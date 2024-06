L’impegno di Canon nel sostenere esperienze educative per aprire la strada a nuovi talenti trova conferma nella collaborazione con il Corso di Alta Formazione per Filmmaker 2024

Canon è Total Imaging Partner del progetto promosso dalla prestigiosa Fondazione Cineteca di Bologna, che, attraverso un ciclo di lezioni teoriche e sul campo, intende fornire ai partecipanti le competenze necessarie per lavorare nel mondo del cinema e del settore audiovisivo.

Canon è partner nel corso di Alta Formazione per Filmmaker 2024

Sostenuto dal Fondo Sociale Europeo Plus e dalla Regione Emilia-Romagna, il corso si propone di formare professionisti versatili e competenti, in grado di gestire autonomamente tutte le fasi di produzione e realizzazione di contenuti audiovisivi. Un’offerta didattica in linea con gli obiettivi di Canon, da sempre attiva nel settore dell’istruzione. L’azienda, leader nello sviluppo di soluzioni AV e streaming, metterà a disposizione degli studenti il meglio della sua tecnologia, offrendo l’accesso a strumenti all’avanguardia per la creazione di opere cinematografiche di elevata qualità.

Il Corso di Alta Formazione per Filmmaker mira a fornire competenze approfondite sia dal punto di vista teorico che pratico. Attraverso una serie di incontri i partecipanti acquisiranno conoscenze che spaziano dalla scrittura di una traccia fino alle fasi di post-produzione. La collaborazione con professionisti del settore cinematografico e audiovisivo, inoltre, offre una preziosa possibilità di confronto con un’industria complessa ed in continua evoluzione, che richiede una visione chiara e completa sulle diverse fasi del processo creativo.

Una parte significativa del percorso sarà dedicata all’attività di project work, che si svolgerà durante il festival Il Cinema Ritrovato, in programma a Bologna dal 22 al 30 giugno. Qui, i partecipanti avranno l’opportunità di mettere in pratica le tecniche e i segreti della settima arte, collaborando alla realizzazione di un prodotto audiovisivo finito sotto la supervisione del videomaker Paolo Freschi.

Suddiviso in moduli didattici, il corso si concentra sulla scrittura per il cinema, la regia, la direzione della fotografia, la post-produzione e la distribuzione.

“Crediamo fortemente – afferma Giuseppe D’Amelio, Imaging Technologies Country Director di Canon Italia – nella sinergia tra il mondo dell’istruzione e quello aziendale. Un percorso di crescita e interazione in cui l‘impresa diventa uno strumento formativo in grado di offrire, attraverso lo scambio di valore, nuovi stimoli per lo sviluppo di figure professionali creative e innovative. Siamo entusiasti di questa partnership strategica, che ci permette di contribuire alla formazione dei futuri talenti nel campo del cinema e del settore audiovisivo, attraverso il supporto tecnologico e la condivisione della nostra esperienza”.

“La Cineteca di Bologna è da sempre impegnata in ambito formativo. Dal 2019, i corsi di Alta formazione rivolti ai giovani che si avvicinano al mondo dell’audiovisivo sono diventati parte integrante del festival Il Cinema Ritrovato. Un percorso, realizzato assieme a un partner imprescindibile come Canon, che porta le ragazze e i ragazzi di oggi a conoscere una storia lunga come quella del cinema e a raccontarla in modo nuovo. Una passione che nasce da lontano e guarda verso il futuro” – Fondazione Cineteca di Bologna.