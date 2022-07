TerraMaster: nuove funzioni per la protezione da ransomware

Quest’oggi TerraMaster ha lanciato le sue nuove funzioni complete di backup e sincronizzazione dei dati per la protezione dal ransomware

TerraMaster (qui per maggiori informazioni sull’azienda), è un marchio professionale specializzato nella fornitura di prodotti di archiviazione innovativi per la casa, le aziende e le imprese. Quest’oggi ha lanciato una funzione completa di backup e sincronizzazione dei dati per fornire una protezione rafforzata. Di recente, il dispositivo QNAP NAS è stato attaccato da un nuovo tipo di ransomware noto come Checkmate. Scacco matto attacca tramite servizi SMB esposti a Internet e utilizza un attacco dizionario per violare gli account con password deboli. La protezione dei dati da ransomware e altri attacchi informatici è una delle principali preoccupazioni degli utenti NAS, una preoccupazione ampiamente riconosciuta da TerraMaster.

Dettagli funzioni di backup e sincronizzazione dati protezione dai ransomware

Oggi, TerraMaster rilascia nuove funzionalità di backup e sincronizzazione dei dati a livello di cartella a portale singolo per i dispositivi TerraMaster. Le nuove applicazioni di TOS 5 rilasciate di recente, come backup centralizzato, TFSS e TFM Backup, offrono una varietà di opzioni di backup e ripristino dei dati.

Caratteristiche principali

Backup proattivi incentrati sul business per le aziende più grandi. Il backup centralizzato è una soluzione di backup orientata al business che supporta il backup e il ripristino di più tipi di dispositivi con un solo TNAS. Poi abbiamo il TFSS (Istantanea del file system TerraMaster). TFSS (TerraMaster File System Snapshot) è uno strumento di ripristino di emergenza sviluppato sulla base del file system BTRFS. Scatta un’istantanea dell’intero file system TNAS che è utile per recuperare i dati a causa di operazioni errate o attacchi ransomware. TerraMaster Folder Mirror (TFM) Backup è uno strumento di backup dedicato per le cartelle condivise TNAS. Tramite TFM Backup, è possibile eseguire facilmente il backup delle cartelle condivise in TNAS in altre cartelle locali. I backup possono essere pianificati per l’automazione e scegliere tra backup mirror e backup differenziale.

Backup doppio

Duple Backup fornisce funzioni di backup e ripristino semplici ma potenti ed è un altro strumento di ripristino di emergenza progettato per rafforzare la sicurezza dei dati dei dispositivi TNAS. Duple Backup è la protezione ideale contro guasti hardware o guasti del sistema. Supporta più strategie di backup di backup incrementale e backup multi-versione. Inoltre abbiamo l’applicazione CloudSync per la sincronizzazione live da bare metal a cloud. La nuova app CloudSync integra più unità cloud e le sincronizza in un’unica applicazione, inclusi Google Drive, One Drive, Amazon S3, Backblaze, Box e Dropbox. Ed ancora Koofr, OpenDrive, pCloud, Yandex disk e Aliyun. Ciò consente agli utenti di centralizzare la gestione di più attività di sincronizzazione e aggiungere una varietà di sincronizzazione del disco cloud.

Sincronizzazione di più client con TerraSync

TerraSync, uno strumento di sincronizzazione auto-sviluppato da TerraMaster, realizza la sincronizzazione dei dati tra più utenti e più dispositivi. Implementa in modo efficiente la condivisione dei dati tra le filiali e la sincronizzazione dei dati tra individui su più dispositivi e piattaforme, che assiste i dipendenti nel lavoro collaborativo e migliora l’efficienza del lavoro.

Abilita la quota di archiviazione di Time Machine e i backup si interrompono automaticamente quando la capacità utilizzata dal backup supera il limite di quota.

E voi? Cosa ne pensate di queste nuove funzioni backup e sincronizzazione dei dati per protezione ransomware di TerraMaster? Fatecelo sapere con un commento e rimanete sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).