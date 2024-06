PAND LAND: annunciato il GdR free-to-play di Game Freak

Gli autori di Pokémon, il team di sviluppo Game Freak, uniscono le forze con WonderPlanet per un free-to-play, il gioco di ruolo PAND LAND

Siccome non è solo di mostriciattoli tascabili che si campa, nella lunga attesa che ci separa da Leggende Pokémon: Z-A il team di sviluppo Game Freak si intrattiene con uno dei suoi progetti secondari, in questo caso il gioco di ruolo free-to-play nautico, PAND LAND. Il lancio è previsto su dispositivi smart in Giappone lunedì prossimo, 24 giugno. Siccome WonderPlanet si occupa principalmente dello sviluppo in senso stretto, mentre i creatori di Pokémon sono in possesso della neonata IP, ci riserveremo il diritto di non essere sorpresi se in futuro il gioco facesse capolino in un Nintendo Direct. Per il momento, però, vi lasciamo al trailer, nel quale è palesemente visibile il character design di Ken Sugimori (illustratore storico dei mostriciattoli tascabili).

Dai Pokémon ai sette mari: la trovata free-to-play di Game Freak, PAND LAND

La descrizione ufficiale di PAND LAND, sia su App Store (iOS) che su Google Play (Android), definisce il free-to-play “un nuovo gioco mobile casual da Game Freak e WonderPlanet.” L’eponimo mondo di gioco consiste in un territorio marino inesplorato, nel quale avremo il compito di capitanare una spedizione alla ricerca di un tesoro leggendario. In questo vasto territorio le mappe del tesoro, da sbloccare procedendo nel gioco, saranno condivisibili con gli amici. L’atmosfera sarà rilassata, ma conviene comunque collaborare con gli oltre 400 NPC e con altri giocatori per riuscire a scoprire tutto ciò che il titolo ha da offrire. Sapremo informarvi maggiormente in merito al titolo una volta raggiunto il day one.

