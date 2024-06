Asus Zenfone 11 Ultra verdure green: stile e tecnologia in un’edizione unica

ASUS ha presentato il nuovo Zenfone 11 Ultra in una colorazione esclusiva, Verdure Green, ispirata alla rigogliosa vegetazione di Central Park a New York, un’oasi di tranquillità

Questa nuova variante mantiene tutte le caratteristiche che gli appassionati della serie Zenfone 11 Ultra conoscono e amano. Il design distintivo include un modulo fotocamera aggiornato a tripla lente con una cornice in alluminio e rifinitura in vetro lucido, oltre a una cover posteriore rivestita nel medesimo colore accattivante.

Scopri la nuova colorazione ispirata alla natura di Central Park

Questo design armonioso rende il dispositivo visivamente sorprendente e unico. La tonalità verde aggiunge un’opzione di colore moderna e di tendenza per chi cerca uno stile innovativo.

Lo Zenfone 11 Ultra offre miglioramenti in ogni aspetto: un display più grande, un processore più veloce e una batteria più capiente, il tutto racchiuso in un design attentamente curato. Il telefono è dotato di numerose funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, come la cancellazione del rumore, il traduttore per le chiamate, la trascrizione AI e lo sfondo AI, rendendo la vita in movimento più semplice e gratificante.

ASUS continua a fornire dispositivi all’avanguardia con un design ultra-elegante.

La versione Verdure Green dello Zenfone 11 Ultra combina perfettamente stile e tecnologia, migliorando l’esperienza mobile con l’intelligenza artificiale e offrendo maggiori possibilità di personalizzazione. Lo Zenfone 11 Ultra in Verdure Green è disponibile sul negozio ufficiale ASUS al prezzo promozionale di 899€ fino al 7 luglio.

Cosa ne pensate del nuovo Verdure Green dello Zenfone 11 Ultra? Fateci sapere la vostra opinione nella sezione commenti, vi invito poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna novità.