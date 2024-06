Questa estate sarà piena di belle sorprese per tutti gli amanti degli anime! Otaku, aprite bene le orecchie, perché Crunchyroll ci regalerà tanti anime quest’estate 2024!

Una piattaforma perfetta dove poter guardare tutti i vostri anime preferiti è Crunchyroll, la piattaforma streaming pensata appositamente per tutti gli amanti del mondo orientale. Su questa piattaforma si trovano tantissime opere interessanti, tra film e serie, e abbiamo stilato proprio una lista delle migliori serie anime da guardare su Crunchyroll. Ma ora il catalogo si amplia con delle nuovissime serie che arriveranno direttamente quest’estate!

26 Giugno: The strongest magician in the demon lord’s army was a human| Crunchyroll: tutti gli anime in uscita quest’estate 2024!

Ike è un potente mago e anche il capo della Immortal Brigade, parte della Settima Divisione dell’Esercito del Demon Lord. Ha conquistato fortezze da solo e ha respinto le armate dell’umanità. Neppure Dairokuten, il Demon Lord, e gli stessi fedeli soldati di Ike conoscono il suo segreto più oscuro: è in realtà un umano! Ma riuscirà a mantenere questo segreto e arrivare a una coestistenza pacifica tra demoni e umani?

1 Luglio: Shy Stagione 2 | Crunchyroll: tutti gli anime in uscita quest’estate 2024!

Intorno alla fine del ventunesimo secolo, ogni guerra nel mondo cessa. La contemporanea comparsa in tutto il globo degli “Eroi” , persone con poteri soprannaturali che desiderano solo la pace, ha drasticamente cambiato il mondo. In un pianeta in cui gli Eroi di ogni nazione collaborano per mantenere la tanto agognata pace, a proteggere il Giappone c’è una giovane ragazza chiamata Shy che è… terribilmente timida.

1 Luglio: The Ossan Newbie Adventurer, Trained to Death by the Most Powerful Party, Became Invinciblex | Crunchyroll: tutti gli anime in uscita quest’estate 2024!

Di norma, le persone decidono di diventare avventurieri entro i trent’anni, Rick Gladiator va contro tendenza lasciando il suo lavoro da impiegato in una gilda per diventarlo. Inizia come neofita di Grado F, ma con la forza di Grado S. Dopo due anni di brutali allenamenti insieme al party più potente del continente, gli Orichalcum Fist, Rick sconfiggerà chiunque lo sottovaluti!

2 Luglio: Tasuketsu | Crunchyroll: tutti gli anime in uscita quest’estate 2024!

In questa misteriosa serie anime, un giovane studente si ritrova coinvolto in un pericoloso gioco. In questa serie, ogni notte metà della popolazione svanisce misteriosamente. Il giovane protagonista sarà quindi costretto a sopravvivere e allo stesso tempo capire che cosa c’è dietro questo gioco e quale mistero sta celando. Una serie avvolta dal mistero, dal thriller e tanta suspance.

3 Luglio: Alya sometimes hides her feelings in russian | Crunchyroll: tutti gli anime in uscita quest’estate 2024!

Alya è una studentessa da poco arrivata che si gode la popolarità nel suo nuovo liceo, mostrando spesso un atteggiamento freddo mentre accumula ottimi voti. Ignora costantemente il suo compagno di classe nerd, Kuze Masachika, tranne quando si lascia scappare frasi sdolcinate riferite a lui in russo. Anche se lei non lo sa, Kuze capisce il russo malgrado non lo ammetta. Guardiamo dove li porterà questa bizzarra storia d’amore!

4 Luglio: Senpai is an Otokonoko | Crunchyroll: tutti gli anime in uscita quest’estate 2024!

Per Makoto Hanaoka, la vita si accinge a complicarsi. Saki Aoi, una ragazza vivace con molta fiducia in se stessa, confessa il suo amore a Makoto. Quando non viene corrisposta, Saki gli dichiara che sarà il suo primo amore! Confida questo suo obiettivo con un amico in comune, Ryuji Taiga, che però confessa di avere una cotta per Makoto. Invischiato in questo triangolo amoroso, Makoto dovrà trovare un modo per far funzionare le cose e divertirsi nel farlo.

4 Luglio: Twilight out of Focus | Crunchyroll: tutti gli anime in uscita quest’estate 2024!

Un club di cinema è l’ambientazione di tre racconti d’amore. Mao e Hisashi portano avanti un progetto, fanno tre promesse e diventano sempre più uniti durante la storia. Il presidente del club, Jin, e un geloso neofita chiamato Giichi si scontrano prima di trovare punti in comune. Shion, uno studente del primo anno, si iscrive al club del cinema cercando un fidanzato e ha subito fatto a testate con Rei, finché lui non gli ha chiesto un appuntamento.

