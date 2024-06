In questo nuovo episodio dedicato alla rubrica dei nostri eroi preferiti, Aperit-Hero, parliamo di Butcher, il grande leader che ha dato vita alla squadra che tutti noi conosciamo come The Boys!

Bentornati o benvenuti in questo nuovo episodio di Aperit-Hero! Il personaggio di cui vi parleremo oggi è molto particolare, unico nel suo genere. Un personaggio che non possiamo ritenere affatto un eroe, né tantomeno un villain. Si può dire che questo sia proprio l’incarnazione dell’antieroe, visto che questo li odia a morte. Seguendo l’onda dell’ultimo episodio dedicato a Patriota, oggi invece il protagonista di Aperit-Hero è Butcher, interpretato dal grande e carismatico Karl Urban!

Non incontrare mai i tuoi eroi | Aperit-Hero: Butcher, la follia di un uomo con niente da perdere

Quella di William “Billy” Butcher è una vita che va pian piano peggiorando. Prima di essere quello che tutti conosciamo, Butcher era un uomo come tutti gli altri. Era un comune civile che apprezzava i super, li ammirava per il suo lavoro e li rispettava. Non era un loro fan, ma non li odiava nemmeno. Tutto questo finché lui e sua moglie Becca non incontrarono Patriota. A quel punto le cose sono peggiorate sempre di più. Patriota infatti è colui che ha fatto cambiare idea a Butcher sui super. Il loro incontro ha segnato la fine della sua felicità.

Quello che è successo infatti è che Patriota ha deciso di assumere Becca Butcher come sua social media manager. Tutto un inganno per potersi avvicinare a lei, per arrivare all’obiettivo di violentarla. Questo stupro però ha portato a qualcosa di molto peggiore, perché ha fatto credere a Butcher che sua moglie fosse morta. Un super che violenta sessualmente una civile è molto pericoloso e le probabilità di sopravvivenza sono molto basse. La cosa peggiore però è che Becca è rimasta anche incinta e ha dato vita a Ryan in un parto tremendamente doloroso e atroce.

La nascita dei The Boys | Aperit-Hero: Butcher, la follia di un uomo con niente da perdere

Proprio da questo grande trauma e questa grande perdita che ha subito Butcher ha deciso di creare una squadra, composta da persone che siano unite dal suo stesso odio nei confronti dei super. Butcher si è creato dei contatti con i federali, andando a lavorare perfino con delle organizzazioni segrete del governo. Ovviamente rischiando allo stesso tempo di finire in prigione, visto che i metodi che applica nei confronti dei super non sono affatto legali. Ma resta il fatto che, con l’aiuto del suo capo Mallory Grace, riesce a radunare altri uomini, ovvero Frenchie e Latte Materno, vecchi amici con un passato da criminali.

La squadra si amplia quando Butcher scopre dell’esistenza di Hughe Campbell, che ha subito la sua stessa ingiustizia ma da parte dell’uomo più veloce del mondo, A-Train, che ha ucciso per errore la sua ragazza Robin mentre correva. Butcher così amplia la propria squadra che ha deciso di chiamare The Boys. La vita di Butcher ora si basa solo ed esclusivamente sulla vendetta, con l’obiettivo di distruggere la Vought e uccidere Patriota una volta per tutte. Ovviamente, però, le cose non sono così semplici come sembrano. Anzi, più va avanti e più la situazione diventa difficile.

Una promessa è una promessa | Aperit-Hero: Butcher, la follia di un uomo con niente da perdere

In che modo le cose diventano più complicate? Ovviamente la risposta gira intorno a Patriota. A causa sua, infatti, nasce il primo super naturale. Questo super è figlio di Patriota e Becca, Ryan. La scoperta di Butcher dell’esistenza di questo bambino, dopo aver scoperto che sua moglie è viva e vegeta, non gli va giù. Inizialmente a Butcher non importa niente di Ryan, anzi, lo ritiene una minaccia esattamente come tutti gli altri super. L’unica cosa di cui importa a Butcher è avere sua moglie con sé e abbandonare la vita che aveva abbracciato dopo averla persa.

Le carte in regola cambiano nel momento in cui, in un combattimento all’ultimo sangue dove Starlight, Queen Maeve e Kimiko combattono contro Stormfront, Patriota finisce per colpire per sbaglio Becca con la vista laser. Questo ha portato Becca a morire lentamente. In quell’attimo, con un dolore lancinante, la donna chiede a Butcher di prendersi cura di Ryan. Allora Butcher promette di proteggere Ryan e di tenerlo lontano da Patriota. Così Butcher vede Becca morire davanti ai suoi occhi, un altro grande trauma che segna Butcher a vita e che inizialmente porta anche a odiare il bambino. Ma mantiene la promessa e decide di proteggerlo e impedire che Patriota lo renda un mostro.

Un ultimo gesto eroico | Aperit-Hero: Butcher, la follia di un uomo con niente da perdere

Siamo arrivati al punto in cui Butcher ora deve mantenere la promessa alla donna che amava. Per farlo, però, nel tentativo di continuare a portare avanti la sua missione di vendetta, finisce per usare del composto V che lo avvelena. Per combattere contro Patriota, infatti, è stato costretto ad assumere del composto V temporaneo per ottenere dei poteri e così essere alla pari della sua nemesi. Un gesto estremo che ha tuttavia compiuto con consapevolezza. Sapeva che ci sarebbero state delle conseguenze, anche se ovviamente non sapeva che questo lo avrebbe portato ad avere pochi mesi di vita da vivere.

La cosa più importante che si è posta ora è di mantenere la promessa che ha fatto a Becca, anche se nel farlo dovesse morire. Rimane il fatto che Butcher ha paura di morire, è arrivato alla consapevolezza di non aver realizzato niente di buono nella sua vita e di non aver lasciato niente al mondo. L’unica cosa buona che sa di star facendo è proteggere Ryan. Ma sa, tuttavia, che con il composto V che l’ha avvelenato, non potrà farlo ancora a lungo. Motivo per cui si è affidato al suo fidato amico Latte Materno per prendersi cura di Ryan quando Butcher non ci sarà più.

Addio Butcher?

Non sappiamo di per certo come andrà a finire per davvero la storia di Butcher. Quello che sappiamo è che è un uomo che ha sofferto tanto. Un uomo che è stato anche maltrattato da suo padre e forzato a dimostrarsi forte quando aveva bisogno di affetto e amore. Un uomo che ha iniziato a perdere sin da giovane, con la morte di suo fratello Lenny, che non riusciva più a sopportare gli abusi del padre e si è suicidato. William Butcher è sempre stato un uomo dalle attitudini violente e aggressive, sempre quello più forte e quello protettivo, ma che ha dimenticato di proteggere i suoi bisogni.

Noi amiamo il personaggio di Butcher, è il migliore della serie insieme a Patriota e speriamo davvero che riesca a salvarsi in qualche modo dall’avvelenamento da composto V. Voi che ne pensate di Butcher? Ditecelo con un commento qui sotto e continuate a seguirci su tuttotek.it per non perdervi il prossimo episodio di Aperit-Hero!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Hai già un abbonamento a Disney+? Scopri nuovi contenuti su Apple TV, Now TV o Prime Video.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo e GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.