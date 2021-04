Urbanista: il brand audio lifestyle svedese approda in Italia

Urbanista, marchio audio svedese fondato nel 2010 approda finalmente in Italia. Scopriamo di seguito i principali prodotti offerti

Finalmente arriva in Italia uno dei marchi audio lifestyle più apprezzati in tutto il mondo. Urbanista è infatti da poco sbarcato in Italia con una serie di prodotti dal bel design e dalle caratteristiche molto interessanti. Il CEO di Urbanista, Anders Adreen ha così commentato l’ingresso nel mercato italiano:

Siamo molto entusiasti di presentare i nostri prodotti al mercato italiano. Urbanista è un marchio audio fashion incentrato sul lifestyle che si impegna costantemente a produrre prodotti audio che traggano ispirazione dalle ultime tendenze delle industrie della moda e del design. Poiché l’Italia è la capitale mondiale della moda cosmopolita, crediamo che la nostra filosofia, il nostro marchio e i nostri prodotti risuoneranno bene anche con i consumatori italiani.

Alcuni dei prodotti Urbanista

Di seguito alcuni prodotti davvero interessanti che riteniamo davvero meritevoli di attenzione del marchio Urbanista, neo entrato nel mercato italiano.

Urbanista Miami: cuffie over-ear con ANC

Sono disponibili in quattro colori: rosse, verdi, nere e bianche. Sono ricche di funzionalità e progettate per la vita in movimento. Consentono agli ascoltatori di bloccare completamente il mondo esterno grazie all’Active Noise Cancelling e di rimanere allo stesso tempo connessi con l’esterno tramite le importantissime funzioni di Ambient Sound.

Offrono fino a 50 ore di riproduzione e consentono di abbinarle in maniera automatica ai dispositivi iOS e Android tramite Bluetooth 5.0. La confezione comprende anche una graziosa custodia da viaggio rigida, un cavo AUX, un adattatore per aereo e un cavo di ricarica di tipo USB-C. Il prezzo consigliato al pubblico è di 149€.

Urbanista London: auricolari True Wireless con ANC

Ultimo fiore all’occhiello della famiglia Urbanista, si tratta delle London: auricolari True Wireless che permettono una cancellazione attiva del rumore convincente. Sono progettati per dare il meglio anche nelle telefonate, infatti il microfono è stato studiato per offrire un suono ottimale. Sono certificate IPX4 in maniera da essere resistenti a schizzi d’acqua provenienti da qualsiasi angolazione.

La custodia di ricarica compatibile anche con ricarica Wireless IQ offre complessivamente 4 ricariche complete per un tempo totale di riproduzione di circa 30 ore. Anch’esse, per concludere, risponibili in 5 eleganti colorazioni: nere, rosa, bianche, blu e rosse. Il prezzo consigliato al pubblico è di 129€.

Voi cosa ne pensate di questa nuova new-entry nel mercato italiano? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.