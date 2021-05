Disney Plus maggio 2021: tutte le novità in catalogo

Vediamo insieme le uscite su Disney Plus e Star a maggio 2021, tra film tanto attesi e serie tv originali

Disney Plus continua ad ingrandire il proprio catalogo, puntando molto sulle serie tv originali; in particolare, quelle legate al mondo Marvel e Star Wars. Infatti, a maggio 2021 approdano due serie animate: M.O.D.O.K, legata all’MCU, e The Bad Batch, ambientata nell’universo Star Wars. Senza tralasciare le molte serie del passato riproposte, che faranno felici i fan di vecchia data. Un’altra uscita tanto attesa è il film dedicato ad un villain per eccellenza, Crudelia (con pagamento per accesso VIP per gli abbonati Disney+).

Ma vediamo subito insieme quali sono tutte le novità Disney+ per questo maggio 2021.

Disney Plus | Novità in catalogo maggio 2021

4 maggio:

Star Wars: The Bad Batch (serie animata)

La Clone Force 99, conosciuta anche come Bad Batch, un gruppo di clone trooper d’élite con mutazioni genetiche, affronta audaci missioni mercenarie all’indomani della fine delle guerre dei cloni.

Star Wars: Pianeti

Star Wars: Astronavi e Veicoli

7 maggio:

Le avventure dei Gummi – Stagione 4

14 maggio:

High School Musical: The Musical, la Serie – Stagione 2

Nella seconda stagione, i Wildcats della East High, che si stanno preparando per mettere in scena “La Bella e la Bestia” come musical di primavera, affrontano la scuola rivale North High per vincere una prestigiosa e spietata competizione teatrale tra studenti. I colpi di scena non mancheranno, la lealtà verrà messa alla prova e le canzoni risuoneranno a tutto volume.

Crescere che fatica – Stagione 3

Miraculous: Le storie di Ladybug e Cat Noir – Stagione 3 (ep. 53 – 64)

21 maggio

L’incredibile Dr. Pol – Stagione 16

Puppy Dog Pals – Stagione 2 e 3

I fantastici viaggi di Gulliver

28 maggio

Bia – Stagione 1

Crudelia (Accesso VIP anticipato)

Crudelia segue le vicende di Estella, ragazza intelligente e creativa decisa a farsi un nome nel mondo della moda con le sue creazioni. Fa amicizia con una coppia di giovani ladri che apprezzano la sua inclinazione alla cattiveria e insieme riescono a costruirsi una vita per le strade di Londra. Un giorno, il suo talento cattura l’attenzione della Baronessa von Hellman, una leggenda della moda; ma la loro relazione mette in moto una serie di eventi e rivelazioni che portano Estella ad abbracciare il suo lato malvagio.

Launchpad

Star | Novità in catalogo maggio 2021

7 maggio:

28 Giorni Dopo e 28 Settimane Dopo

Angel (Stagioni 1-5)

Tutto in famiglia (Stagioni 1-5)

14 maggio:

Alien Vs. Predator

American Housewife – Stagione 1/3 (serie originale Star)

La serie racconta la vita quotidiana di Katie Otto, una moglie e una madre che cerca di distinguersi tra le casalinghe benestanti, pretenziose e arroganti e i loro figli privilegiati dopo essersi trasferita nella sua nuova città natale a Westport, nel Connecticut. Vive con Greg, il suo marito che è un professore universitario, e i loro tre figli.

Hitchcock

New Girl – Stagioni 1/7

21 maggio

Lie to Me – Stagione 1/3

Marvel’s M.O.D.O.K

La serie Modok mostra come un antagonista megalomane, dopo anni e anni di fallimenti, debba cercare un modo di recuperare la sua fiducia in qualità di leader dell’Aim e, al contempo, rimettere in sesto la sua vita di marito e padre.

The last man on Earth – Stagioni 1/4

28 maggio

Io, Robot

My name is Earl – Stagioni 1/4

Rebel ( Serie originale Star)

Ispirata alla vita di Erin Brockovich, Annie ‘Rebel’ Bello è difensore legale dei colletti blu senza avere una laurea in legge. È una donna divertente, disordinata, brillante e coraggiosa che ha estremamente a cuore le cause per cui si batte e le persone che ama. Quando Rebel si impegna in una lotta in cui crede, vincerà quasi ad ogni costo

