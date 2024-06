Abbiamo amato molto Hazbin Hotel, ma senza Helluva Boss non sarebbe mai esistito. In questo articolo vi parliamo un po’ della prima serie animata che ha dato vita all’Hellaverse!

Hazbin Hotel è una delle serie animate più amate e chiacchierate del momento, noi stessi lo abbiamo amato alla follia, ne abbiamo parlato nella nostra recensione di Hazbin Hotel. Ma sapevate che prima di Hazbin Hotel c’era un’altra serie? La creatrice Vivienne Medrano si era infatti dedicata prima a un’altra serie animata che ha creato poi quello che conosciamo come Hellaverse, un vero e proprio universo condiviso animato. Stiamo parlando di Helluva Boss ed è una serie altrettanto amata e famosa sul web. Ne parliamo più nel dettaglio!

Imp, l’azienda addetta agli omicidi | Helluva Boss: la serie da cui è nato Hazbin Hotel!

Partiamo dal principio: Helluva Boss ruota attorno a questa azienda di Imp, di cui è capo lo stravagante, scurrile e arra**to Blitzo (la o è muta, ricordatevelo se non volete farlo arrabbiare). Il protagonista ha creato quest’azienda per aiutare i peccatori scesi all’Inferno che hanno ancora un conto in sospeso con qualcuno per ottenere una vendetta personale. Questa è praticamente un’azienda di sicari e Blitzo è aiutato dalla coppia sposata Moxie e Millie e quella che è la sua amatissima, feroce e aggressiva figlia adottiva Loona, una lupa diciannovenne che è stata salvata da Blitzo dal canile.

La serie gira attorno a questa strampalata gang che lavora al servizio dei loro clienti che arrivano all’Inferno e hanno subito un’ingiustizia. Ovviamente anche Helluva Boss è piena di battute esplicite, black humor, riferimenti sessuali e tanta, ma tanta violenza. La formula è praticamente la stessa che l’animatrice conosciuta come Vivziepop ha inserito poi nella serie tv animata mandata su Amazon Prime Video, per l’appunto Helluva Boss.

Una storia in continuo sviluppo | Helluva Boss: la serie da cui è nato Hazbin Hotel!

Per quanto possa non sembrare così, Helluva Boss ha più profondità rispetto ad Hazbin Hotel. Nulla da togliere a quest’ultima serie, ma Helluva Boss va avanti da cinque anni, il primo episodio è stato pubblicato su YouTube nel 2019. Non è un caso quindi che sia così tanto apprezzata, anche perché è arrivata alla soglia di due stagioni e 17 episodi. La storia quindi continua da diverso tempo e durante questi anni i personaggi hanno avuto il loro modo per svilupparsi e crescere. C’è tanta comicità, ma anche dramma tra i personaggi, specie se pensiamo al rapporto tra Blitzo e Stolas, un demone molto ricco e potente con le sembianze di un gufo che è follemente innamorato di Blitzo.

Proprio attorno ai protagonisti si creano delle belle dinamiche, con Blitzo che ha seriamente paura di impegnarsi sentimentalmente con qualcuno, Stolas che è fin troppo gentile e docile e viene continuamente raggirato e delle grandi minacce che gli mettono i bastoni fra le ruote. Ma i problemi sono anche interni, questi personaggi sono incredibilmente umani, come notiamo dall’insicurezza e la bassa autostima che ha Moxie e l’amore con sua moglie che viene continuamente messo a dura prova.

Tante guest star nel cast | Helluva Boss: la serie da cui è nato Hazbin Hotel!

Un’altra cosa da considerare e da apprezzare particolarmente è il numero di villain. Ovviamente non possono esserci degli eroi in una storia senza i loro tanto amati villain. Vediamo ad esempio il padre di Moxie, che è un vero e proprio mafioso. Verosika, ex di Blitzo, succube e grande celebrità dei social. Anche se il villain che più amiamo di questa serie è Striker, un personaggio unico nel suo genere che agisce sempre ed esclusivamente per un suo tornaconto personale. Striker è quasi sicuramente il villain più carismatico e interessante della serie, l’unico che agisce solo per sé, lavorando come cacciatore di taglie (senza contare che è un cowboy e i cowboy piacciono sempre).

Ma non finisce qui, il bello di Helluva Boss è che ci sono tantissime guest star. Parlando proprio di Striker, la prima voce ufficiale del personaggio è nientepopodimeno che Norman Reedus, storico attore di The Walking Dead che ha interpretato Daryl Dixon. Non solo, abbiamo anche una cantante come Kesha, che in questa serie da la voce sia parlata che cantata a Beelzebub, demone della demonologia cristiana che qui ha un’amichevole e graziosa forma di volpe a nove code. Ma le guest star ci sono anche per noi italiani. Se è vero che non c’è un doppiaggio italiano ufficiale, rimane comunque il fatto che in alcuni episodi ci sono anche doppiatori professionisti che partecipano al fandub, come Pietro Ubaldi, voce storica di Doraemon.

La serie che ha creato l’Hellaverse

In conclusione questa serie animata ha tantissime qualità. La prima fra tutte è quella di aver creato l’Hellaverse. Se, infatti, Hazbin Hotel esiste, lo dobbiamo proprio a Helluva Boss, che è stata la primissima serie animata a cui Vivienne Medrano ha lavorato. Un piccolo team di animatori e doppiatori che si sono uniti tutti insieme grazie alla loro passione per il doppiaggio e l’animazione e hanno dato vita a questa serie animata che abbiamo imparato a conoscere e amare. In parole povere, Helluva Boss ha dato vita a un universo narrativo e ha unito tantissimi appassionati. Grazie a Helluva Boss abbiamo tante community, tanti fandom, tanti cosplay e tanti eventi a tema. Dei ragazzi sconosciuti e con una grande passione hanno dato vita a tutto questo.

Se avete visto Hazbin Hotel e vi è piaciuto, vi consigliamo assolutamente di vedere anche Helluva Boss. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news, recensioni e speciali dal mondo del cinema e delle serie tv e molto altro!

