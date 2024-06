Recensione Asus ExpertBook B7 Flip: il notebook business dalle grandi prestazioni

In questa recensione vi presentiamo il nuovo Asus ExpertBook B7 Flip, un laptop leggero, di livello enterprise con connettività 5G, progettato per accelerare il tuo business

Con quest’articolo vi mostrerò nei dettagli il nuovo Asus ExpertBook B7 Flip. Questo è un notebook “business” di fascia alta, che presenta un supporto per il 5G capace di garantire una connessione dati ultra rapida e sicura. Inoltre, la protezione dei dati e della privacy sono garantite grazie a un sensore di impronte digitali incorporato, al chip TPM 2.0 e alla webcam a infrarossi (IR) per il riconoscimento facciale con Windows Hello.

Panoramica generale | Recensione Asus ExpertBook B7 Flip

Tra le novità regalateci dall’ExpertBook B7 Flip troviamo: il display touchscreen WQXGA anti-riflesso, alla tastiera retroilluminata rotabile a 360° e al tastierino numerico integrato nel touchpad per la massima flessibilità. Ed ancora, chassis robusto e durevole conforme agli esigenti standard militari americani MIL-STD 810H.

Equipaggiato per il successo nel business con un processore Intel Core i7-1195G7 di undicesima generazione. Scheda grafica Intel Iris Xe, 16GB di RAM, SSD PCIe da 1TB e WiFi 6 ultraveloce per un’elaborazione rapida e reattiva, con prestazioni di rete e grafiche eccezionali. Pronto all’uso il sistema operativo Windows 11 Pro, completamente reinventato e semplificato per offrirti una connessione istantanea con le persone che ami, le tue app preferite, le informazioni necessarie e i giochi che preferisci.

Confezione e unboxing | Recensione Asus ExpertBook B7 Flip

Passiamo ora al primo step della nostra recensione. La confezione dell’ Asus ExpertBook B7 Flip si presenta in maniera essenziale e minimalista. All’apertura troverete il laptop stesso in primo piano, mentre dagli scomparti laterali potrete estrarre il suo alimentatore, e l’adattatore (con la presenza minima di materiale e plastica superflui). Inmancabbile il libretto di istruzioni.

Caratteristiche tecniche | Recensione Asus ExpertBook B7 Flip

Vediamo le principali caratteristiche tecniche di questo Expertbook B7 Flip:

Dimensioni prodotto – ‎32 x 23,42 x 1,89 cm; 1,44 kg

Fattore di forma – ‎Convertibile, Computer portatile

Dimensione schermo – 14 Pollici

Risoluzione schermo – ‎1600 x 900 pixel

Risoluzione – ‎2560×1600 Pixel

Tipo processore – ‎Core i7

– ‎Core i7 Velocità processore ‎2.9

Numero processori – ‎4

Dimensioni RAM – ‎16 GB

– ‎16 GB Tecnologia di memoria – ‎DDR4

Memoria massima supportata – 48 GB

Memoria massima supportata – 48 GB Descrizione Hard-Disk – ‎SSD

– ‎SSD Dimensioni memoria scheda grafica – ‎16 GB

Tipo di connettività – ‎Wi-Fi

Numero di porte USB 3.0 – ‎2

Numero di porte HDMI – ‎1

Sistema operativo – ‎Windows 11 Pro

– ‎Windows 11 Pro Peso articolo – ‎1,44 Kg

Materiale e design | Recensione Asus ExpertBook B7 Flip

La scocca, realizzata in lega di alluminio e magnesio, è resistente e leggera, con una finitura blu notte opaca. Questa combinazione di elementi rende questo notebbok davvero vello da vedere. Per rendervi chiara l’idea di questo prodotto, posso definire l’ExpertBook B7 semplicemente con l’aggettivo “compatto”. Presenta uno spessore di 18 mm e un peso di 1,47 kg. Anche se non è il più leggero della sua categoria, è comunque facile da trasportare per poter lavorare d’ovunque ci si trovi.

