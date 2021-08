Joy – Il biopic sull’imprenditrice Joy Mangano dal 27 agosto su Disney+

Joy – pellicola di David O. Russell sulla straordinaria vita di Joy Mangano, inventrice del Miracle Mop – è disponibile da oggi 27 agosto su Disney+ nella sezione Star. Nel cast Jennifer Lawrence, Bradley Cooper e Robert De Niro

Continua il progetto della Disney di ampliare il catalogo della propria piattaforma streaming con contenuti non originali.

Uno dei titoli più interessanti del mese di agosto – Joy – arriva proprio a fine mese – il 27 – in contemporanea con due titoli originali che potrebbero oscurare l’arrivo di questa pellicola, la visione senza costi aggiuntivi del live action Crudelia e la commedia Gli amici delle vacanze.

Ma la pellicola del prolifico cineasta David O. Russell, che andrà a completare il catalogo sempre più ricco della sezione Star, può contare su tantissimi elementi per catturare l’attenzione del pubblico e per ritagliarsi il giusto spazio sulla piattaforma.

Joy – La vera storia di Joy Mangano

La storia di Joy Mangano, inventrice del Miracle Mop, la magica scopa per pulire i pavimenti, sembra scritta per diventare un biopic. Donna forte e tenace, diviene una delle più grandi imprenditrici d’America facendo leva solo sulle sue forze.

Sin da adolescente, la ragazza si occupa della famiglia e dei suoi genitori. Giovanissima si sposa, ha tre figli e a soli trent’anni divorzia, in un periodo – gli anni ’80 – in cui una madre single non era di certo ben vista. La sua vita cambia radicalmente quando ha un’illuminazione: da donna di casa qual è inventa il Miracle Mop, una scopa rotante e lavabile in lavatrice.

Ad oggi Joy è una delle più importanti imprenditrici e self-made woman d’America. A sessantatrè anni guida un impero da un miliardo di dollari, che ha dato lavoro ai suoi figli ed anche al suo ex marito.

Punto di forza della pellicola è sicuramente il cast, composto da Jennifer Lawrence – vincitrice del suo terzo Golden Globe per questo ruolo -, Bradley Cooper, Robert De Niro, Isabella Rossellini, Edgar Ramirez e Virginia Madsen.

Il biopic, come molti altri prodotti aggiunti su Disney+ ad agosto, in Italia non è disponibile su nessun’altra piattaforma. L’arrivo su Star il 27 agosto diventa quindi l’occasione imperdibile per recuperare il film, uscito a cinema ben sei anni fa, nel 2015.

Da oggi, quindi, la straordinaria vita di Joy e della sua complicata famiglia è pronta a conquistare anche voi, comodamente dal vostro divano di casa.

