Elden Ring: il DLC ha il voto più alto di sempre su Metacritic

Shadow of the Erdtree, il nuovo DLC di Elden Ring, ha ottenuto il voto Metacritic più alto di sempre per un’espansione

Ormai manca davvero pochissimo all’uscita di Shadow of the Erdtree, la nuova e attesissima espansione di Elden Ring. Il DLC non è ancora disponibile al pubblico, ma la stampa ha avuto modo di provarla in anticipo e già ora sono disponibili tante recensioni.

Nel complesso la stampa sembra essere davvero entusiasta di Shadow of the Erdtree e questo giudizio quasi unanime è stato evidenziato dal principale sito aggregatore del web. Su Metacritic infatti il DLC di Elden Ring ha raggiunto il voto più alto di sempre per l’espansione di un videogioco.

Il DLC di Elden Ring ottiene un voto di 96 su Metacritic!

Contando le 56 recensioni prese in esame da Metacritic, al momento Shadow of the Erdtree ha ottenuto un punteggio di 96 su 100. Questa valutazione fa si che il DLC sia l’espansione di un videogioco con il voto più alto di sempre, sorpassando anche The Witcher 3: Blood and Wine, che prima deteneva il titolo con un voto di 92 su 100.

Visti i tanti giudizi entusiasti della stampa sembra proprio che i giocatori stiano per mettere le mani su un DLC davvero fenomenale. Per quanto riguarda il punteggio di Metacritic però nei prossimi giorni potrebbero comunque esserci delle variazioni. Al momento infatti non sono ancora state pubblicate tutte le principali recensioni e di conseguenza il punteggio finale di Shadow of the Erdtree potrebbe calare oppure addirittura aumentare.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree sarà disponibile dal 21 giugno per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S.