Materia oscura: nuovi dati sfidano le teorie esistenti

Nuovi dati, ottenuti dalla misurazione della velocità di rotazione delle galassie, stanno mettendo in crisi le teorie sulla materia oscura e la sua stessa esistenza. Un recente studio, pubblicato sulla piattaforma arXiv e in via di pubblicazione su The Astrophysical Journal Letters, ha rivelato risultati sorprendenti. Guidato dall’Università americana Case Western Reserve, con la partecipazione dell’Osservatorio di Arcetri dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, lo studio propone una nuova visione delle curve di rotazione delle galassie. I risultati dello studio supportano la ‘teoria della gravità modificata’ proposta dal fisico Mordehai Milgrom nel 1983. Ulteriori studi saranno necessari per chiarire questo affascinante rompicapo cosmologico. Il team di ricerca, guidato da Tobias Mistele, ha sviluppato una tecnica innovativa per misurare le curve di rotazione delle galassie, ovvero le velocità di rotazione delle galassie a grandi distanze dal loro centro, fino a 2 milioni e 500mila anni luce. Secondo le teorie attuali, le curve di rotazione delle galassie dovrebbero diminuire con l’aumentare della distanza dal centro, a causa dell’affievolirsi dell’effetto gravitazionale e della materia oscura.

Risultati sbalorditivi dai nuovi dati sulla materia oscura

I risultati dello studio, però, indicano il contrario. Federico Lelli dell’Inaf, co-autore dello studio, afferma:

Troviamo che le curve di rotazione continuano a rimanere piatte, cioè la velocità rimane costante per centinaia di migliaia di anni luce, possibilmente fino a qualche milione di anni luce. Questo è sorprendente, perché a tali distanze ci si aspetterebbe di aver raggiunto il ‘bordo’ dell’alone di materia oscura, quindi le curve di rotazione dovrebbero iniziare a mostrare una decrescita.

Ciò suggerisce che l’influenza della materia oscura si estende ben oltre le stime precedenti, per almeno 1 milione di anni luce dal centro galattico. Una forza così estesa può anche indicare, paradossalmente, che la materia oscura come intesa finora potrebbe non esistere affatto. Questo studio apre nuove prospettive e invita a riconsiderare le teorie attuali sull’argomento. Le future ricerche saranno cruciali per risolvere questo enigma cosmico.