4 Luglio: Days with My Stepsister | Crunchyroll: tutti gli anime in uscita quest’estate 2024!

Quando suo padre si risposa, Yuta Asamura finisce per condividere il tetto con la sua nuova sorellastra, Saki Ayase, che è la ragazza più bella della scuola. Tenendo bene a mente i danni prodotti dai divorzi problematici dei rispettivi genitori, i due promettono di mantenere le distanze. Ma quel che inizia come un cauto gioco di squadra germoglia in qualcosa di più profondo, grazie alle esperienze condivise. Si tratta di ammirazione, amore fraterno o qualcosa di più?

4 Luglio: The Cafe Terrace and Its Goddesses Stagione 2 | Crunchyroll: tutti gli anime in uscita quest’estate 2024!

Quando muore la nonna di Hayato, lui decide di vendere il suo café sulla spiaggia, non sapendo che è anche la casa di cinque ragazze che la consideravano parte della loro famiglia! La loro determinazione a tenere aperta l’attività convince Hayato a provare… ma solo l’intenzione potrebbe non bastare! E riuscirà persino a lavorare con queste cinque indisciplinate ragazze?

4 Luglio: Pseudo Harem | Crunchyroll: tutti gli anime in uscita quest’estate 2024!

Eiji Kitahama entra nel club di recitazione sognando di avere un harem come quelli dei suoi manga preferiti. Rin Nanakura, ha una grave cotta per Eiji e interpreta vari personaggi davanti a lui per conquistarlo. Non importa come reciti, una cosa è certa: i suoi sentimenti per Eiji continuano a crescere sempre di più. Riuscirà mai a confidargli la verità e a essere se stessa?

5 Luglio: NieR:Automata Ver1.1a Cour 2 | Crunchyroll: tutti gli anime in uscita quest’estate 2024!

Nel lontano futuro, anno 5012. Un’improvvisa invasione aerea da parte di Alieni colpisce la Terra e le loro creazioni, delle macchine viventi, spingono l’umanità sull’orlo dell’estinzione. I pochi umani sopravvissuti che si sono rifugiati sulla luna organizzano un contrattacco utilizzando dei soldati androidi per riconquistare la Terra. A ogni modo, il conflitto raggiunge lo stallo dato che le Macchine Viventi continuano a moltiplicarsi senza sosta. A loro volta, l’umanità schiera un nuovo tipo di soldati androidi come arma definitiva: le unità YoRHa. Da poco schierata sulla Terra, 2B incontra 9S, l’analista che agisce in loco, e nel corso della loro missione incontreranno una miriade di misteriosi fenomeni… è la storia di questi androidi privi di vita e della loro lotta infinita in nome dell’umanità.

5 Luglio: Quality Assurance in Another World | Crunchyroll: tutti gli anime in uscita quest’estate 2024!

Umani e katawara sono in guerra, ma le fila di entrambi gli schieramenti si ingrandiscono. Tama è uno spirito volpe che ama gli umani, mentre il suo fratello, Jinka, li disprezza. Insieme, usano il potere di trasformazione degli spiriti per sconfiggere i katawara e porre la parola fine alle malvagità di questa epoca caotica. Quale destino attende i due alla fine del loro viaggio?

6 Luglio: Soshimin: How to Become Ordinary | Crunchyroll: tutti gli anime in uscita quest’estate 2024!

Kobato decide di diventare un onesto e umile cttadino dopo aver vissuto un’amara esperienza. Fa un patto con Osanai, una sua compagna di classe col medesimo sogno, e iniziano il liceo con in mente delle vite tranquille. Ma per qualche ragione, continuano ad avvenire intorno a loro eventi inspiegabili e disastri. Riusciranno Kobato e Osanai a gestire le loro vite ordinarie e pacifiche?

6 Luglio: MONOGATARI Series: OFF & MONSTER Season | Crunchyroll: tutti gli anime in uscita quest’estate 2024!

Lo studio SHAFT torna a raccontarci una nuova avventura del nostro amatissimo Monogatari. In questa nuova avventura ci saranno nuove storie da raccontare, nuovi misteri da scoprire, nuovi colpi di scena e altri momenti indimenticabili! Vivete un’altra avventura insieme al nostro protagonista che metterà dei nuovi segreti alla luce sulle sue intriganti indagini!

