I migliori comparatori di prezzo per lo shopping online

Il crescente utilizzo del web per l’acquisto di prodotti di vario genere ha portato in questi anni alla nascita di appositi servizi di comparazione dei prezzi, ossia dei portali su cui è possibile visualizzare in modo veloce e pratico un confronto dei prezzi applicati per uno stesso prodotto dai vari e-commerce. Ma quali sono quelli da salvare subito nei preferiti?

Come funzionano i comparatori di prezzo

I comparatori di prezzo rappresentano una particolare categoria di siti web su cui vengono messi a confronto i prezzi applicati dai diversi e-commerce: in pratica, l’utente che sta cercando un articolo da acquistare può trovare qui rapidamente l’offerta migliore, tenuto conto non solo del prezzo del prodotto ma anche di eventuali spese di spedizione e altre voci che possono influire sul costo totale. Si tratta di un servizio sempre più apprezzato dai navigatori web che, ormai abituati a fare shopping in versione digitale, riescono grazie all’aiuto di questi siti a risparmiare talvolta cifre molto interessanti.

I siti comparatori hanno trovato terreno fertile in moltissimi ambiti, da quello dei servizi energetici, dove per esempio portali come Switcho e Facile.it permettono di individuare le offerte migliori per luce, gas e telefonia, fino al mondo dell’intrattenimento online e soprattutto dei giochi. Esistono infatti portali interamente dedicati alle proposte degli operatori di iGaming e dei migliori casino d’Italia, sui quali gli appassionati di slot machine, roulette e altri svaghi possono avere a portata di mano un quadro dettagliato delle diverse proposte.

Navigando su questi siti, coloro che sono alla ricerca di soluzioni per giocare al casinò online hanno la possibilità di scoprire gli ultimi giochi pubblicati e le offerte relative ai bonus di benvenuto oltre a molte altre caratteristiche come le modalità di pagamento accettate e il tipo di assistenza fornita. Ciò ha permesso agli amanti di questo mondo di avere un riferimento importante con cui muoversi in un settore particolarmente vasto e in continua evoluzione, fatto di innovazioni quotidiane ma anche di tanta concorrenza.

Ovviamente il confronto dei prezzi non poteva che trovare terreno fertile nel campo dell’e-commerce e, dunque, della vendita di beni fisici, come dimostrano le esperienze di alcuni grandi operatori.

Quali sono i siti comparatori da non perdere

Che si tratti di abbigliamento, elettronica o articoli per la casa, chi è alla ricerca di prodotti da acquistare online non può oggi fare a meno di fare un salto su un sito di comparazione dei prezzi. Talvolta, infatti, la ricerca su Google restituisce ai primi posti i siti delle aziende più grandi e conosciute, ma non per questo più convenienti dal punto di vista economico per il consumatore. Ecco dunque l’utilità di un comparatore, che in maniera immediata, inserendo il nome del prodotto, ci mostra dove poter acquistare online al miglior prezzo.

Se lo stesso Google ha implementato il servizio Shopping, che può essere assimilato a un sito di comparazione e che dunque viene già incontro alle esigenze dell’utente da questo punto di vista, esistono altre realtà che a volte permettono di trovare offerte “nascoste” nella vasta giungla del web. Trovaprezzi, per esempio, si rivolge a una platea pressoché infinita di clienti, raccogliendo le proposte degli operatori commerciali su tantissime categorie merceologiche, dalla moda agli smartphone, passando per informatica, prodotti per animali e infanzia. Dato l’elevato numero di negozi online che si affidano a Trovaprezzi per mettere in vetrina i propri prodotti, il portale è senza dubbio uno dei più interessanti in assoluto da visitare prima di effettuare acquisti.

Simile come funzionamento è Kelkoo, altro storico comparatore di prezzi che vanta milioni di offerte aggiornate quotidianamente e provenienti sia da grandi brand come Apple ed Euronics, che da negozi online indipendenti. Molto interessante è la sezione dedicata ai soli prodotti etici e green, che permette di scremare sin da subito le proposte commerciali in base a questa caratteristica sempre più richiesta.

Tra i portali di comparazione più famosi troviamo infine Idealo, nato in Germania ma sempre più apprezzato anche nel nostro Paese: come i precedenti, Idealo raccoglie prezzi e opinioni su un vasto numero di articoli e attività commerciali online affiliate al servizio, garantendo così all’utente finale la scelta più conveniente e sicura in assoluto.