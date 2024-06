Zepp Health lancia l’Amazfit Helio Ring in Europa

Cosa ne pensate del nuovo Amazfit Helio Ring? Fateci sapere la vostra opinione nella sezione commenti, vi invito poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna novità.

Per coloro che cercano il massimo valore e il miglioramento delle prestazioni, Amazfit offrirà soluzioni in bundle con i suoi smartwatch sportivi selezionati Amazfit Cheetah Pro, T-Rex Ultra e Amazfit Falcon:

Riconoscendo il ruolo integrale della mente e del corpo nelle prestazioni atletiche, l’Amazfit Helio Ring monitora meticolosamente i dati completi relativi alla condizione fisica e mentale dell’utente durante il sonno, e li traduce in un punteggio intuitivo attraverso l’App Zepp. Questo punteggio dà un’idea generale del proprio stato di riposo e benessere generale e viene poi raccolto dall’app insieme ad altre metriche chiave per il periodo di riposo, tra cui: ⦁ il punteggio di qualità del sonno ⦁ il tempo di recupero completo ⦁ la variabilità della frequenza cardiaca nel sonno ⦁ la frequenza cardiaca a riposo

Realizzato in lega di titanio , un materiale che rispetta la pelle e non fa sudare, questo anello intelligente è più compatto e comodo di uno smartwatch da indossare, anche durante la notte, e la vicinanza del sensore al polso dell’utente consente una misurazione ancora più accurata dei dati sulla salute, con il risultato di un monitoraggio, un’analisi e una guida al recupero senza precedenti quando i dati vengono raccolti nell’app Zepp.

L’ Amazfit Helio Ring raggiunge il suo massimo potenziale se abbinato a uno smartwatch Amazfit, come l’acclamato Amazfit Cheetah Pro, Amazfit T-Rex Ultra o Amazfit Falcon. L’ app Zepp integra perfettamente le informazioni provenienti dall’orologio e dall’anello dell’utente, eliminando la necessità di navigare tra più applicazioni per accedere ai dati sull’allenamento e sul sonno.

“Noi di Zepp Health vogliamo mettere al polso dei nostri atleti un’analisi dettagliata di prestazioni e stato di salute a riposo. Grazie alla nostra app Zepp, che ora integra perfettamente i dati provenienti sia dallo smartwatch dell’atleta che dal suo Amazfit Helio Ring, l’atleta avrà accesso completo a tutti i suoi dati in un unico luogo. Non si tratta solo di monitorare, ma di sfruttare ogni singolo dato per superare i limiti, sbloccare il potenziale e ridefinire l’eccellenza atletica”, ha dichiarato Wayne Huang, CEO di Zepp Health.

Da oggi, gli utenti potranno acquistare questo anello smart sia come parte di un bundle con i modelli Amazfit Cheetah Pro, Amazfit T-Rex Ultra o Amazfit Falcon, sia come acquisto indipendente, attraverso il sito ufficiale di Amazfit.

Cristhian Greco

