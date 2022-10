Mario + Rabbids Sparks of Hope: la presentazione del gioco

Abbiamo avuto occasione di prendere parte alla presentazione ufficiale di Mario + Rabbids: Sparks of Hope agli studi di Ubisoft Milano!

L’emozione dello staff di Ubisoft Milano, nel condurre la propria presentazione di Mario + Rabbids Sparks of Hope, era ancora tangibile. Sono già passati anni dalle fatidiche lacrime di Davide Soliani in risposta all’appellativo “Davide-san” con cui Shigeru Miyamoto si rivolse a lui, ma i ragazzi del team di sviluppo convivono ancora con la loro umile soggezione. Lo abbiamo constatato prima di prendere parte all’evento del 18 ottobre, a ridosso del day one, sui profili Twitter del team di sviluppo. La trepidazione in attesa della reazione dei fan è paragonabile al batticuore di un pargolo alla vigilia di Natale.

Prima di lasciare le redini all’orgoglio per un sequel che promette da subito di surclassare in ogni aspetto il proprio antesignano, le parole sulle umili origini non sono mancate. In tal senso, la cautela dei ragazzi di Ubisoft Milano è unanime: il minimo comune denominatore dei tweet dei membri è sempre “le prime recensioni sono arrivate, ora resta da vedere se i fan sono dello stesso avviso”. Dal canto nostro, stiamo lavorando anche noi per sottoporre il gioco ad imparziale scrutinio, ma prima di allora vorremmo condividere con voi le parole di Davide-san e della sua italianissima ciurma.

Tutto cominciò in una stanza

Nonostante la capienza della suite in cui abbiamo seguito la presentazione di Mario + Rabbids: Sparks of Hope, non è difficile immaginarsi quanto angusto possa essere “un ufficio grande un terzo di questa stanza”. Ed è così che Davide Soliani ha rimarcato l’umiltà delle origini del predecessore, Kingdom Battle, quando non era altro che un germoglio d’idea. O meglio, uno dei tanti: dopo tanto brainstorming, si è giunti alla conclusione per il crossover. Un titolo di strategia, già concepito come se fosse finito: il poster ha convinto subito Ubisoft Milano, per poi sedurre le alte sfere parigine e, infine, Nintendo stessa.

Non che la rete abbia risposto bene al leak, anni or sono: unire Mario ai Rabbids era pura eresia, al tempo, e questo Soliani lo ha ripetuto ricordando un recente tweet. Le code all’E3 per Kingdom Battle erano segno di un appeal duraturo, e ora che la divisione italiana del publisher transalpino è entrata di diritto tra i pezzi grossi, è normale che ci siano delle aspettative. Il contesto diverso di uno sviluppo nato in pieno lockdown non ha frenato certo l’ambizione. Ora, infatti, a dare manforte al ramo nostrano di Ubisoft ci sono anche gli studi di Chengdu, Montpellier, Pune e, ovviamente, Parigi.

This tweet made me go back in time. I almost forgot how harsh some comments were in 2017, but it’s good to know that people are ready to change their mind. ❤️ https://t.co/ALdir3qwvx — Davide Soliani (@DavideSoliani) October 17, 2022

Musica, maestri – presentazione di Mario + Rabbids: Sparks of Hope

Se c’è qualcosa di sbalorditivo nel predecessore che tornerà a sorprendere ulteriormente anche in Mario + Rabbids: Sparks of Hope, è proprio l’estro musicale che si cela dietro il comparto audio. La nostra rubrica Musica & Videogiochi ha già parlato di Grant Kirkhope, la cui musica spensierata vena cartoonesca ha già conferito un’identità inconfondibile ad altri videogiochi in passato. Da Rare, si unisce a lui anche Gareth Coker. Non abbiamo dedicato un articolo a lui, ma vi basti pensare che le note di Minecraft, Halo Infinite, ARK: Survival Evolved e i due Ori portano tutte la sua firma.

Tra i tre, però, la più grande palla curva è la partecipazione di Yoko Shimomura. Ubisoft Milano si è prefissata l’obiettivo di creare un appeal unico prendendo il meglio di ogni musicista, e la pianista di Osaka è tornata come sempre al massimo della sua forma. La colonna sonora viene registrata (anche) a Tokyo, con il consueto ausilio degli arrangiatori che traducono le creazioni della divina Yoko in versioni orchestrali. Abbiamo constatato il tutto con le nostre orecchie durante il tutorial: le note della musicista non sarebbero fuori posto nello scontro finale di un Kingdom Hearts a caso.

Cromaterapia – presentazione di Mario + Rabbids: Sparks of Hope

Davide Soliani, concludendo il proprio intervento con un’enfasi su una nuova formula di gameplay più fluida, ha passato la parola al direttore artistico Mauro Perini. Le parole d’ordine, ora, sono due: sorprendere i giocatori con segreti da scoprire e immergerli con qualcosa di unico ed ipnotico. La sensazione è quella di aprire un libro in una saga già esistente: sappiamo chi vivrà l’avventura, ma non conosciamo cosa offre quest’ultima. E per coinvolgere il pubblico, la “Bibbia artistica” si è prefissata quattro differenti punti chiave, che Perini è stato più che felice di espandere.

