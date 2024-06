Hai acquistato un nuovo telefono e ti stai chiedendo perché non si connette al Wi-Fi? Non preoccuparti, sei nel posto giusto al momento giusto. Ti spieghiamo come fare a connetterlo in questa guida!

Hai acquistato un nuovo telefono, magari proprio perché hai visto la nostra segnalazione dell’iPhone 15 in offerta su Mediaworld, di cui hai furbamente approfittato. Ma attenzione, hai riscontrato un problema: non riesci a connettere il Wi-Fi. Sicuramente quindi ti starai chiedendo perché il telefono non si connette al Wi-Fi, domanda più che lecita. Seguici passo dopo passo in questa guida e capirai come fare! Oggi gestire gli smartphone è diventato più difficile se non hai molta pratica con la tecnologia, ma se vuoi fare tutto in autonomia è cosa buona e giusta stare al passo coi tempi e la tecnologia e imparare a farlo senza chiedere a qualcuno di più giovane. Scoprirai tutto in questi semplici passaggi!

iPhone | Perché il telefono non si connette al Wi-Fi?

Okay, dedichiamoci prima all’iPhone, quello che è lo smartphone più gettonato, venduto e amato dal mercato degli smartphone. Allora, la prima cosa che ti consigliamo di fare è quello di resettare le impostazioni di rete. Ti chiederai ovviamente come fare: è molto semplice. Resettare le impostazioni di rete è sempre stato un modo molto facile e veloce di risolvere i problemi legati alla connessione alla rete Wi-Fi, quindi una volta che avrai imparato a farlo probabilmente sarà la prima cosa che farai la prossima volta che ti imbatterai in questi problemi. Per farlo non devi fare altro che andare su Impostazioni, poi su Generali, dopodiché su Reset e infine su Resetta Impostazioni Rete. Arrivati a questo punto ti chiederà la password del tuo iPhone, inseriscila per procedere con il reset.

Un altro problema potrebbe essere dovuto al mancato aggiornamento del tuo iPhone. Infatti per continuare a usarlo in maniera corretta spesso e volentieri avrai bisogno di effettuare l’aggiornamento del dispositivo. Se infatti non funziona correttamente, è molto probabile che tu stia ancora usando una vecchia versione firmware. Se non hai ancora effettuato l’aggiornamento all’ultima versione di iOS, allora ti conviene farlo. Molto semplicemente devi solo cliccare su Impostazioni, poi su Generale e infine su Aggiorna Software. Se tutto questo non ha funzionato, non ti rimane nient’altro da fare che disattivare la rete wi-fi in questione e provare a riconnetterti. Per farlo clicca su Impostazioni, poi su Rete Wi-Fi, dopodiché vai sull’icona (i) per i dettagli della rete e infine Dimentica questa Rete. Ora prova a riconnetterti dalla stessa rete che hai dissociato.

Samsung Galaxy | Perché il telefono non si connette al Wi-Fi?

Nel caso invece tu abbia uno smartphone Samsung Galaxy, il procedimento è questo, molto simile a quello per iPhone. Se non riesci a vedere la rete oppure la tua connessione continua a cadere, puoi provare ad accedere all’area delle notifiche del telefono e a quel punto cercare l’icona Wi-Fi. Tocca per spegnerla, aspetta qualche secondo e a quel punto riaccendila. A questo punto aspetta che il telefono effettui le ricerche delle connessioni Wi-Fi disponibili e verifica se il problema è stato risolto. Questo metodo può essere efficace indipendentemente dal modello che hai e spesso ha risolto molti problemi legati alla connessione del Wi-Fi. Se hai provato il riavvio della rete, ma non ha funzionato, allora potrebbe essere un problema di impostazioni batteria.La modalità di risparmio energetico è stata creata per aiutare la batteria a consumare meno energia e durare più tempo e la rete Wi-Fi ha un bel peso sulla sua durata.

Per questo a volte il risparmio energetico può far disconnettere dal Wi-Fi, per questo ti invitiamo ad assicurarti che la modalità risparmio energetico sia disattivata. Per accedere ti basta andare nel menu Impostazioni del tuo smartphone. Un altro trucco perfetto per risolvere questi problemi legati alla connessione è quello di resettare. Ma attenzione, prima di cancellare tutte le reti, assicurati di avere a portata di mano la Password ed i dettagli per riconnetterti. A questo punto vai in Impostazioni, poi su Connessione e infine su Wi-Fi. A questo punto tocca il nome della tua rete e poi su Elimina Rete e infine riconnettiti. L’ultimo metodo che ti consigliamo è quello di aggiornare il telefono, visto che Samsung aggiorna continuamente il sistema operativo. Se il tuo smartphone Android non è aggiornato all’ultima versione, potrebbe riscontrare dei problemi con le app ma anche con le connessioni alle reti Wi-Fi, a causa di un bug nel software. Per aggiornare devi andare su Impostazioni, poi su Informazioni sul dispositivo, dopodiché su Controlla aggiornamenti oppure su Scarica aggiornamenti manualmente.

Conclusioni

Gli smartphone al giorno d’oggi sono in continuo aggiornamento. Fortunatamente sono progettati appositamente per essere sempre al passo coi tempi e quindi, nel caso di aggiornamenti, gli smartphone effettueranno l’aggiornamento automaticamente. Non sarà quindi una cosa del tutto manuale, spesso e volentieri fanno in completa autonomia. Ma ora, arrivati alla fine di questa guida, nel caso ti capiti nuovamente di imbatterti in problemi di connessione, saprai benissimo cosa fare. Come hai notato i passaggi sono pochi e molto semplici da seguire, anche perché i sistemi operativi sono molto intuitivi e, se hai anche dimestichezza con la tecnologia, praticamente il gioco è già fatto, sistemerai tutto in un battibaleno, senza dover cambiare smartphone o andare in assistenza. Sono cose molto semplici e che puoi sistemare tu nella più totale autonomia.

Speriamo che questa guida ti sia stata utile! Continua a seguirci su tuttotek.it per altre guide e news dal mondo dei dispositivi mobili e molto altro!