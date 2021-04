iOS: disponibile il supporto per i controller PS5 e Xbox Series X

Disponibile l’aggiornamento 14.5 di iOS che introduce il supporto per i controller di PS5 e Xbox Series X e S su iPhone e iPad

L’aggiornamento 14.5 di iOS ha aggiunto il supporto nativo per i controller PS5 e Xbox Series X e S su iPhone e iPad. Disponibile da oggi, l’update 14.5 è un’importante aggiunta al sistema operativo per dispositivi mobile della casa di Cupertino. Oltre a quanto detto, l’aggiornamento mira a rendere trasparente il tracciamento da parte delle app (il che significa che le app ora necessitano dell’autorizzazione espressa per tenere traccia dei dati dell’utente). Inoltre, ci sarà anche una soluzione alternativa per lo sblocco facciale dei dispositivi per coloro che indossano mascherine, nuove voci per Siri e altro ancora. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

iOS: ecco come installare l’aggiornamento che introduce il supporto per PS5 e Xbox Series X

iOS ora è compatibile con i controller di PS5 e Xbox Series X tramite Bluetooth. La funzione era già stata anticipata da tempo, con gli utenti precedentemente costretti a trovare soluzioni alternative o utilizzare il DualShock 4 durante lo streaming da PlayStation 5 in app come PS Remote Play, in assenza del supporto DualSense adeguato.

I giocatori potranno anche utilizzare il controller DualSense e quello di Series X con le Apple TV compatibili. Questo permetterà alla community di giocare ai titoli della selezione Apple Arcade sul grande schermo con un controller di nuova generazione. Potete trovare e installare l’aggiornamento accedendo all’app Impostazioni, toccando la scheda Generale e quindi scorrendo verso il basso fino alla voce Aggiornamento software.

L’aggiunta in questione ha avuto anche un ottimo tempismo dato che Microsoft ha appena avviato il suo programma di beta testing per Xbox Cloud Gaming su dispositivi iOS. I giocatori saranno in grado di utilizzare i controller Xbox più recenti durante i giochi tramite Safari a partire dall’aggiornamento del sistema operativo 14.5 se sono abbastanza fortunati da essere scelti per prendere parte alla beta. Apple, la società ha recentemente rivelato un nuovo e colorato iMac ultrasottile, trovate tutti i dettagli in quest’articolo. Proprio oggi, inoltre, è stato rilasciato un nuovo aggiornamento del firmware della console ammiraglia di casa Sony.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Restate sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.