TEAMGROUP lancia il raffreddatore a liquido AIO

TEAMGROUP lancia il raffreddatore a liquido T-FORCE SIREN DUO360 ARGB per CPU e SSD AIO, primo doppio blocco ad acqua del settore per il massimo del raffreddamento

T-FORCE, il sub-brand di TEAMGROUP dedicato ai videogiochi, ha aggiunto un nuovo membro alla serie SIREN di raffreddatori a liquido all-in-one (AIO): il T-FORCE SIREN DUO360 ARGB CPU & SSD AIO Liquid Cooler, la prima soluzione di raffreddamento a liquido AIO al mondo che raffredda contemporaneamente CPU e SSD.

Il raffreddatore a liquido SIREN DUO360 ARGB CPU & SSD AIO, presenta un originale design a blocco d’acqua ARGB per CPU e SSD, un grande radiatore da 360 mm e, tre ventole ARGB da 120 mm con cuscinetti idraulici. Il nuovo design soddisfa pienamente i requisiti di raffreddamento più elevati delle CPU di nuova generazione di Intel e AMD e, delle unità SSD PCIe Gen5, consentendo ai giocatori di tutto il mondo di godere di prestazioni veloci senza precedenti.

SIREN DUO360 ARGB

L’ingegnoso design del raffreddatore a liquido SIREN DUO360 ARGB per CPU e SSD AIO, garantisce un raffreddamento altamente efficiente, riducendo di oltre il 50% le temperature di esercizio di potenti SSD PCIe Gen5 da 12.000MB/s. Ciò impedisce il throttling e consente prestazioni stabili di lettura e scrittura ad alta velocità per i dispositivi di nuova generazione. Il raffreddatore a liquido DUO360 ARGB CPU & SSD AIO, adotta inoltre il corpo traslucido ARGB della serie SIREN e, dispone di un nuovo modulo di illuminazione magnetico separabile, che può essere fissato non solo alla parte superiore del water block dell’SSD, ma anche a qualsiasi punto metallico interno del telaio.

È certificato per essere compatibile con il software di illuminazione dei produttori di schede madri ASRock, ASUS, Biostar, GIGABYTE e MSI, offrendo ai giocatori con diverse schede madri la libertà di personalizzare la propria configurazione ARGB mentre godono delle massime prestazioni di un raffreddatore a liquido di fascia alta.

Prestazioni sempre più elevate

Per sfruttare le prestazioni sempre più elevate delle CPU Intel e AMD e, le alte velocità di lettura e scrittura degli SSD PCIe Gen5, il dissipatore a liquido è costruito per supportare i più recenti socket per CPU Intel LGA 1700 e AMD AM5 e, il popolare fattore di forma M.2 SSD 2280.

I giocatori possono godere di prestazioni di raffreddamento doppie senza precedenti grazie alla facilità di installazione. Il raffreddatore a liquido T-FORCE SIREN DUO360 ARGB per CPU e SSD AIO, sarà disponibile nei negozi Amazon del Nord America a partire da novembre. Se desiderate ottenere il primo dispositivo di raffreddamento duale per CPU e SSD al mondo e le informazioni di vendita, rimanete sintonizzati sulle ultime notizie sul sito ufficiale e sui canali di social media di TEAMGROUP.

Cosa ne pensate di questo nuovo raffreddatore a liquido di TEAMGROUP? Fateci sapere qui sotto nei commenti. Non dimenticate di seguirci sulla nostra pagina Instagram, su tutti gli altri nostri social e di restare connessi su tuttoteK.