F1, GP Spagna: venerdì di duelli e interrogativi

Si preannuncia un GP di Spagna all’insegna dell’incertezza dopo le prime due sessioni di prove libere. Ben cinque squadre in due decimi e mezzo, con sorprese e conferme: il venerdì di Barcellona regala spunti per un weekend infuocato

La prima giornata di prove libere a Barcellona ha messo in luce un quadro di grande equilibrio tra le prime squadre, con cinque contendenti racchiusi in un margine di appena due decimi e mezzo. Mercedes, Ferrari, Red Bull e McLaren si candidano come protagoniste della lotta per la pole position, mentre la Alpine, con l’ottima prestazione di Pierre Gasly, si inserisce come possibile sorpresa.

E’ stata la McLaren a dominare la scena, con Norris e Piastri che hanno mostrato un passo solido sia sul giro secco che sul passo gara. La MCL38 si è dimostrata una monoposto ben bilanciata, efficiente aerodinamicamente e capace di gestire al meglio il degrado delle gomme, fattori cruciali su una pista impegnativa come quella di Barcellona.

Red Bull, invece, ha sofferto di sottosterzo e di un assetto non ottimale. Verstappen, pur mostrando un buon passo gara, ha lamentato scarsa reattività dell’avantreno e un’instabilità generale della vettura. Il team di Milton Keynes ha lavorato intensamente durante la notte per trovare il giusto bilanciamento, con l’obiettivo di massimizzare il potenziale della RB20 su questa pista ideale per le sue caratteristiche.

GP Spagna: Ferrari ok con Sainz, Mercedes incognita

La Ferrari ha vissuto una giornata a due velocità. Sainz si è adattato subito alla nuova ala, mentre Leclerc ha faticato maggiormente. La SF-24 ha mostrato buone doti sul giro secco, ma il surriscaldamento delle gomme ha limitato il potenziale della monoposto. Il pilota monegasco ha poi ha recuperato terreno nelle FP2, ma il team dovrà lavorare per trovare un assetto efficace per entrambi i piloti. Mercedes rimane un’incognita sebbene Hamilton ha conquistato il miglior tempo nelle FP2, ma la W15 sembra soffrire di un elevato degrado gomme e di una minore efficienza aerodinamica rispetto alla McLaren. Il team di Brackley dovrà lavorare per ottimizzare la vettura se vuole puntare alla vittoria.

Le gomme sono state sotto stress durante le prove libere, a causa delle elevate temperature dell’asfalto e delle curve veloci del Montmelò. Le simulazioni di gara hanno evidenziato la necessità di strategie attente per la gestione degli pneumatici.

