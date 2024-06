Logitech lancia Keys-To-Go 2: la tastiera wireless ultraportatile

Logitech presenta Keys-To-Go 2, una tastiera wireless ultra portatile progettata per tablet, dispositivi mobili e laptop

Questa tastiera è dotata di una copertura integrata che la protegge da danni e versamenti di liquidi, mentre il design sottile e leggero la rende facile da trasportare.

Produttività in movimento: design sottile, compatibilità universale e impegno per la sostenibilità

Compatibile con vari sistemi operativi, Keys-To-Go 2 è ideale per il mobile computing, permettendo agli utenti di lavorare, imparare e creare da qualsiasi dispositivo, ovunque e in qualsiasi momento.

“Nel mondo di oggi, caratterizzato da ritmi frenetici, è essenziale essere produttivi anche in movimento”, afferma Joseph Mingori, direttore generale delle soluzioni mobili e delle partnership di Logitech. “Comprendiamo le sfide che i professionisti devono affrontare e la loro necessità di soluzioni che permettano di portare con sé meno cose e allo stesso tempo di essere più produttivi ovunque. Keys-To-Go 2 è un dispositivo altamente personale che crea uno spazio di lavoro ideale, ovunque si trovi la vostra postazione di lavoro”.

Keys-To-Go 2 è disponibile in Italia in due varianti di colore, Pale Grey e Grafite, e presenta tasti con meccanismo a forbice per un’esperienza di digitazione comoda, efficiente e precisa. Si connette tramite Bluetooth fino a tre dispositivi, permettendo di digitare facilmente su tablet, telefoni e laptop grazie ai tasti Easy-Switch.

Questa tastiera compatta è disponibile in due layout: universale (compatibile con Android, ChromeOS, Windows, iPadOS, iOS e macOS) e layout Apple dedicato (iPadOS, iOS e macOS).

Logitech si impegna a progettare un futuro sostenibile riducendo l’impronta di carbonio. Keys-To-Go 2 è stata progettata in modo responsabile per essere potente e portatile con un impatto ecologico ridotto, consentendo agli utenti di lavorare, imparare e creare in movimento in modo sostenibile.

Le parti in plastica della Keys-To-Go 2 includono plastica riciclata post-consumo certificata, rappresentando il 36% delle varianti Pale Grey e Graphite. L’alluminio della custodia superiore è prodotto con energia rinnovabile per ridurre le emissioni di anidride carbonica, mentre l’imballaggio in carta proviene da foreste certificate FSC e altre fonti controllate.

Disponibilità e prezzi:

Keys-To-Go 2 è disponibile su www.logitech.com e presso i principali rivenditori specializzati al prezzo consigliato di 89,99 euro.

