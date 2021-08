Trust: come tornare al lavoro “smart” dopo le vacanze

Trust propone una serie di accessori indispensabili per tornare in ufficio e a scuola, anche nel caso in cui fossimo costretti a rimanere a casa a lavorare per via delle restrizioni

DAD e Smart Working, due termini entrati a pieno titolo nella nostra quotidianità e con cui probabilmente ci troveremo ancora a convivere, soprattutto ora che un rientro alla “normalità” sembra essere imminente. Aziende, lavoratori e studenti dovranno ripensare i propri spazi e le proprie modalità di collaborazione, adattandosi al nuovo scenario “ibrido”, che vedrà una presenza sempre più integrata dell’ambiente domestico nella vita professionale e di studio. Trust, azienda leader nella realizzazione di periferiche per il lifestyle digitale, propone alcune soluzioni smart per prepararsi efficacemente alla vita in questo New Normal.

Videoconferenza: Trust IRIS per le aziende e Taxon per chi lavora da casa

La nuova normalità ha cambiato radicalmente il modo di lavorare di milioni di persone: in brevissimo tempo, le video riunioni sono diventate una parte integrante della routine lavorativa e non solo. Per poter rispondere alle necessità delle aziende di garantire un giusto grado di socialità verso dipendenti e clienti, riuscendo allo stesso tempo a offrire adeguata sicurezza e distanziamento interpersonale, Trust ha creato la videocamera Iris, un dispositivo Plug&Play Ultra HD 4K pensato appositamente per l’ufficio e per trasformare qualsiasi spazio in una sala conferenze professionale. Caratteristiche avanzate, semplicità d’installazione e ridotti ingombri rendono IRIS semplice, agile e scalabile, ideale per i nuovi uffici ibridi.

Trust IRIS Videocamera 4K per Videoconferenza Professionale, Conference Cam con tecnologie ClearView e ClearSound PLUG & PLAY - La telecamera per videoconferenza IRIS è facile da installare grazie a una connessione USB; è pronta all'uso in pochi minuti. Compatibile con tutte le applicazioni di videoconferenza quali Zoom, MS Teams, GoToMeeting, Webex, Google Meet, Google Hangouts, Slack o Skype.

La qualità video è garantita dalla tecnologia ClearView, in grado di inquadrare efficacemente fino a 8 partecipanti, e dalla tecnologia HDR, che offre immagini nitide in qualsiasi condizione di illuminazione. Anche sul versante audio, IRIS eccelle grazie alla sua tecnologia ClearSound, in grado di filtrare le vibrazioni e restituire un suono sempre pulito e nitido.

Se con IRIS Trust soddisfa in particolare il segmento B2B, la webcam QHD 2K Taxon è l’alleata perfetta per ogni smart worker in cerca di un device avanzato, ma semplice da utilizzare anche a casa: autofocus, doppio microfono e filtro privacy accompagnano la grande connettività di Taxon con il suo sistema Plug&Play. Questa webcam, compatibile con la maggior parte dei software per le videoconferenze, come Skype, Teams e Zoom, è l’ideale anche per le videoconferenze di gruppo, grazie alla sua lente grandangolare a 80 gradi con messa a fuoco automatica e ai suoi due microfoni integrati.

Via alla mobilità, in ufficio e a casa

Il nuovo ambiente di lavoro e di studio sarà un mix tra ufficio, scuola e casa. Così aziende e consumatori stanno sempre più rivedendo i propri spazi e le proprie modalità di collaborazione in funzione delle nuove necessità che richiedono maggiori mobilità, connettività e flessibilità. Diventa fondamentale, quindi, dotarsi di dispositivi smart, a casa come in ufficio.

Cuffie Trust

Per essere in perenne contatto con colleghi e amici, le cuffie wireless over-ear Eaze sono un prodotto perfetto per sia per la DAD che per i moderni smart worker: grazie ai driver da 44mm, le Eaze offrono un suono sempre chiaro e nitido, mentre i padiglioni morbidi sono progettati per offrire il massimo comfort anche indossandole per lunghi periodi. Facili da ripiegare su sé stesse, sono dotate di portata Bluetooth di ben 10 metri e cavo da 3,5 metri, configurandosi come le perfette alleate per la mobilità.

Per lasciare spazio anche allo svago, Trust offre le cuffie gaming GXT 433 Pylo, soluzione più versatile per chi non vuole rinunciare anche alle sessioni di gioco. Queste cuffie sono l’ideale per il tempo libero, grazie alle loro caratteristiche gaming come i driver da 50mm e il microfono pieghevole omnidirezionale, ma rappresentano una soluzione ottimale anche per la didattica a distanza, grazie alla loro resistente struttura di metallo e al comfort dei padiglioni in morbida eco- pelle e memory foam.

Mouse, tastiera e connettività Trust

I prodotti targati Trust promettono una praticità irrinunciabile, le cui parole d’ordine sono velocità e comodità. Tra le proposte del brand, spiccano i mouse verticali Voxx, Verro e Verto: accessori indispensabili dalle forme ergonomiche e dalle elevate prestazioni, perfette per chi lavora o studia. Grazie al loro design appositamente studiato, questi mouse ultra-confortevoli agevolano il posizionamento della mano in qualsiasi situazione.

Qualsiasi scrivania che si rispetti, a casa o in ufficio, richiede un’attrezzatura specifica e adattabile a ogni situazione e strumento. Grazie alla linea di adattatori iper-versatili e accessoriati Dalyx, progettata in allumino, nessun computer o chiavetta rimarrà a secco di contenuti, supportata dalla varietà di porte per tutte le necessità. Infine, per chi non rinuncia alla comodità del set mouse e tastiera (silenziosa!), Trust propone il pacchetto wireless ODY, progettato per chi cerca la massima comodità ed ergonomia.

Riparti alla grande con Trust

