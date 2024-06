Novità Acer: Wave 7 Mesh, Predator Connect W6x, TravelMate e Aspire C

Acer ha annunciato i suoi due nuovi router Wave 7 Mesh con Wi-Fi 7 e il Predator Connect W6x con Wi-Fi 6, la nuova serie di laptop TravelMate ed i nuovi PC All-in-One Aspire C

Acer ha presentato i nuovi PC All-in-One della serie Aspire C, progettati per offrire prestazioni elevate grazie all’integrazione dell’intelligenza artificiale e dei processori Intel Core Ultra. Inoltre, ha lanciato i nuovi laptop TravelMate potenziati dall’intelligenza artificiale, progettati per offrire prestazioni elevate e sicurezza avanzata in un design robusto e leggero. Infine, presentati anche i suoi nuovi router Wave 7 Mesh e Predator Connect W6x.

Dettagli sui nuovi Wave 7 Mesh, Predator Connect W6x, laptop TravelMate e PC All-in-One Aspire C di Acer

Acer Wave 7 Mesh con Wi-Fi 7 ad alte prestazioni è un router che offre velocità fino a 6400 Mbps e bassa latenza. Il Multi-Link Operation (MLO) permette la trasmissione e la ricezione di dati su diverse frequenze, migliorando la velocità e riducendo le interferenze. Inoltre, questo dispositivo consente l’aggiunta di punti di accesso per una copertura uniforme in tutta la casa. Presenta tre porte Ethernet Gigabit per una configurazione di rete flessibile.

Il Predator Connect con W6x Wi-Fi 6 per il gaming offre una velocità straodinaria fino a 6000 Mbps. Il processore quad-core chwe garantisce prestazioni elevate con 1 GB di RAM DDR4 e 256 MB di ROM. Utility App per permette il controllo remoto della rete tramite l’app Predator Connect. Presenti quattro porte Ethernet Gigabit per LAN e una porta Ethernet Gigabit da 2,5 per WAN.

Entrambi i dispositivi presentano l’Hybrid Quality of Service (QoS), ovvero compatibilità con Intel Killer Prioritization Engine per accelerare e dare priorità al traffico di rete. Trend Micro Home Network Security per proteggere la rete e i dispositivi connessi. L’Acer Wave 7 è disponibile sul mercato al prezzo di €149,00, mentre il Predator Connect W6x è dispopnibile a soli €159,00. Questi nuovi router sono ideali per famiglie, giocatori e lavoratori in remoto, offrendo una connettività affidabile e veloce con funzionalità avanzate per la gestione e la sicurezza della rete.

Non solo Wave 7 Mesh: ecco i nuovi laptop TravelMate di Acer

Acer presenta i nuovi notebook business con funzionalità di intelligenza artificiale TravelMate. Potenziati dall’intelligenza artificiale, progettati per offrire prestazioni elevate e sicurezza avanzata in un design robusto e leggero. Con processori di ultima generazione dotati di NPU integrate e coprocessori AI. I nuovi TravelMate includono il supporto per Windows Copilot con tasto dedicato e il Trusted Platform Module (TPM) 2.0 per una maggiore sicurezza.

Acer TravelMate P6 14 Intel EvoTM Edition è equipaggiato con processori Intel Core Ultra con Intel vPro, display OLED 2.8K, e fino a 32 GB di memoria LPDDR5X. L’Acer TravelMate P4 16 e P4 Spin 14 utilizzano processori Intel Core Ultra con Intel vPro e grafica integrata Intel, con opzioni per display touch e connessione 4G LTE. Il TravelMate P4 14 è alimentato da processori AMD Ryzen serie PRO 8040 con AMD Ryzen AI, supporta fino a 64 GB di memoria DDR5 dual-channel per un multitasking efficiente.

Innovazioni e Sicurezza

Batterie a lunga durata e ricarica rapida.

Conformità agli standard di resistenza militare MIL-810H.

Tecnologia Acer Dust Defender che riduce l’accumulo di polvere per mantenere le prestazioni ottimali.

che riduce l’accumulo di polvere per mantenere le prestazioni ottimali. Include TPM 2.0, otturatore per la privacy della fotocamera, lettore di impronte digitali e lettore opzionale di Smartcard.

