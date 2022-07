ASRock: pronta al lancio di nuovi monitor da gioco

Quest’oggi, l’azienda ASRock ha dichiarato che a breve lancerà i suoi nuovi modelli di monitor da gioco

ASRock Inc. è un produttore di schede madri, PC industriali e HTPC, con sede centrale a Taipei in Taiwan, presieduta da Ted Hsu. È stata fondata nel 2002, attualmente è di proprietà della Pegatron Corporation, la quale fa parte di ASUSTeK dal 2007. Nel 2002 ASRock è stata originariamente una spin-off di ASUS. I piani per lo spostamento dell’upstream dell’azienda sono iniziati nel 2007 a seguito di una Offerta pubblica iniziale (IPO) di successo sulla borsa di Taiwan.

Diversi nuovi prodotti ASRock (qui per maggiori informazioni sull’azienda) sono passati attraverso la KCC, che è l’equivalente coreano della FCC. Normalmente si tratterebbe di una nuova scheda madre o forse di un sistema con fattore di forma ridotto, ma abbastanza sorprendentemente, stiamo parlando di nuovi monitor da gioco. La informazioni arrivano per gentile concessione di @momomo_us che ha scovato molti dettagli succosi su due dei modelli, mentre conosciamo solo le specifiche di base per gli altri modelli.

Dettagli sui nuovi monito da gioco ASRock

Innanzitutto, abbiamo il PG34WQ15R, che è un display VA curvo da 34 pollici con una risoluzione di 3440×1440. Supporta FreeSync Premium e ha una gamma di frequenza di aggiornamento da 48 a 165 Hz su DisplayPort e 48-100 Hz su HDMI, che sembra essere una limitazione HDMI 1.4. Il modello successivo è il PG27FF, che è un normale display IPS 1080p che supporta anche FreeSync Premium, qui con una gamma di frequenza di aggiornamento da 48 a 165 Hz sia su DP che HDMI. Sembra che ci siano più SKU secondari di questo modello, ma tutti iniziano con PG27F.

Altri modelli

Poi abbiamo il PG32QF, che dovrebbe essere un display piatto da 32 pollici, con specifiche sconosciute, ma la Q nel nome del modello suggerisce che si tratta di un monitor 1440p. Infine abbiamo il PG42U, dove la U nel nome del modello suggerisce che si tratta di un display 4K da 42 pollici. Il supporto sembra quasi identico a quello utilizzato da ASUS per il suo schermo ROG Strix XG43UQ 4K ed è probabile che anche le specifiche siano abbastanza simili. Il che significa che potremmo vedere il supporto per frequenze di aggiornamento di 144 Hz o superiori. Tutti e quattro i display sono prodotti da TPV Technology, che produce i propri monitor con i marchi AOC, Envision e Philips. Non si sa quando verranno lanciati questi nuovi monitor di ASRock, ma considerando che hanno superato la certificazione, è molto probabile che si presenteranno entro la fine dell’anno.

