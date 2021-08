Speedlink presenta LUNERA 4in1, un Gaming Set composto da una soluzione all-in-one di quattro pezzi per soddisfare tutti i gamer

Speedlink ha presentato un Kit composto da 4 componenti fondamentali per ogni gamer. La tastiera, è dotata di una robusta superficie metallica, e tasti WASD evidenziati. Un highlight visivo è l’illuminazione RGB rendono poi il design più accattivante, e gli utenti possono scegliere tra cinque diverse modalità e creare la giusta atmosfera luminosa per ogni situazione.

Il mouse gommato incluso nel set completa la configurazione di gioco con il suo effetto RGB. Inoltre, assicura precisione in ogni situazione grazie ai suoi cinque pulsanti e all’interruttore dpi. Per assicurarsi che nulla possa andare storto durante i momenti di tensione, il tappetino per il mouse incluso offre ad ogni giocatore il supporto necessario grazie alla sua superficie morbida e antiscivolo.

Per uno scambio fluido con i compagni di squadra, il set LUNERA 4in1 è completato da una cuffia comodamente imbottita. Questo ha un braccio del microfono pieghevole e un telecomando con cavo che permette di regolare il volume senza sforzo. L’auricolare fornisce ad ogni giocatore un suono stereo impeccabile.

Speedlink presenta il Kit da gaming LUNERA 4in1

Il Set da gioco: tastiera, cuffie, mouse, mouse pad vanta un comparto di illuminazione multicolore su tastiera e mouse. In particolare la tastiera possiede 5 modalità di illuminazione (on/off, 3 × luminosità, Breathing Effect), tastiera full-size, funzioni aggiuntive tramite tasto Fn. Invece le Cuffie posseggono un’unità driver da 40mm, con impedenza di 32Ω, ed una risposta in frequenza di 20Hz-20kHz. In quanto a livello di pressione sonora abbiamo 105dB ± 3dB a 1kHz, con una potenza di 40mW. Invece l’impedenza del microfono è di 2.2kΩ, con una sensibilità di -58dB ± 3dB a 1kHz.

Il mouse ha 5 pulsanti + interruttore dpi, con una risoluzione del sensore di 800 / 1.200 / 2.400 / 3.200 dpi. La connessione è affidata allo standard USB-A, e quella delle da un doppio jack da 3,5 mm. 1,5m di lunghezza del cavo della tastiera e del mouse, mentre 1.8m per le cuffie.

L’intero Kit ha un costo di 59,99 Euro, ed è già disponibile all’acquisto. Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.