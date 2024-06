F1, GP Spagna: Norris ci prova ma vince Verstappen

Al termine dei 66 giri del circuito di Montmelò è Max Verstappen a vincere il GP di Spagna dopo una gara passata in solitaria aspettando l’assalto di Lando Norris che chiude a meno di tre secondi dall’olandese. Terzo Hamilton, Ferrari in quinta posizone con Leclerc e sesta con Sainz

Max Verstappen non si smentisce mai, anche quando la sua monoposto non è più quella a cui ci ha abituato in questi anni di dominio ma riesce comunque a vincere la 54esima edizione del GP di Spagna. La RB20 dell’olandese quest’oggi non è sembrata dominante e schiacciasassi ma ha comunque attenuato la rimonta di Lando Norris che partiva dalla pole. Terza vittoria consecutiva per l’olandese che allunga sempre di più in classifica. Ottima gara da parte di Lewis Hamilton che chiude al terzo posto portandosi dietro il compagno di squadra George Russell. Le due rosse chiudono in quinta e sesta posizione rispettivamente con Leclerc e Sainz. A chiudere la top ten troviamo Oscar Piastri settimo, Sergio Perez ottavo, Pierre Gasly nono ed Esteban Ocon in decima posizione.

Lando Norris si porta così al secondo posto della classifica piloti scavalcando Charles Leclerc. La MCL38 del britannico oggi ha dimostrato ancora una volta di essere l’unica vettura in pista che può veramente insidiare e dare filo da torcere al plruciampione del mondo olandese.

GP Spagna: tra sorpassi e strategia trionfa Max

Ci si aspettava un inizio di gara sul bagnato e invece la partenza del 54esimo GP di Spagna si disputerà sotto un sole battente su una pista con una temperatura di 40° mentre sono 24° quelli dell’asfalto. Strategie diverse in partenza con Norris che usa gomma soft nuova, Verstappen monta una soft usata, mentre i due ferraristi aggressivi con la soft nuova. Hamilton e Russell invece non avendo soft nuove a disposizione hanno deciso di montare soft usate. Allo spegnimento dei semafori Verstappen che partiva in seconda posizione prova subito a passare davanti a Lando Norris il quale però riesce a reggere il colpo ma George Russell si insedia fra i due in testa e passa in prima posizione con una magia. Verstappen che rimane secondo però mettendosi alle sue spalle Lando Norris.

Al terzo giro Max non ci pensa su due volte e svernicia la Mercedes numero 63 prendendosi la testa della gara. Contatto tra i due Ferrari con Leclerc che urta la posteriore destra di Sainz con lo spagnolo che taglia la curva e rientra in pista. Al giro numero 15 i top team iniziano il valzer dei pit-stop con Sainz e Russell che montano una gomma media nuova.

Gli unici dei top dieci a non essere ancora passati dai box sono Norris e Leclerc. Al giro 27 Norris prende tutta la scia sul rettilineo e sorpassa Carlos Sainz nella sua rimonta dopo la sosta.

La gara vive di sorpassi, in particolare quelli di Norris alla caccia di Verstappen. Turning point è anche il giro 37 quando ai box Ferrari richiamano Sainz per montare gomma bianca e dunque per andare fino in fondo. Via via i team effettuano l’ultima delle due soste previste per la gara.

Arriviamo al termine dei 66 giri con la strepitosa prova di forza della RB20 di Max Verstappen che vince davanti a Lando Norris e Lewis Hamilton che ritrova la gioia del podio. Gara ostile per la Ferrari che invece non va oltre la quinta e sesta posizione.

La Formula 1 ritorna subito in pista settimana prossima in vista del GP di Austria, a casa della Red Bull. Seguiteci su Tuttotek.it per non perdervi nulla dal mondo dei motori!