Nonostante le dimensioni, offre un set di porte molto completo. Su entrambi i lati del notebook troviamo 2 USB-C con supporto Thunderbolt 4, 2 USB-A 3.2 Gen2, una DisplayPort, una HDMI standard e una microHDMI con adattatore a RJ-45. Ed ancora, un lettore di Smart Card, un jack audio da 3,5 mm e un alloggiamento per una scheda SIM in formato Nano. Tutte le porte USB sono rinforzate con acciaio inox per resistere a un numero maggiore di cicli di connessione e disconnessione.

Nella parte inferiore troviamo i piedini antiscivolo, molto ampi e solidi, insieme ad un discreto nuemro di feritoie che permettono l’ingresso di aria per il raffreddamento. Ai lati si trovano due speaker di medie dimensioni. Questi, ovviamente, offrono una qualità audio sufficiente sia in termini di volume che di qualità. Se proprio vogliamo trovare un aspetto negativo, questo l’ho riscontrato sulle cerniere, in quanto non danno la sensazione di essere molto solide e resistenti.

La tastiera

Per quanto riguarda la tastiera, il layout e le dimensioni sono tipiche dei moderni notebook ultra-portatili. Non è presente un tastierino numerico, ma è possibile attivarne uno virtuale sul trackpad. Non molto comodo sedondo i miei gusti, soprattutto se devo utilizzare il mio notebook per lavoro.

I tasti della tastiera sono ben spaziati e hanno una corsa di 1,5 mm, offrendo un ottimo feedback. Abbastanza comoda la scrittura, infatti ci si abitua rapidamente alle dimensioni e alla disposizione dei tasti, riuscendo a scrivere velocemente in poco tempo. La tastiera è retroilluminata e dotata di una membrana impermeabile che offre una piccola protezione contro i liquidi. Infine, il touchpad, di dimensioni medie, è sufficientemente ampio per lavorarci comodamente. Offre un’ottima precisione sia nel riconoscimento del tocco singolo che multiplo.

Esperienza d’uso | Recensione Asus ExpertBook B7 Flip

L’Asus Expertbook B7 Flip è pensato principalmente per un’utenza business. La linea ExpertBook di Asus infatti mira a soddisfare le esigenze tipiche delle infrastrutture IT aziendali. Ma questo non significa che non possa essere acquistato da chiunque, in particolare da chi è particolarmente attento alla sicurezza. Fin dal primo utilizzo, si nota che si ha tra le mani uno strumento davvero potente, veloce e sompatibile con ogni esigenza.

Comodo per il lavoro da ufficio, usandolo come un nomarle notebook, superlativo, quando ho girato lo schermo per utilizzarlo in modalità touch screen. Inoltre, lo schermo si è dimostrato molto valido. Offre immagini piacevoli, con colori naturali e una buona luminosità per ambienti chiusi, anche molto illuminati. All’esterno, la visibilità peggiora, ma la finitura opaca aiuta a ridurre i riflessi, migliorando le prestazioni.

Conclusioni e prezzo

A prima vista potrebbe sembrare che l’ExpertBook B7 Flip abbia un prezzo abbastanza elevato (intorno ai 1500 euro) per un dispositivo di questo tipo. Tuttavia, rispetto a un normale notebook convertibile, bisogna considerare una serie di funzioni e ottimizzazioni aggiuntive che sono fondamentali per il target professionale cui è destinato. La suite di software per il controllo da parte dei manager IT e la sicurezza garantita dalla piattaforma Intel V-Pro sono elementi che, in ambito aziendale, possono fare la differenza, giustificando così il costo aggiuntivo rispetto alle soluzioni più adatte a un utilizzo consumer.

Detto questo, parliamo comunque di un dispositivo davvero valido per il suo target di riferimento, che offre specifiche particolarmente interessanti. Un esempio lampante è il display opaco che riduce al minimo i riflessi; o ancora la costruzione con certificazione militare, la tastiera impermeabile, il pennino e soprattutto la connettività dati. Tutti questi dettagli giustificano pienamente il prezzo di listino.

E voi? Cosa ne pensate di questo Asus ExpertBook B7 Flip? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a seguirci su tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità nel mondo della tecnologia (e non solo!).