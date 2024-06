Elden Ring: Shadow of the Erdtree riceve un trailer di lancio

In occasione del lancio odierno, Shadow of the Erdtree si mostra nel trailer definitivo: l’espansione di Elden Ring è finalmente qui da noi!

Probabilmente se state leggendo queste righe siete già alle prese con il DLC di Elden Ring, ma in caso contrario volevamo informarvi che Shadow of the Erdtree ora ha anche un trailer di lancio. La quanto mai verticale espansione dell’acclamatissimo GdR d’azione open world sarà anche l’unica per questa (prima, supponiamo?) collaborazione tra George R. R. Martin e Hidetaka Miyazaki. Il video di presentazione mostra alcuni dei nuovi boss con cui se la vedranno i giocatori, compreso apparentemente il cavaliere selenico Relanna. Ci siamo soffermati con i convenevoli anche troppo: vi lasciamo consultare il materiale condiviso da FromSoftware e Bandai Namco senza indugiare oltre.

Un ultimo trailer dal mondo di Elden Ring al lancio di Shadow of the Erdtree

Come possiamo constatare nel trailer di lancio, l’eponimo Albero Madre vede i giocatori di Elden Ring: Shadow of the Erdtree sulle tracce di Miquella, fratello di Malenia, nel regno oscuro. E come spesso avviene nei soulslike, i pericoli abbondano mentre, narrativamente parlando, per buona parte della storia brancoleremo nel buio. Dalla nostra avremo però gli otto nuovi tipi di armi, con quasi cento equipaggiamenti inediti, magie e quant’altro. Siamo giunti al fatidico, e attesissimo, day one su tutte le piattaforme per le quali è disponibile il gioco di base: Xbox One, PS4, Xbox Series S, PS5, Xbox Series X e PC. Se volete sapere la nostra sull’avventura, l’abbiamo recensita definendola un “nuovo standard”.

Ora sta a voi dirci la vostra: sarete anche voi in prima linea tra i viandanti del famigerato Interregno? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo.