FUJIFILM ha annunciato il lancio della fotocamera istantanea instax WIDE 400 con il suo design davvero irrsistibile, abbiamo avuto la possibilità di provarla e scattare: ecco le nostre impressioni

FUJIFILM ha annunciato il lancio della fotocamera istantanea instax WIDE 400 in un’esclusiva nuance verde salvia e una nuova edizione per la fotocamera istantanea ibrida instax mini LiPlay, aggiornata nella texture, nel firmware, nell’ingresso di ricarica, in tre nuovi colori moda. Abbiamo passato un pomeriggio in giro con la nuova Instax Wide 400 tra le strade di Milano nel quartiere Darsena, con un affascinante giro in battello sul Naviglio, potendo quindi metterla subito alla prova.

Fujifilm Instax Wide 400: un primo sguardo alla nuova istantanea

La nuova instax WIDE 400 offre un’esperienza fotografica versatile e user-friendly, ideale per catturare una vasta gamma di scene e composizioni, con la caratteristica di poter ampliare lo spazio ai ricordi. È fornita di un timer automatico per migliorare lo scatto delle foto di gruppo e garantire che tutti siano sempre inclusi nella foto. Inoltre, inserendo l’obiettivo studiato per i primi piani, incluso, si possono scattare foto a una distanza di 40 cm per immagini macro incredibili.

Fujifilm Instax Wide 400 | caratteristiche principali

Fotocamera istantanea analogica compatibile con la pellicola di formato WIDE

Questa fotocamera istantanea analogica dal design semplice è compatibile con la pellicola in formato instax WIDE. Con esposizione automatica e controllo del flash, basta girare l’obiettivo per accenderla, inquadrare e premere il pulsante di scatto. Dopo aver girato l’obiettivo per accendere la fotocamera, girarlo ulteriormente nella stessa direzione per passare alla modalità Paesaggio, così da poter catturare scenari distanti da una distanza di oltre 3 metri. Inoltre, inserendo l’obiettivo per i primi piani incluso, è possibile catturare immagini fino a 40 cm di distanza, per la fotografia macro.

Un timer automatico azionato a leva è montato sulla parte anteriore della fotocamera. Quando la leva viene girata, i LED si accendono in sequenza e il timer automatico può essere impostato fino a 10 secondi. Premendo il pulsante di rilascio dell’otturatore inizia il conto alla rovescia e i LED si spengono uno a uno, ogni due secondi. Le foto di gruppo saranno sempre perfette!

Utilizzando l’accessorio incluso per l’angolazione della fotocamera, si può scegliere tra due opzioni di altezza per trovare l’angolazione di ripresa ottimale, il tutto senza bisogno di un treppiede.

Fujifilm Instax Wide 400 | un primo sguardo

La instax Wide 400 è esteticamente irresistibile, il reparto di designer di Fujifilm ha prodotto una camera con una nuance di impatto e così anche il tipo di rivestimento gradevole al tatto. Le sue dimensioni di sono allargate rispetto alle Wide 300 e quindi questo non fa di certo della Wide 400 una camera facile da portarsi con sè, il peso e il volume sono notevoli.

Ma questo è il compromesso se si vuole avere un formato wide, che invevitabilmente comporta dimensioni importanti. Per quanto riguarda il suo utilizzo è semplice e immediato: un punta e scatta classico per la prima volta nel formato wide. Perché anche le precedenti Wide 210 e Wide 300 avevano la possibilità di regolare l’esposizione con L e D, ovvero light e dark.

La novità in questa nuova instax wide 400 è l’aggiunta del pulsante autoscatto, che fornisce anche un timer sonoro e luminoso e di conseguenza anche un’inquadratura grandangolare che permette di essere ben centrati all’interno della foto.

Un’altra novità interessante che abbiamo notato è quella del mirino, ovvero al suoi interno c’è un doppio circolo, che indica le due inquadrature differenti, che la Wide fornisce avendo il mirino sul lato e l’obiettivo al centro, a differenza delle fotocamere digitali classiche.

Per quello che abbiamo avuto modo di provare, la Instax wide 400 è una camera che a livello di qualità di stampa, di colori e nitidezza sicuramente supera la 300 e quindi è un acquisto consigliato perché la miglioria è presente. Da grande appassionati del formato wide ci aspettavamo una camera dotata di impostazioni manuali e di ghiere, così come è stato con la Instax mini 99, ma per ora ci godiamo questa!





Instax wide 400

Prezzo e disponibilità

La fotocamera istantanea instax WIDE 400 Fujifilm sarà disponibile a un prezzo al dettaglio suggerito 159,99 iva inclusa da metà luglio 2024. Insieme alla WIDE 400 viene proposta anche una nuova ed esclusiva custodia abbinata al colore della fotocamera. Il prezzo ivato è 29,90 iva inclusa.

E voi cosa ne pensate di questa nuova Fujifilm Instax wide 400? Fateci sapere nei commenti se la acquisterete e continuate a seguire tuttotek.it per tutti gli aggiornamenti sul mondo della fotografia.