Qualifiche GP Spagna: super Norris in pole! Secondo Verstappen

Decimo round stagionale del calendario 2024 di F1 è quello che fa capo al GP di Spagna. Da poco si sono concluse le qualifiche sul circuito di Barcellona dove Lando Norris con un giro mostruoso si aggiudica la pole per soli venti millesimi davanti a Max Verstappen

È Lando Norris a conquistare la pole position per il GP di Spagna davanti a Max Verstappen in una qualifica thriller. Il britannico conquista la sua seconda pole position in carriera dopo quella di Sochi nel 2021. Vediamo nel dettaglio come si sono sviluppate queste qualifiche sul circuito del Montmelò.

Nel Q1 a dettare il passo è il pilota della Mercedes Lewis Hamilton con il tempo di 1.12.143. Le sorprese in positivo sono sicuramente i due piloti della Sauber Guanyu Zhou e Valtteri Bottas che accedono al Q2. Delusione invece i due piloti della Racing Bulls Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo che restano fuori. Nella prima parte di queste qualifiche vediamo il riflesso di ciò che si è visto nelle prove libere, ovvero una pole che sarà tiratissima fra i piloti dei top team. Bene le due Ferrari e McLaren, con Red Bull che invece dimostra di essere sul pezzo solo con Max Verstappen, Sergio Perez solo sesto al termine del Q1.

Nel Q2 da segnalare un’ottima Alpine che con entrambi i piloti accede al Q3, cosa che non succedeva dal GP degli Usa del 2023. Bene i top team con il rischio corso da Charles Leclerc di restare nel box dopo aver fatto il primo crono per tenersi una gomma soft nuova per la gara di domani.

Qualifiche GP Spagna: nel Q3 la spunta Norris!

Ma è nel Q3 dove si decide la pole e sul circuito del Montmelò è Lando Norris a prendersi la prima piazzola con il tempo monstre di 1.11.383, 20 millesimi di vantaggio su Verstappen. Fantastico Lewis Hamilton che completa le prime tre posizioni. A seguire Russell, Leclerc, Sainz, Gasly, Perez, Ocon e Piastri che è andato in ghiaia nel corso dell’ultimo colpo. Buona Ferrari ma che non riesce ancora una volta a mettere tutto insieme nel momento che conta.

Grande prestazione mostrata dall’Alpine quest’oggi, con il team con base ad Enstone che si conferma in crescita anche con il ritorno dopo 15 anni di assenza nel paddock di Flavio Briatore. Continuate a seguirci su Tuttotek.it per restare aggiornati sul mondo della Formula 1 e non solo!