Le atmosfere dei pianeti conferiscono a ciascuno di essi un’identità unica. Si gioca molto sui contrasti, grazie anche ad una visuale a 360° gradi compensata da un’inedita gestione degli skybox. Il clima delle varie zone influirà inoltre sul gameplay, rendendo virtualmente ogni battaglia quanto mai imprevedibile. Il “pilastro da mantenere” è l’aspetto cromatico, con cui Soliani ha precedentemente definito l’intera esperienza “cromaterapeutica”. Gli elementi coesistono nella più totale armonia, sfociando in screenshot a tratti quasi indistinguibili dalle illustrazioni su cui si basano. Un motore grafico capace di replicare sui poligoni la pittura ad olio, insomma.

“Ow, the Edge” – presentazione di Mario + Rabbids: Sparks of Hope

A questo punto, Marco Renso ha sfruttato il nuovo personaggio Edge per illustrare il suo operato in quanto direttore delle animazioni. La nuova arrivata nel cast, infatti, non vanta alcun elemento preso in prestito dall’immaginario di Nintendo. Ciononostante, l’accoglienza che il grande pubblico le ha riservato è stata comunque calorosa. L’intento di Ubisoft Milano, con Edge, è stato quello di “creare un Rabbid carismatico” che si discostasse dall’immaginario da “Minion videoludico” che valse al primo titolo le sue critiche premature in seguito al leak. Ed è stata Edge a portare il team di sviluppo ad evolversi.

Già dai bozzetti preparativi iniziali, si nota una chiave parodistica in cui reinterpretare vari character design similari, creando al contempo qualcosa di unico. Tuttavia, il rigging (la “messa in posa” dei modelli 3D) utilizzato in Kingdom Battle si è dimostrato inadeguato per il nuovo personaggio, e ciò ha costretto Ubisoft Milano a creare un nuovo software apposito. Le sole labbra, per esempio, ora vantano dei controlli a parte. Nuove tecnologie dettate da una storia più complessa, per la quale è stato necessario anche recitare le cutscene dal vivo. Portare in vita l’animatic (storyboard animato) non è stato semplice, ma il team c’è riuscito alla grande.

Sorbole, Surginis, somigli a Sakurai – presentazione di Mario + Rabbids: Sparks of Hope

L’ultimo a parlare è Ugo Laviano, che ad anni di distanza dal suo ruolo di “Surgo” presso Nintendo la Rivista Ufficiale è ora un game designer a tutti gli effetti. Il buon Surginis ci ricorda che c’è sempre uno scisma netto tra fasi esplorative e battaglie tattiche, sebbene entrambi gli aspetti si siano evoluti a dismisura. Lo scopo è quello di avvicinare al genere un target sempre più ampio, ed è così che la griglia ispirata agli scacchi si è andata a perdere. Il gameplay è ora più fluido e dinamico, e nonostante le scelte vadano ponderate con attenzione c’è spazio anche per l’urgenza, tra Bob-Ombe da lanciare in fretta e missioni con timer.

A beneficiarne è anche l’unicità di ogni personaggio: Mario è il solo a disporre di due colpi alla volta, mentre Luigi si riconferma un esperto della lunga distanza con il suo arco. Il gameplay si può riassumere in cinque parole: movimento, attacco, tecniche, strumenti e Spark. Riguardo a queste ultime due novità, gli strumenti possono sopperire a certe mancanze nel team (come i funghi per curarsi pur non avendo con sé la donzella in rosa). In quanto agli Spark, non sono solo MacGuffin viventi da recuperare per progredire con la trama, bensì servono ad ampliare e bilanciare ulteriormente la rosa di opzioni strategiche per chi gioca.

Il gioco è bello perché è vario (senza “W”… per ora)

Il movimento sarà pure in tempo reale, ma è evidente che il sequel vuole al tempo stesso fare leva sui punti di forza del predecessore e reinventarsi fino a diventare (a tratti) irriconoscibile. Concatenare le mosse resta una goduria irrinunciabile: lo abbiamo constatato provando il gioco con mano. I salti team per ampliare il movimento dei personaggi tornano dunque a bomba, e lo stesso si può dire delle scivolate per colpire gli avversari. Suonerà paradossale per chi ha memoria solo di Kingdom Battle, ma fidatevi di noi: senza griglie, la libertà che viene messa tra le mani di chi impugna il controller, senza snaturare il gameplay, è totale.

A dimostrazione di ciò, stavolta ci sono anche più opzioni a livello di difficoltà. Contrariamente alla misura a metà strada del primo capitolo, ora si può scegliere se giocare in modalità facile o difficile. Nel primo caso, i nemici hanno meno punti vita e possono sottrarne di meno ai nostri con i propri attacchi. L’esatto opposto, invece, avviene con la modalità difficile. Lo scopo di questa scelta, secondo Laviano, è quello di rendere il gioco tanto avvincente per i giocatori più navigati, quanto accessibile ai genitori che vogliono cooperare con i propri pargoli. Il mantra è lo stesso: “Più dura la battaglia, più dura diventa.” Il gioco esce domani, 20 ottobre.