7 Luglio: Tower of God Stagione 2 | Crunchyroll: tutti gli anime in uscita quest’estate 2024!

Ja Wangnan non riesce a superare il 20° piano. Anche dopo aver fallito più volte, si rifiuta di arrendersi. Durante il suo viaggio, incontra un personaggio misterioso e potente di nome Viole. Wangnan invita Viole a unirsi alla sua squadra di Regolari. Il loro viaggio continua con nuove sfide ad ogni passo. Ce la farà il nostro eroe protagonista Wangnan ad andare oltre il 20° piano con l’aiuto del suo nuovo alleato Viole?

7 Luglio: Wistoria: Wand and Sword | Crunchyroll: tutti gli anime in uscita quest’estate 2024!

Volendo mantenere la promessa fatta al suo amico d’infanzia, Will Serfort si iscrive nella Regarden Magical Academy con l’obiettivo di scalare le vette del mondo magico. C’è solo un impedimento: lui non può utilizzare la magia! Riusciranno le sue doti da spadaccino a sbloccare il suo pieno potenziale? Lo scoprirete solo vivendo, precisamente fino al 7 luglio, quando verrà pubblicata la serie!

7 Luglio: Narenare -Cheer for You! | Crunchyroll: tutti gli anime in uscita quest’estate 2024!

Misora Kanata è una studentessa del primo anno del liceo Takanosaki e fa parte della sua squadra di cheerleader. Ha vinto un campionato nazionale alle medie, ma dopo un errore durante una gara non può più saltare. Diventa amica di Suzuha, Shion, Anna, Onka e Megumi e formano le PoMPoMs. La loro nuova squadra va ben oltre il cheerleading e raggiunge il cuore delle persone per cui le ragazze fanno il tifo. Potrebbero persino cambiare il mondo! Il cuore delle persone tifa per loro.

7 Luglio: VTuber Legend: How I Went Viral after Forgetting to Turn Off My Stream | Crunchyroll: tutti gli anime in uscita quest’estate 2024!

Yuki Tanaka è una VTuber di Live-On, una delle più grandi compagnie di VTuber del Giappone, educata e femminile come Awayuki Kokorone. Un giorno, dimentica di interrompere lo stream e il pubblico vede la sua vera personalità, irriverente, scorretta e incline a bere dopo una lunga giornata. Yuki resta sorpresa quando scopre che questo incidente ha portato a un’impennata di visualizzazioni, dunque decide di rincarare la dose e di mettersi al lavoro. Diventerà una vera star!

7 Luglio: A Journey Through Another World: Raising Kids While Adventuring | Crunchyroll: tutti gli anime in uscita quest’estate 2024!

Kayano Takumi viene ucciso per sbaglio da un dio e si reincarna con nuove abilità in una foresta infestata da mostri dove incontra due gemelli. Sono dolci, adorabili e super forti! Subito convinto di volerli con sé, li chiama Alan ed Elena e diventa il loro tutore. Entra poi a far parte di una gilda di avventurieri da utilizzare con la sua nuova famiglia. Iniziano così le sue tranquille avventure, mentre osserva Allen ed Elena che crescono!

8 Luglio: MAYONAKA PUNCH | Crunchyroll: tutti gli anime in uscita quest’estate 2024!

Masaki ora è un ex membro del famoso gruppo di NewTuber chiamato Harikiri Sisters. Dopo la battuta d’arresto della sua carriera, è stata licenziata durante una livestream, si mette in affari con Live, una collega con abilità superumane. Insieme vogliono creare contenuti sensazionali e raggiungere il milione di iscritti. realizzeranno i loro sogni di streamer o saranno fermati dal tasto Blocca?

9 Luglio: No Longer Allowed In Another World | Crunchyroll: tutti gli anime in uscita quest’estate 2024!

Trascinato in avventure in un altro mondo con aiutanti carine e con dei superpoteri, penserai che Osamu abbia fatto tombola. Per niente! Direttamente da un epoca precedente i pixel, il tetro autore di inizio 20° secolo vorrebbe solo un posto tranquillo per poter incontrare il suo creatore, non per accumulare XP. Sadicamente, la sua poetica dipartita è costantemente ritardata da atti di eroismo involontari. Gettati nella esilarante e tragica vita dell’eroe più riluttante!

10 Luglio: Our Last Crusade or the Rise of a New World Stagione 2 | Crunchyroll: tutti gli anime in uscita quest’estate 2024!

