storia di questo Godzilla è infatti racchiusa in una trilogia animata che racconta della storia dell’umanità che ha subito una sconfitta da parte di Godzilla e che cerca disperatamente di riprendersi la propria casa, ormai distrutta, devastata e governata da orribili e devastanti creature. In un mondo dove l’umanità ha già perso contro Godzilla, quante probabilità ci sono che riescano a uccidere un gigantesco mostro radioattivo di 300 metri di altezza?

A questa domanda vi risponderemo con il prossimo film della trilogia che analizzeremo nel prossimo episodio di Anime Breakfast. Nel frattempo vi invitiamo a guardare questo film che noi abbiamo molto apprezzato e di continuare a seguirci su tuttotek.it per non perdervi il prossimo episodio di Anime Breakfast!

