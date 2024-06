Oceano Pacifico: scoperte nuove specie marine negli abissi

Dalle spugne di vetro al porcellino di mare rosa, gli abissi dell’Oceano Pacifico sono ricchi di nuove specie marine, le cui scoperte sono in grado di lasciare senza fiato

Le profondità dell’Oceano Pacifico nascondono segreti incredibili. Tra le zone più oscure e ostili del pianeta, la Clarion-Clipperton Zone ha rivelato nuove specie marine, che sembrano provenire da un altro mondo. Queste creature includono cetrioli di mare trasparenti, spugne di vetro a forma di tazza e porcellini di mare rosa. Il merito di queste scoperte va al progetto Smartex del National Oceanography Center della Gran Bretagna. L’obiettivo è esplorare e proteggere gli ecosistemi degli abissi oceanici, minacciati dalle attività di estrazione mineraria.

Questa area del Pacifico è ricca di giacimenti di manganese. Una delle scoperte più straordinarie è un cetriolo di mare dalla pelle trasparente. Questo animale mostra chiaramente i suoi organi interni. Questi cetrioli funzionano come aspiratori del fondale oceanico, cercando sedimenti che hanno attraversato pochi stomaci. A profondità tra 3.500 e 5.500 metri, le condizioni sono proibitive. La pressione è immensa, la luce solare non arriva e le temperature sono appena sopra lo zero. Il cibo è scarso, provenendo principalmente dalla “neve marina”, materia organica che cade dagli strati superiori.

L’Oceano Pacifico nasconde nuove specie marine

Tra le scoperte, spiccano le spugne di vetro a forma di tazza. Queste delicate creature possono vivere fino a 15.000 anni, la più lunga durata di vita animale conosciuta. La loro struttura unica e la longevità le rendono affascinanti oggetti di studio. Una scoperta particolarmente curiosa è il porcellino di mare rosa, soprannominato “porcellino di Barbie”. Questi cetrioli marini hanno un aspetto soffice e paffuto, con zampe tozze. La loro particolare tonalità di rosa li rende unici e facilmente riconoscibili.

Le specie trovate includono crostacei simili a vermi, stelle marine, coralli e anemoni di mare. La scarsità di cibo fa sì che gli individui vivano distanti tra loro. Tuttavia, la biodiversità nella zona è sorprendentemente alta, con molti adattamenti specializzati tra le specie. Le scoperte del progetto Smartex evidenziano l’importanza di esplorare e proteggere gli ecosistemi marini. Le nuove specie trovate nella Clarion-Clipperton Zone offrono una finestra su un mondo ancora in gran parte sconosciuto, pieno di meraviglie e misteri.

