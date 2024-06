Questa TV Samsung QLED da 85 pollici è in offerta su Unieuro!

La migliore amica elettronica dell’uomo è la tv e questo ormai lo sappiamo tutti. Per questo vi segnaliamo questa offerta di Unieuro sulla tv Samsung QLED da 85 pollici!

Indovina qual è il primo nome che salta all’occhio quando si cerca un’offerta interessante su una buona smart tv? Esatto, Samsung! Il meglio del meglio per quanto riguarda il reparto delle smart tv. Samsung è un nome così rinomato e apprezzato dal mercato che ci abbiamo dedicato una guida specifica sui LED, QLED e OLED, per darti un’idea più chiara su ciò che potresti preferire in una smart tv. Oggi la smart tv Samsung che trovi in offerta su Unieuro è di tipo QLED ed è di 85 pollici! Uno schermo molto grande per regalarci uno spettacolo senza precedenti. Oggi la trovi su Unieuro ad un prezzo speciale, parliamo di soli 1.599 euro invece del prezzo standard di 3.199 euro. Questo ci da quindi un enorme risparmio di 1.600 euro! Ciò significa che puoi averla ora a metà prezzo.

Per acquistarla a questa cifra devi solo cliccare qui.

Smart tv Samsung Series 7 QLED da 85 pollici offerta da Unieuro

L’intelligenza alla base di immagini e suoni spettacolari. Il processore Quantum 4K ottimizza in modo intelligente immagini, audio e molto altro ancora, per regalarti un’esperienza di visione mozzafiato. Incredibili azioni di gioco a 4K e 120 Hz. Cattura tutti i nemici a velocità ultra-elevate. Grazie a migliorie nell’azione di gioco fino a 4K e 120 Hz, puoi goderti incredibili azioni di gioco senza ritardi né effetto mosso. Gamma di contrasto più ampia per immagini di qualità cinematografica

Ammira ogni immagine con dettagli che risaltano. La mappatura tonale dinamica di HDR10+ dà vita a neri più profondi, immagini più vivaci e dettagli sempre brillanti. I tuoi contenuti preferiti in un unico posto. Suggerimenti e selezioni ottimizzati, per dedicare meno tempo alla ricerca e più tempo allo streaming di film, giochi e dei programmi che ami.

Primo TV al mondo a ricevere il riconoscimento PANTONE, simbolo consolidato di fedeltà cromatica. Lesperienza di visione è ora più accurata e confortevole che mai. Immagine intelligente e ottimizzata per i tuoi occhi. La luminosità e i colori dello schermo sono regolati automaticamente in base agli orari locali di alba e tramonto, per favorire il relax e il riposo. Un miliardo di sfumature di colore con Quantum Dot. Quantum Dot cattura la luce e la trasforma in colori mozzafiato che conservano tutto il loro realismo a ogni livello di luminosità, creando le immagini migliori di sempre.