Acer TravelMateSense e Acer Experience Zone che forniscono accesso rapido alle impostazioni del dispositivo e funzionalità AI avanzate.

L’ Acer PurifiedView 2.0 che ottimizza le videoconferenze con sfocatura dello sfondo, inquadratura automatica e correzione dello sguardo.

che ottimizza le videoconferenze con sfocatura dello sfondo, inquadratura automatica e correzione dello sguardo. Acer PurifiedVoice per AI che migliora la qualità audio riducendo il rumore.

che migliora la qualità audio riducendo il rumore. TravelMateSense per la gestione e personalizzazione del portatile con un tasto dedicato.

Acer Office Manager che raccoglie dati e centralizza le risorse aziendali per uffici senza amministratori IT.

che raccoglie dati e centralizza le risorse aziendali per uffici senza amministratori IT. Acer ProShield Plus che integra funzionalità di sicurezza e gestione in una singola console.

Design e packaging realizzati con materiali riciclati.

Il TravelMate P6 14 è disponibile in Italia da Q3 a partire da €1.399.L’Acer TravelMate P4 Spin 14 è disponibile in Italia da Q3 a partire da €1.049. Il TravelMate P4 16 è disponibile in Italia da Q3 a partire da €999 mentre il TravelMate P4 14 è disponibile in Italia da Q3 a partire da €999. Questi nuovi modelli sono ideali per professionisti che necessitano di performance avanzate, sicurezza e connettività affidabile.

All-in-One Aspire C

Acer annuncia i nuovi PC All-in-One della serie Aspire C con intelligenza artificiale. Tra le caratteristiche principali troviamo:

Processori Intel Core Ultra . Dotati di Intel AI Boost e grafica integrata Intel, i nuovi Aspire C offrono fino a 32 GB di memoria DDR5 dual channel e fino a 2 TB di SSD PCIe M.2.

. Dotati di Intel AI Boost e grafica integrata Intel, i nuovi Aspire C offrono fino a 32 GB di memoria DDR5 dual channel e fino a 2 TB di SSD PCIe M.2. Funzionalità AI . Integrano Copilot in Windows per migliorare la produttività, Windows Studio Effects e Acer PurifiedVoice per videochiamate ottimizzate, e Intel Unison per l’integrazione tra dispositivi.

. Integrano Copilot in Windows per migliorare la produttività, Windows Studio Effects e Acer PurifiedVoice per videochiamate ottimizzate, e Intel Unison per l’integrazione tra dispositivi. Connessione avanzata . Wi-Fi 7 e Bluetooth LE garantiscono una connettività veloce e stabile, ideale per streaming e navigazione.

. Wi-Fi 7 e Bluetooth LE garantiscono una connettività veloce e stabile, ideale per streaming e navigazione. Webcam QHD da 1440p . Include otturatore per la privacy e tecnologia di riduzione del rumore AI per videochiamate chiare.

. Include otturatore per la privacy e tecnologia di riduzione del rumore AI per videochiamate chiare. Design sottile e minimalista . Con schermo inclinabile e girevole, base ergonomica regolabile in altezza fino a 120 mm, e opzione di montaggio VESA.

. Con schermo inclinabile e girevole, base ergonomica regolabile in altezza fino a 120 mm, e opzione di montaggio VESA. Accessori inclusi . Tastiera e mouse wireless Acer Elite 19.

. Tastiera e mouse wireless Acer Elite 19. Porte multiple. Quattro porte USB Type-A, una porta Type-C e HDMI per connessioni versatili.

L’Acer Aspire C27 (C27-195ES) sarà disponibile in Italia da luglio a partire da €999, mentre l’Acer Aspire C24 (C24-195ES) sarà disponibile in Italia da luglio a partire da €899. Questi nuovi modelli Aspire C sono ideali per studenti, lavoratori ibridi e famiglie, offrendo prestazioni elevate, design elegante e funzionalità AI avanzate.

E voi? Cosa ne pensate di queste novità targate Acer? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a seguirci su tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità nel mondo della tecnologia (e non solo!).