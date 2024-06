The Front Room: il trailer del film dei fratelli di Robert Eggers

A24 pubblica sul suo canale YouTube il primo trailer ufficiale di The Front Room, un film dalle tinte horror per la regia di Max e Sam Eggers

Arriva un nuovo film dalle tinte horror che stavolta arriva direttamente dai fratelli del grande Robert Eggers, uno dei più grandi registi del cinema horror di questo decennio. Parliamo di Max e Sam Eggers, questo è il loro primissimo film a cui lavorano ed è per conto di A24. La famiglia Eggers è un grande amante dell’horror e la grandezza di Robert Eggers è ineguagliabile. Ne abbiamo parlato nello specifico, apprezzando la sua regia e la sua tecnica nel suo lavoro, in questo articolo a lui dedicato. Come abbiamo detto, si tratta del primo film dei fratelli Eggers, dopo che Robert ha fatto una lunga strada e si è spostato anche in altri settori del cinema, come ha fatto con The Northman con protagonista Alexander Skarsgard. Questo film si chiama The Front Room e A24 ha pubblicato il trailer ufficiale.

The Front Room: trailer e trama del film

Il protagonista principale di questo film è Brandy, che torna all’horror dopo Incubo Finale, affiancata da Kathryn Hunter, Andrew Burlap e Neal Huff. Come potete notare dal trailer, è facile intuire che il film parla di una coppia sposata da poco e sta aspettando un bambino. La coppia è costretta a prendere in casa la matrigna del marito, una donna malata da molto tempo e che è stata lontana dalla sua famiglia. Si scopre però che questa matrigna è una fanatica religiosa, infatti l’anziana signora è convinta di essere posseduta dallo Spirito Santo e la vita della coppia diventa un inferno. Non sappiamo altro sulla trama al momento, a parte che la storia è tratta da un libro di Susan Hill, famosa per aver scritto molti best-seller come La donna in nero. Il film uscirà il 6 settembre in America, mentre da noi la data d’uscita non è ancora stata rivelata.

Noi siamo molto curiosi di vedere questo film e scoprire se Max e Sam Eggers sono all’altezza del fratello Robert. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e molto altro!