Dopo che Alice, Iska e Sisbell hanno sconfitto l’Object, tornano al palazzo Nebulis. Iska diventa la guardia personale di Sisbell, dopo aver stipulato un patto segreto, e si trovano sempre più vicini ogni giorno che passa. Alice ha delle fitte al cuore ogni volta che vede la sua sorella di battaglia insieme a Iska. Un’oscura cospirazione sta tessendo le sue trame e i tre si trovano nel fuoco incrociato. Ma riusciranno a scoprire la verità in tempo per evitare che scoppi una guerra totale?

10 Luglio: Love Is Indivisible by Twins | Crunchyroll: tutti gli anime in uscita quest’estate 2024!

La vita amorosa di Jun Shirosaki cambia drasticamente quando si trova tra le due gemelle Jinguji, sue amiche d’infanzia che sono diverse come il giorno e la notte. Rumi, la sorella maggiore, abbina un fascino maschile all’animo di una vera dama, mentre Naori coniuga un aspetto davvero femminile al suo profondo amore per la cultura otaku. Al crescere dei suoi sentimenti e della confusione, Jun deve barcamenarsi in un inatteso triangolo amoroso che si trova nella porta accanto.

12 Luglio: Bye Bye, Earth | Crunchyroll: tutti gli anime in uscita quest’estate 2024!

Belle Lablac non si sente adeguata, essendo l’unica umana in un mondo di animali antropomorfi. Niente zanne, pelliccia, scaglie e artigli. Sola e desiderosa di scoprire da dove viene, Belle si mette in viaggio per ottenere le risposte che tanto agogna. Portando con sé solo la sua enorme spada, la Runding, affronta un mondo di possibilità e insidie nella speranza di svelare la verità.

13 Luglio: Makeine: Too Many Losing Heroines! | Crunchyroll: tutti gli anime in uscita quest’estate 2024!

Kazuhiko si trova catapultato nell’inatteso dramma delle sue compagne di classe: le ragazze più popolari che sono state respinte! Avventuratevi in questa storia liceale piena di intrecci, storie d’amore e grandi colpi di scena! Una serie perfetta per tutte le adolescenti che si trovano nella fase della loro vita in cui si gettano in situazioni amorose e che devono affrontare la dura realtà. Un anime che dimostra che la popolarità non è tutto.

13 Luglio: ATRI My Dear Moments | Crunchyroll: tutti gli anime in uscita quest’estate 2024!

Un ragazzo e una misteriosa ragazza robot vivranno un’indimenticabile estate, in un mondo quasi interamente sommerso! Una serie anime da vivere nel bel mezzo della piena estate, alla scoperta di un mondo diverso dal nostro. Un mondo completamente sommerso dal mare e con due interessanti protagonisti che creeranno un legame molto bizzarro, comico e allo stesso tempo adorabile. Un’amicizia tra due specie!

13 Luglio: Why Does Nobody Remember Me in This World? | Crunchyroll: tutti gli anime in uscita quest’estate 2024!

In un mondo in cui gli umani hanno vinto la grande guerra, le guardie di Kai hanno sigillato le cripte che contengono i loro nemici. Ma quando la “Rinascita del Mondo” riscrive la storia, viene catapultato in una realtà alternativa in cui l’umanità ha perso la guerra e chiunque si è dimenticato di lui. Ora questo eroe perduto deve ritrovare se stesso e ricostruire l’equilibrio del mondo!

17 Luglio: Sengoku Youko Cour 2 | Crunchyroll: tutti gli anime in uscita quest’estate 2024!

Il mondo è diviso in due fazioni: umani e mostri chiamati katawara. Pur essendo una katawara, Tama ama gli umani e giura di proteggerli dal male, anche se per farlo dovrà affrontare la sua stessa specie. Suo fratello Jinka, invece, odia gli umani pur essendolo in buona parte. I fratelli iniziano ad andare in giro con uno spadaccino codardo chiamato Shinsuke, il cui desiderio è diventare forte. Quando i tre scoprono una serie di esperimenti volti a trasformare gli umani in mostri, giurano di distruggere qualsiasi cosa ci sia dietro… anche dovessero affrontare un intero esercito.

7 Agosto: Delico’s Nursery | Crunchyroll: tutti gli anime in uscita quest’estate 2024!

Una famiglia di vampiri aristocratici e ben altolocati rifiutano una missione molto importante per la loro razza. Il motivo è molto semplice: devono prendersi cura di un bambino! La famiglia affronterà quindi dei grandi problemi interni e dovranno decidere a cosa dare maggiore importanza. Una serie che ci pone la domanda: è più importante la famiglia o il lavoro? Una domanda a cui i nostri protagonisti porranno risposta il 7 agosto.

