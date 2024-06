Lamborghini Urus Performante: la Polizia di Stato è con Juppiter

La Lamborghini Urus Performante della Polizia di Stato partirà verso il Nord Europa per assistere e proteggere i partecipanti all’Associazione Juppiter, fornendo assistenza sanitaria

L’Associazione Juppiter è da poco partita con il nuovo progetto “pionieri della Carovana dei Talenti“. Grazie a questo progetto, molti giovani ragazzi diversamente abili, giovani talenti ed educatori potranno raggiungere il punto più in alto dell’Europa, precisamente al Nord. A fornire assistenza a questi giovani ci sarà la Polizia di Stato, che con la loro Lamborghini Urus Performanteforniranno assistenza medica ai partecipanti in caso ci sia bisogno, per qualche problema in corso d’opera. Nel team ci sarà anche un medico di polizia esperto per assicurarsi che tutti siano al sicuro e protetti.

Polizia in viaggio con la Lamborghini Urus Performante

Il viaggio a cui ha deciso di prendere parte anche la Polizia di Stato con la sua Lamborghini Urus Performante è iniziato pochi giorni fa, precisamente il 19 giugno 2024 da Civita di Bagnoregio, a Viterbo. Precisamente al progetto hanno preso parte ben 5 ragazzi con disabilità, 5 giovani talenti della musica e dello sport e ben 5 esperti di comunicazione attraverso tutto il Continente europeo, fino al punto più Nord dell’Europa. L’equipaggio di Polizia di Stato a bordo del super SUV è incaricato a seguire la carovana con tutta l’attrezzatura medica per assistere al meglio i partecipanti in strada in caso di bisogno. Il medico della Polizia poi è specializzato nell’assistenza a persone disabili ed è addestrato per operare in ambienti estremi.

Il progetto però è supportato anche dal concessionario L’Automobile di Roma e insieme all’equipaggio dell’Urus ci saranno altri 11 conducenti dell’Associazione nazionale autieri d’Italia, 5 educatori, uno psicologo e il presidente di Juppiter, Salvatore Regoli. La Lamborghini Urus concessa per uso gratuito dalla Casa stessa alla Polizia di Stato è la versione Performante, con il 4.0 V8 biturbo non elettrificato da 666 CV e 850 Nm di coppia. Questo permette all’auto di raggiungere i 100 km in 3,3 secondi e garantirgli così una velocità massima di 306 km/h. Questa è la sesta auto della Lamborghini che hanno consegnato alla Polizia e celebra il ventesimo anniversario della collaborazione tra la casa automobilistica e le forze dell’ordine.

Che ne pensate? Un bel gesto da parte della Lamborghini e della Polizia, no? Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo dei motori e molto altro.