GOODRAM presenta la nuova unità SSD PX500 gen. 3

Il marchio Goodram ha presentato nelle ultime ore la terza generazione dell’unità SSD PX500 NVMe PCIe 3 x4

La nuova serie di unità SSD PX500 è la risposta alle crescenti esigenze degli utenti che necessitano di hardware veloce e affidabile. L’architettura all’avanguardia dell’unità PX500 gen. 3 consente velocità di lettura impressionanti, fino a 3.500 MB/s. Fondamentale per le applicazioni che richiedono un accesso rapido a grandi quantità di dati, come i giochi o i programmi di progettazione avanzati. Nel frattempo, le velocità di scrittura fino a 2.800 MB/s assicurano un funzionamento efficiente anche durante attività intensive come l’editing video o la gestione di grandi database.

Grazie a parametri, gli utenti possono godere non solo di un avvio più rapido del sistema e delle applicazioni, ma anche di trasferimenti di file fulminei e di un multitasking fluido. In pratica, le prestazioni dell’unità accelerano significativamente tutti i processi, riducendo al minimo i tempi di attesa e aumentando la produttività complessiva dell’utente.

GOODRAM SSD PX500 gen. 3: elevata capacità per applicazioni esigenti

Le unità SSD PX500 gen. 3 non solo offrono prestazioni superiori alla media, ma anche una capacità impressionante. Queste consentono agli utenti di memorizzare senza problemi dati che vanno dal sistema operativo alle applicazioni di grandi dimensioni e ai file multimediali. Fornendo al contempo un accesso rapido alle informazioni memorizzate. La nuova serie è disponibile in capacità fino a 2 TB, consentendo agli utenti la flessibilità necessaria per soddisfare le esigenze di archiviazione individuali. Lo spazio di archiviazione consente di configurare il sistema sia per le esigenze degli utenti meno esigenti, sia per le applicazioni avanzate che richiedono grandi quantità di dati.

La memoria Goodram è progettata per superare le aspettative degli utenti in termini di efficienza, affidabilità e prestazioni.

prestazioni, rendendola la scelta ideale per un’ampia gamma di applicazioni tecnologiche,

sottolinea Wiesław Wilk, CEO di Wilk Elektronik.

Grazie all’avanzata tecnologia NVMe PCIe 3 x4, PX500 gen. 3 offre velocità di lettura e scrittura eccezionali, fondamentali per le applicazioni che richiedono un accesso rapido a grandi quantità di dati come l’editing video, la progettazione avanzata o la gestione di grandi database. Sono quindi fiducioso che, di fronte alla rapida evoluzione delle esigenze del mercato tecnologico, questa ultima generazione di unità soddisferà le esigenze sia dei professionisti sia degli utenti che cercano soluzioni tecnologiche affidabili e di qualità per le applicazioni domestiche.

Innovazioni tecnologiche per le massime prestazioni

Grazie alla modernissima interfaccia PCIe 3 x4, il PX500 gen. 3 garantisce un elevato throughput e prestazioni ottimali, anche durante l’elaborazione intensiva. Questo è particolarmente importante per le applicazioni intensive e per l’accesso rapido ai dati. L’elevata larghezza di banda dell’interfaccia consente di trasferire i dati con grande velocità. Inoltre, il drive PX500 incorpora una serie di tecnologie avanzate che ne migliorano l’efficienza e l’affidabilità.

La tecnologia ECC (Error Correction Code) migliora in modo significativo l’affidabilità dei dati, correggendo automaticamente gli errori che possono verificarsi durante il trasferimento dei dati. Un meccanismo di livellamento dell’usura gestisce efficacemente la scrittura dei dati distribuendo le operazioni di scrittura in modo uniforme sulla superficie dell’unità.

Il thermal throttling, invece, è una funzione avanzata di controllo della temperatura che si attiva quando l’unità rileva temperature di esercizio eccessive, riducendo così il rischio di surriscaldamento. L’unità SSD PX500 gen. 3 è dotato di una funzione avanzata di monitoraggio dello stato di salute dell’unità SMART (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology). Questa fornisce all’utente preziose informazioni sulle condizioni del disco.informazioni preziose sulle condizioni del dispositivo. Consente il rilevamento precoce di potenziali problemi per prevenire i guasti e mantenere la continuità operativa. Questa funzione consente anche una gestione proattiva delle condizioni dell’unità, fondamentale sia per le applicazioni professionali che per quelle personali.

