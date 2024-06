Cervello giovane: quale sport praticare?

Vediamo come mantenere il cervello giovane e in forma attraverso l’attività fisica e quali sono i benefici dello sport per la sua salute

È risaputo che l’attività fisica contribuisce a mantenere un corpo in salute e dall’aspetto giovanile. Adesso, recenti studi hanno scoperto un altro vantaggio, forse ancora più importante: lo sport può effettivamente mantenere il cervello giovane. Diversi esperti, tra cui la dottoressa Jana Vukovic, ricercatrice dell’Università del Queensland, sostengono che l’esercizio fisico regolare sia in grado di rallentare il processo di invecchiamento delle cellule cerebrali, in particolare le microglia, responsabili della risposta immunitaria del cervello. L’attività fisica, infatti, riporta il profilo genetico delle microglia al loro stato giovanile, consentendo loro di continuare a supportare le cellule nervose in modo efficiente. Ciò le protegge da eventuali danni e promuove la loro sopravvivenza.

Cervello giovane: la scelta dello sport

La scelta dell’attività fisica ideale per mantenere un cervello giovanile è ampia e varia. Per i principianti, il pilates può essere un ottimo punto di partenza, grazie alla sua capacità di far lavorare i muscoli in modo dolce ma efficace, migliorando la flessibilità e la postura. Chi è già allenato, invece, potrebbe cimentarsi nel triathlon. È la combinazione di nuoto, ciclismo e corsa che stimola il cervello, poiché richiede coordinazione, resistenza e concentrazione. Tuttavia, anche una semplice camminata quotidiana di almeno 30 minuti o un giro in bicicletta possono fare la differenza. Migliorano la plasticità delle sinapsi, ovvero la capacità del cervello di adattarsi e creare nuove connessioni, e il flusso sanguigno, garantendo un adeguato apporto di ossigeno e nutrienti alle cellule cerebrali.

Inoltre, l’esercizio fisico regolare contribuisce a ridurre l’infiammazione nel cervello, fattore principale nell’invecchiamento cerebrale e nello sviluppo di malattie neurodegenerative. Alternare diverse attività, combinando esercizi aerobici come corsa o nuoto con il rinforzo muscolare che si può ottenere in palestra o con esercizi a corpo libero, è la strategia migliore per stimolare il cervello e mantenerlo giovane. Questo perché ogni attività coinvolge diverse aree, promuovendo la creazione di nuove connessioni neurali e migliorando la funzione cognitiva complessiva. Quindi, non avere paura di sperimentare e trovare la combinazione perfetta per te. Ricorda, un cervello giovane è un cervello attivo e stimolato.

