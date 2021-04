Libri da leggere ad Aprile 2021 | Consigli di lettura

La nostra rubrica mensile sui consigli di lettura torna con i libri da leggere ad aprile 2021. Scopriamo i due libri e il fumetto che i redattori della sezione Libreria hanno selezionato per voi questo mese

Iniziamo questo mese di aprile 2021 con le vacanze di Pasqua, ma non abbassiamo la guardia: il primo aprile è pur sempre il giorno dei pesci, e chissà quali scherzi nasconde! Queste vacanze possono essere un’ottima scusa per riprendersi dalla frenesia della routine quotidiana, e cos rinfranca lo spirito di un lettore più di un buon libro? Ecco quindi i tre titoli che la sezione libreria vi consiglia di leggere nel mese di aprile 2021.

Sonno Profondo | Libri da leggere Aprile 2021

Se cercate un libro veloce e leggero, e che vi lasci in una sensazione ovattata, Sonno Profondo di Banana Yoshimoto è senza dubbio la scelta migliore. In questo libro, il terzo dell’autrice, sono in realtà presenti tre racconti, tutti legati dal filo conduttore del sonno: Sonno Profondo, Viaggiatori nella Notte e Un’esperienza. In tutti e tre i racconti rimane costante il tema del mondo dei sogni e del sonno in generale, il tutto ovviamente condito dall’atmosfera malinconica e quasi triste tipica dei libri di Banana Yoshimoto. I personaggi di questo libro sono sospesi tra il sonno e la veglia, con intervalli amorosi – a tratti sessuali – e paranormali, come possiamo osservare nel terzo racconto.

Consigliamo questo libro a chi ha voglia di immergersi in una nuvola di carta.

Le Avventure di Tom Sawyer

Tom Sawyer è il libro che ha accompagnato la giovinezza di molti, e se non lo avete ancora letto è il momento di farlo e tornare giovani.

In questo romanzo per ragazzi, ambientato in Missouri poco tempo prima della guerra di secessione americana, Mark Twain racconta appunto di Tom Sawyer, orfano giovane e vivace che vive con la zia Polly, rigida e sempre pronta a punirlo, anche con mezzi che oggigiorno definiremmo violenti. Tom non è infatti come la maggioranza degli altri giovani abitanti della città fittizia in cui vive: è scapestrato, attivo, con un atteggiamento quasi sempre canzonatorio e sempre pronto a mettersi nei guai pur di vivere nuove avventure. Ma il protagonista di questo libro non è solo un combina guai; come ogni giovane, vive tutti i momenti cruciali tipici di quell’età, in un periodo storico (siamo intorno agli anni sessanta dell’800) che di lì a poco avrebbe manifestato stravolgimenti mai pensati prima.

Se volete tornare ragazzi e rivivere vostra spensierata giovinezza, Le Avventure di Tom Sawyer fanno al caso vostro.

RaW Hero | Libri da leggere ad Aprile 2021

Chiaki è il maggiore di tre fratelli, orfani, residenti in una casa decrepita, e con difficoltà a portare il pane in tavola. Trovare lavoro non è facile, ma il giovane ha finalmente l’opportunità di partecipare a un colloquio promettente. Mentre è in metropolitana, tuttavia, il suo senso di giustizia prevarrà, e sceglierà di fermare un pervertito. Ma niente è come sembra, e per Chiaki sta per iniziare un’avventura carica di adrenalina e situazioni tragicomiche.

Chi ha letto il precedente titolo di Hiramoto, Prison School, sa già a cosa sta andando incontro: RaW Hero possiede tutta la carica erotica del predecessore, declinata nei feticismi più improbabili. Si tratta certamente di un’opera riservata a un pubblico maturo.Tuttavia, a differenza di Prison School, questo manga ha una connotazione spiccatamente da shonen di combattimenti. L’idea è quella classica di eroi contro villain, ma se siete tentati di pensare che non sia originale, vi state sbagliando di grosso.

La firma di Hiramoto è presente in ogni passaggio, e il risultato è un manga leggero e divertentissimo, nonostante i temi trattati siano comunque seri. Leggendolo, si sperimenta un’ampia gamma di emozioni, ma tutte estreme.

Raw Hero è giunto da poco alla sua conclusione, finendo per essere un’opera breve di sei volumi. In Italia è edito da Star Comics.

Ci auguriamo che i nostri consigli di lettura siano di vostro gradimento; se i titoli di questo mese non vi bastano o siete nuovi alla rubrica, non dimenticate di recuperare i libri consigliati di Marzo 2021.