Padroneggia World of Warcraft con OnlyBoosters.gg: una guida completa al potenziamento

Scopri cos’è il potenziamento di WoW e come aiuta migliaia di giocatori e può aiutarti, scopri i tipi di potenziamento di WoW e il processo di acquisto passo dopo passo

Sviluppare il tuo personaggio WoW è impegnativo. Azeroth non richiede solo tantissime conoscenze di macinazione, ma richiede anche tempo e abilità meccaniche. Molti giocatori non soddisfano questi requisiti. Se anche tu non lo fai, hai difficoltà a livellare nuovi personaggi, ottenere equipaggiamento, coltivare punti PvP, ecc., il potenziamento è una soluzione per te. Questo articolo spiegherà come funziona.

Perché il potenziamento di WoW è una cura per i tuoi problemi di gioco

Il potenziamento è un servizio che impiega giocatori WoW professionisti per aiutarti. Questi ragazzi hanno più di 1.000 ore di esperienza. Li aiuta a consegnare il tuo ordine nei termini più brevi e senza compromettere la sicurezza del tuo account.

Puoi essere bannato? Se stai acquistando un servizio di potenziamento di prim’ordine, no. Ad esempio, i siti che ti presenteremo nel testo, accedono al tuo profilo tramite una VPN e utilizzano tecniche di trading speciali per tenerti lontano dai rischi.

Dovresti anche sapere che esistono 2 tipi principali di potenziamento: pilotato e self-play. Il primo è il più rapido ed economico in quanto non richiede la partecipazione; un professionista accede al tuo account e gioca per te. Cos’è allora un ordine di gioco autonomo? È un formato che implica che stai giocando in un gruppo con un professionista. Sebbene sia più lungo, impegnativo e più costoso, ti consente di imparare da un professionista (puoi anche unirti al suo canale vocale).

C’è anche un coaching potenziamento di Warcraft, che si applica principalmente al PvP. Durante tali servizi, un professionista analizzerà i tuoi obiettivi e il tuo livello di abilità per fornirti un piano di allenamento accurato. Presto diventerai un giocatore migliore che potrà progredire da solo.

Servizi di potenziamento WoW disponibili

WoW è un MMORPG con tantissime cose da fare. Potresti trovarti in campi di battaglia, arene, incursioni eroiche, dungeon mitici, cavalcature, ecc. Il potenziamento copre tutte queste attività tramite questi servizi:

Livellamento – ottieni da qualsiasi livello fino a 85, 60 o 70 (in base alla tua espansione). Oppure puoi usare questo guida dettagliata al livellamento superare i livelli da solo;

– ottieni da qualsiasi livello fino a 85, 60 o 70 (in base alla tua espansione). Oppure puoi usare questo guida dettagliata al livellamento superare i livelli da solo; Oro – ricevere qualsiasi quantità di oro attraverso sistemi di aste per acquistare equipaggiamento, cavalcature, ecc.;

– ricevere qualsiasi quantità di oro attraverso sistemi di aste per acquistare equipaggiamento, cavalcature, ecc.; Dungeon – completa dungeon specifici o obiettivi dei dungeon, prendendo tutto il bottino;

– completa dungeon specifici o obiettivi dei dungeon, prendendo tutto il bottino; Raid – completa i raid in diverse difficoltà e prendi tutto il bottino per te;

– completa i raid in diverse difficoltà e prendi tutto il bottino per te; L’istanza passa – chiavi di passaggio della fattoria per raid e dungeon, come le chiavi per mitici+;

– chiavi di passaggio della fattoria per raid e dungeon, come le chiavi per mitici+; Collezioni – acquisire cavalcature rare, animali da cacciatore, bottino GCC o trasmogrificazione;

– acquisire cavalcature rare, animali da cacciatore, bottino GCC o trasmogrificazione; Completamenti di eventi – avanzare in eventi limitati per ricevere premi unici;

– avanzare in eventi limitati per ricevere premi unici; gruppi – ottieni più servizi in uno a un prezzo inferiore. Ad esempio, puoi acquistare un servizio Glory of the Dragonflight Hero, che ti offre più risultati e ti ricompensa con una cavalcatura Shellack.

Hai bisogno di qualcuno di questi? Quindi, continua a leggere per imparare da SoloBooster team come e dove acquistare i potenziamenti WoW.

Come acquistare WoW Boost: guida passo passo

I siti di potenziamento sono molto orientati al cliente, il che significa che sono facili da usare. Ecco come appare un processo di acquisto boost:

Scegli un sito di promozione. Potresti ricercare tu stesso le piattaforme di potenziamento, ma lo abbiamo già fatto per te. SkyCoach, KBoosting e LFCary sono emersi in cima. Tutti questi siti evocano fiducia attraverso i loro Trustpilot pagine, potenzia tutte le espansioni di Warcraft valide, sconti sulle funzionalità e accetta un codice “BOOSTERS” per ottenere uno sconto del 10% sul prezzo del tuo primo acquisto; Scegli il servizio desiderato. Quando ti trovi sul sito di potenziamento, procedi nella sezione World of Warcraft (assicurati che corrisponda alla tua patch) e scegli un servizio di cui hai bisogno; Modificare un ordine. A destra, puoi scegliere gli extra (streaming del servizio, velocità di consegna, ecc.) e selezionare un tipo di ordine (ricordi cosa ti abbiamo insegnato sul gioco autonomo e sugli ordini pilotati?); Utilizza un codice. Puoi inserire il coupon “BOOSTERS” quando indichi la tua email per uno sconto del 10%. Se non è presente alcun campo codice, non è disponibile per un servizio selezionato; Paga. I siti di potenziamento accettano carte di credito, portafogli elettronici e criptovalute.

Quando arriva il denaro, un manager ti contatta per discutere un programma di potenziamento e chiarire i dettagli del tuo account. Ciò che segue dipende dal tipo di ordine. Se è pilotato, un professionista accederà semplicemente al tuo account e giocherà fino alla fornitura del servizio. Lo scoprirai tramite notifica. Significa che puoi cambiare la tua password e accedere a WoW per goderti i tuoi premi.

Per i potenziamenti del gioco autonomo, aspetti che i professionisti ti contattino. Ti inviteranno nel loro gruppo e ti daranno tutte le istruzioni in formato scritto o parlato. Una volta terminato il servizio, puoi semplicemente procedere a giocare.