Il futuro della VR nell’intrattenimento online

Il concetto di realtà virtuale, che si basa sulla presentazione di immagini direttamente davanti a ciascun occhio, risale al 1838

Gli appassionati di videogiochi di tutto il mondo sono stati affascinati dal potere di trasformazione della VR, ma la maggior parte di loro non ha colto alcune sfumature cruciali. Il concetto di realtà virtuale, che si basa sulla presentazione di immagini direttamente davanti a ciascun occhio, risale al 1838, quando Sir Charles Wheatstone inventò lo stereoscopio. Quest’ultimo era un aggeggio analogico senza parti mobili, ma diversi inventori vi intravidero un grande potenziale. Questo potenziale è stato sfruttato nella terza rivoluzione industriale, iniziata con l’avvento dei computer negli anni Cinquanta. È in questo periodo che geni come Ivan Sutherland e Bob Sproull svilupparono il primo display VR/AR montato sulla testa, chiamato “Spada di Damocle”. Gli anni successivi videro miglioramenti legati al progresso generale della tecnologia, con un vero e proprio boom della VR a partire dagli anni 2010.

Passi da gigante

I giocatori di tutto il mondo desideravano un ambiente di gioco più coinvolgente che permettesse loro di vivere un videogioco dalla prospettiva di uno dei personaggi. Nel 2012 si sono quindi riuniti e hanno raccolto 2,4 milioni di euro in una campagna per un prodotto poco conosciuto chiamato Oculus Rift. Quest’ultimo ha gettato le basi per un rinascimento della VR per i consumatori.

Meta (l’allora Facebook) ha visto un enorme potenziale in Oculus Rift, motivo per cui lo ha acquistato per ben 2 miliardi di euro nel 2014. Questa acquisizione è stata seguita da ampi investimenti, in parte motivati dall’ingresso sul mercato di Valve nel 2016 con il suo prodotto VR di punta chiamato HTC Vive. Alla fine Apple ha visto le carte in tavola e ha voluto capitalizzare su questa nuova tecnologia attraente, motivo per cui ha lanciato l’Apple Vision Pro all’inizio del 2024. Tutti questi lanci di prodotti e innovazioni hanno posto le basi per una nuova forma di intrattenimento.

Intrattenimento VR

La prima cosa che fa chi usa le cuffie è aprire YouTube e guardare un video come se fosse seduto nel suo cinema privato. La seconda cosa che fa chiunque abbia una cuffia VR è aprire un videogioco VR. Sebbene il genere dei videogiochi VR offra qualcosa per tutti i gusti, le scelte più popolari includono Beat Saber, Half-Life: Alyx, Superhot VR, Boneworks, Skyrim VR, Vader Immortal: A Star Wars VR Series e, stranamente, Job Simulator. Tuttavia, questi sono solo gli inizi di un’industria videoludica completamente nuova. La tecnologia non è estranea alle porte difettose, soprattutto quando si tratta di videogiochi. Per il futuro dell’intrattenimento VR è quindi fondamentale che i prodotti vengano elevati. Uno degli aspetti più importanti di questo sviluppo sarà il futuro dell’intelligenza artificiale, che trasformerà i nostri nemici virtuali in avversari razionali. Non ci troveremo più di fronte a nemici che si scontrano con i muri o che sbagliano di un chilometro. Inoltre, l’introduzione della VR e dell’IA rivoluzionerà il genere di gioco più antico in circolazione.

La scommessa definitiva

I casinò online sono un argomento delicato, soprattutto perché alcune persone sono molto suscettibili alla dipendenza dal gioco. L’uso della tecnologia per migliorare le esperienze di gioco online è quindi un dilemma morale, ma anche qualcosa di inevitabile. Qualunque cosa facciamo, non possiamo impedire agli sviluppatori e agli ingegneri di essere innovativi, quindi è meglio educarci con siti come questo. Ma vi risparmierò ore di lettura e vi darò una sintesi di ciò che la VR e l’IA hanno in serbo per l’industria del gioco d’azzardo online. La nascita di ChatGPT ha visto un boom di chatbot, la cui qualità ha superato di gran lunga tutto ciò che abbiamo visto prima di loro.

È ora possibile per i siti web di ogni tipo, anche per i casinò, addestrare i propri chatbot. Questi bot sono assistenti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in grado di rispondere a domande generiche e di fornire ai clienti informazioni di base. Sebbene attualmente rappresentino la prima linea di assistenza ai clienti e siano supportati da esseri umani, alla fine saranno in grado di occuparsi dell’intero processo di assistenza ai clienti.

Un’implementazione molto più benevola dell’IA rispetto all’assistenza clienti sarà l’uso dell’IA nel rilevamento delle frodi e del gioco d’azzardo problematico. Diversi modelli, studiati su ampi corpora di dati, saranno in grado di rilevare modelli e comportamenti umani insoliti che indicano frodi o dipendenze.

Tali account segnalati saranno quindi bloccati e inoltrati alle autorità competenti e ai gruppi di assistenza. Tutti questi meccanismi saranno applicati sotto l’ombrello della realtà virtuale, che consentirà agli scommettitori di giocare comodamente da casa. Alcune piattaforme offrono già un’esperienza di realtà aumentata, con slot e live stream che vengono trasmessi direttamente nel salotto di casa. Tuttavia, si tratta di prototipi grezzi che devono essere migliorati. Inoltre, è facile che gli utenti soffrano di mal d’auto o di mal di testa quando usano le cuffie VR, quindi dovranno essere apportati miglioramenti in questi campi.

I pericoli dell’intrattenimento VR online

Tutti vedono la scritta distopica sul muro. Una società incollata alle proprie cuffie VR che si rifiuta di uscire. È facile capire come le persone possano essere risucchiate dagli ambienti virtuali e dimenticarsi del mondo reale. Sono già stati documentati casi estremi, soprattutto in Giappone, dove coloro che si allontanano dalla società sono chiamati hikikomori. Tuttavia, nessun livello di intrattenimento VR online sarà mai in grado di distruggere le interazioni umane a tal punto.

Gli esseri umani sono creature sociali. Se da un lato non possiamo rifiutare un facile accesso al piacere e all’intrattenimento, dall’altro non possiamo vivere senza frequentare i nostri amici e i nostri cari. La tecnologia VR potrebbe facilitare queste interazioni per chi vive lontano, ma nulla potrà mai sostituire le interazioni faccia a faccia. Vedere qualcosa attraverso i nostri occhi è sempre meglio che vederlo attraverso un dispositivo.

